MrBeast haalt als eerste youtuber 300 miljoen abonnees

Youtuber MrBeast heeft als eerste gebruiker van het platform 300 miljoen abonnees behaald. Onlangs werd MrBeast al het bestbekeken kanaal op YouTube. De youtuber haalde het record na elf jaar en 800 video's.

Jimmy Donaldson, zoals de videomaker in werkelijkheid heet, deelt deze mijlpaal op X. Op zijn YouTube-kanaal zijn de 300 miljoen abonnees ook al te zien. MrBeast heeft daarmee het record behaald om als eerste YouTube-gebruiker de grens van 300 miljoen abonnees te passeren.

Met dat record is MrBeast ook meteen het populairste kanaal op YouTube. Dat is nu al een maand zo. Begin juni haalde MrBeast het Indiase muziekkanaal T-Series in als meest geabonneerde videomaker. Tussen youtubers en T-Series is al jaren een vete gaande. De andere populaire youtuber PewDiePie begon jaren geleden een campagne om abonnees te werven met als doel T-Series als grootste kanaal van de troon te stoten, maar dat lukte niet.

MrBeast werd de afgelopen jaren steeds populairder vanwege campagnes waarbij hij grote sommen geld uitgaf om bijvoorbeeld huizen te bouwen in arme gebieden. Ook maakte hij de populaire Netflix-serie Squid Game in het echt na. MrBeast begon elf jaar geleden op YouTube en publiceerde sindsdien iets meer dan 800 video's.