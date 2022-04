Acer onthult 2cm dikke Predator Triton 500 SE met RTX 3080 Ti en 16:10-scherm

Acer heeft zijn serie gamelaptops een upgrade gegeven met nieuwe hardware en een gewijzigd ontwerp. Er komt een speciale editie van de Predator Triton 500, met een Intel Core i9 van de Alder Lake-generatie en een GeForce RTX 3080 Ti.

De Predator Triton 500 SE is een 16"-laptop met een wat sober ontwerp dat volgens Acer niet zou misstaan op de werkvloer. Naast de Core i9 van Intels twaalfde generatie en de GeForce RTX 3080 Ti beschikt de laptop over 32GB Lpddr5 en tot aan 2TB opslag van PCIe 4.0-ssd's. De laptop meet 2 centimeter op het dikste punt. Om het binnenwerk koel te houden zijn twee AeroBlade Gen5-ventilatoren en vier heatpipes aanwezig. Het 16"-scherm heeft een beeldverhouding van 16:10, resolutie van 2560x1600 pixels, een verversingssnelheid van 240Hz en een maximale schermhelderheid van 500cd/m².

Van de Helios 300 verschijnt een 15,6"- en een 17,3"-versie. Acer levert deze met Core i7's van de Alder Lake-generatie en een GeForce 3080 voor laptops, dus niet de nieuwe 3080 Ti-variant, of een mobiele RTX 3070 Ti. Zowel het 15,6"- als het 17,3"-scherm heeft een verversingssnelheid van maximaal 165Hz en een resolutie van 2560x1440 pixels.

De Nitro 5 verschijnt eveneens in 15,6"- en 17,3"-varianten en bovendien levert de fabrikant configuraties met AMD Ryzen 6000-processors, naast varianten met Intel Alder Lake-chips. In alle gevallen is de videokaart de GeForce RTX 3070 Ti. De laptops komen in de komende maanden beschikbaar.