Rechter schrapt massaclaim Consumentenbond over prijs Philips-tv's

De massaclaim die de Consumentenbond en Consumentenclaim bij Philips hebben ingediend, is geschrapt door de rechter. De organisaties hadden samen met 55.000 consumenten een claim ingediend omdat klanten tussen 1996 en 2006 te veel zouden hebben betaald voor Philips-tv's.

De uitspraak is vorige week gedaan bij de rechtbank van Oost-Brabant, merkt het AD op. Daarin staat dat de rechter oordeelt dat de claim, waarbij alle 55.000 deelnemers 100 euro zouden krijgen bij het winnen van de rechtszaak, geen meerwaarde heeft. Daarnaast vindt de rechter dat de Consumentenbond en Consumentenclaim, dat onder Stichting Aequitas Belangenbehartiging valt, niet namens alle gedupeerden kunnen optreden.

De rechter stelt dat 'bij de vorderingen onder a tot en met k in het petitum van de dagvaarding niet is vermeld wie van de eisers die vorderingen instelt/instellen. Uit de tekst van de dagvaarding blijkt echter dat alleen de Consumentenbond en Aequitas deze vorderingen instellen. Vorderingen a tot en met k zijn dus geen vorderingen van de particulieren'. Wel zijn er vijf individuele voorbeeldzaken van particulieren die worden behandeld. Die stellen dat ze destijds te veel hebben betaald voor hun televisie of monitor.

Consumentenclaim reageert tegenover het AD dat het in hoger beroep gaat tegen de uitspraak en de Consumentenbond spreekt van 'een tegenvaller'. Philips wil zelf weinig zeggen over de zaak tegenover de krant, maar noemt de uitspraak 'goed nieuws'.

Philips was in 2012 beboet door de Europese Commissie voor zijn deelname aan het 'beeldbuiskartel', de reden dat de massaclaim door Consumentenclaim werd ingediend en de Consumentenbond in 2019 een bodemprocedure begon tegen de fabrikant. Die had prijsafspraken gemaakt met andere televisiemakers, waaronder Samsung, LG en Panasonic. De verboden prijsafspraken hebben geleid tot hogere prijzen voor consumenten. Philips kreeg hiervoor een boete van 509 miljoen euro opgelegd. Dat bedrag bestaat uit een boete van 313 miljoen euro en de helft van een boete van 392 miljoen euro voor de joint venture met LG.