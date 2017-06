Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 6 juni 2017 19:24, 48 reacties • Feedback

OnePlus kondigt de OnePlus 5 op 20 juni aan met de slogan 'Focus on what matters'. Na de online onthulling vinden er vervolgens wereldwijd zogenoemde pop-up-evenementen, waaronder een in Amsterdam op 21 juni. Inmiddels is er een afbeelding van het toestel online gekomen.

OnePlus zal zijn nieuwe smartphone dinsdag 20 juni om 18.00 tijdens een livestream onthullen. Het merk heeft een speciale pagina online gezet voor de bekendmaking. Daar staat voorlopig niet veel meer dan de aankondiging van de keynote, de slogan 'Focus on what matters' en informatie over evenementen.

Na de online bekendmaking volgen namelijk wereldwijd pop-up evenementen, waaronder een in Amsterdam die op 21 juni plaatsvindt. De OnePlus 5-smartphone krijgt de Qualcomm Snapdragon 835-soc en een verbeterde camera. De overige specificaties zijn nog niet bekend, maar er zijn geruchten dat het toestel een dubbele camera krijgt.

Update, 21.30: Android Police publiceert een afbeelding die van het toestel zou zijn. Volgens de site gaat het met hoge waarschijnlijkheid om de OnePlus 5. Als de afbeelding authentiek is, dan bevestigt deze de aanwezigheid van de dubbele camera.