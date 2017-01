Door Arnoud Wokke, donderdag 12 januari 2017 14:51, 58 reacties • Feedback

Opera heeft de experimentele Neon-browser online gezet. De browser werkt met dezelfde engine als de reguliere versie van Opera, maar heeft een totaal andere interface, met tabs als bubbels en een galerij voor screenshots.

In de browser kunnen gebruikers bijvoorbeeld video's en audio die in de achtergrond worden afgespeeld, pauzeren en hervatten zonder de huidige tab te verlaten. Ook moet het makkelijk zijn om screenshots te maken en te delen via chats in de browser. De interface is wat Opera voor zich ziet als de toekomst van browsers.

Het tabbeheer zit aan de rechterkant van de browser en bestaat uit bubbels. De tabs die gebruikers het meest openen, komen naar boven, terwijl zelden gebruikte tabs automatisch naar onderen schuiven. De hele interface zit bovendien vol met kleine animaties.

Opera Neon gaat de standaardversie van Opera niet vervangen, maar de browserbouwer, tegenwoordig in Chinese handen, zegt functies van Neon te gaan integreren in de standaardversie. Opera Neon is donderdag uitgekomen voor Windows en macOS, en is te downloaden via een pagina op de Opera-site.