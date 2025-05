Corsair introduceert 3000D Airflow-behuizing

Corsair heeft stilletjes zijn nieuwe 3000D Airflow-behuizing uitgebracht. Deze heeft ten opzichte van de 4000D Airflow geen usb-type-C vooraan en minder ruimte voor opslagmedia. Opvallend is dat de 4000D momenteel zo ver onder zijn adviesprijs verkocht wordt dat de 3000D even duur is.

De Corsair 3000D Airflow kost bij Corsair zelf minimaal 89,90 euro. De 4000D Airflow komt bij zijn maker uit op 119,90 euro. Dat zorgt op zich voor de nodige differentiatie in het aanbod, ware het niet dat in de Pricewatch de 4000D Airflow in de praktijk voor 89,90 verkocht wordt, waardoor de prijskloof tussen de twee te verwaarlozen is. In juni kostte de 4000D Airflow zelfs zo'n 78 euro. De 3000D Airflow houdt zich in de Pricewatch wel aan de adviesprijs van Corsair en kost minimaal 89,90 euro.

Wat betreft het uiterlijk verschillen de twee modellen niet veel van elkaar. Het bekende driehoekjespatroon aan de voorkant is nog steeds aanwezig, hoewel de verticale sleuven van de 4000D weg zijn. Met een formaat van 466 bij 230 bij 453mm is deze nieuwe kast vrijwel van hetzelfde formaat als zijn grote broer. Toch ondersteunt de 4000D maximaal E-ATX en de 3000D maximaal ATX.

Binnenin is ruimte voor twee opslagmedia, van 2,5" of 3,5". Bij de 4000D was dat tweemaal 2,5" én tweemaal 3,5". De montageplaatsen achter het moederbordtray zijn weg. Voor de verdwenen usb-type-c-poort aan de voorkant komt wel een type-a-poort terug.

Op het gebied van fans wordt de goekopere variant van de 3000D, die zonder rgb, geleverd met twee SP120-ventilatoren van Corsair. Bij de 4000D zijn dat twee 120mm AirGuide-fans. De mogelijkheden voor plaatsing van fans en radiatoren lijken vrijwel hetzelfde, wat gezien de gelijkenis in afmetingen niet gek is.

De duurdere variant van de 3000D Airflow is de 3000D RGB Airflow. Deze kost bij Corsair zelf 114,90 euro, maar de webwinkels zitten daar momenteel met een minimum van 109,90 euro dicht in de buurt. Voor dat extra geld krijgen kopers niet twee maar drie fans. Dat zijn de AR120-rgb-fans. Ter vergelijking: de 4000D Airflow RGB kost 169,90 euro. Webshops in de Pricewatch geven aan dat de 3000D-serie direct leverbaar is.