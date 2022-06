In deze podcast praten Arnoud Wokke, Friso Weijers en Donovan Kerssenberg over de Mac mini in een iMac G4, het spelen van een oude Inspector Gadget-game, nieuwe accuregels voor e-bikes en elektronica en de trends in de nieuwste high-end smartphones.

0:00 Intro

0:19 Opening

1:31 Mac mini

5:55 Inspector Gadget

12:51 Accuregels

19:13 Smartphoneseizoen

55:57 Sneakpeek