Rivian roept 13.000 wagens terug wegens probleem in stuurbehuizing

De Amerikaanse autofabrikant Rivian roept in de VS ongeveer 13.000 wagens terug wegens een probleem in de stuurbehuizing van de R1T, R1S en EDV. Het probleem kan ervoor zorgen dat chauffeurs de controle over Rivian-voertuigen verliezen.

Het bestuur van de Amerikaanse autofabrikant stelt in een brief aan de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration dat het een terugroepactie is gestart voor de R1T-, R1S- voertuigen uit 2022 en EDV-busjes uit 2022 die het in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Amazon heeft ontwikkeld. Bij elk van deze modellen zou een verbindingsstuk aan een scharniergewricht in de stuurbehuizing te los gemonteerd zijn waardoor het geheel kan loskomen. Hierdoor kan volgens Rivian de controle over het voertuig verloren worden waardoor het risico op een botsing volgens het bedrijf toeneemt.

Het autobedrijf stelt dat het verbindingsstuk strakker moet worden gemonteerd en dat deze handeling kosteloos zal worden uitgevoerd door zijn Amerikaanse medewerkers. Rivian is in 2009 opgericht in de Verenigde Staten en richt zich op het produceren van elektrische voertuigen. Het bedrijf werkt momenteel aan een pick-uptruck, de R1T, en een suv, de R1S, voor consumenten. In 2021 voerde de Amerikaanse autofabrikant nog gesprekken met de Nederlandse provincie Limburg en het Nederlandse ministerie van Economische Zaken om EV's in Nederland te kunnen bouwen. Het bedrijf wil op termijn in staat zijn om de Europese markt te bedienen.