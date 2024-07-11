MrBeast haalt als eerste youtuber 300 miljoen abonnees

Youtuber MrBeast heeft als eerste gebruiker van het platform 300 miljoen abonnees behaald. Onlangs werd MrBeast al het bestbekeken kanaal op YouTube. De youtuber haalde het record na elf jaar en 800 video's.

Jimmy Donaldson, zoals de videomaker in werkelijkheid heet, deelt deze mijlpaal op X. Op zijn YouTube-kanaal zijn de 300 miljoen abonnees ook al te zien. MrBeast heeft daarmee het record behaald om als eerste YouTube-gebruiker de grens van 300 miljoen abonnees te passeren.

Met dat record is MrBeast ook meteen het populairste kanaal op YouTube. Dat is nu al een maand zo. Begin juni haalde MrBeast het Indiase muziekkanaal T-Series in als meest geabonneerde videomaker. Tussen youtubers en T-Series is al jaren een vete gaande. De andere populaire youtuber PewDiePie begon jaren geleden een campagne om abonnees te werven met als doel T-Series als grootste kanaal van de troon te stoten, maar dat lukte niet.

MrBeast werd de afgelopen jaren steeds populairder vanwege campagnes waarbij hij grote sommen geld uitgaf om bijvoorbeeld huizen te bouwen in arme gebieden. Ook maakte hij de populaire Netflix-serie Squid Game in het echt na. MrBeast begon elf jaar geleden op YouTube en publiceerde sindsdien iets meer dan 800 video's.

MrBeast youtube

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 11-07-2024 11:14
212 • submitter: JelleDJs

11-07-2024 • 11:14

212

Submitter: JelleDJs

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Reacties (212)

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Polderviking 11 juli 2024 12:13
Blijf het een fenomeen vinden die MrBeast, het is misschien niet helemaal mijn stijl, maar dorpen bouwen in een ver oord en die woningen weggeven in plaats van auto's en huizen kopen voor zichzelf daar heb ik wel respect voor. Ik zit dus toch ook steeds weer die video's te kijken.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 13:21]

sys64738 Moderator F&V @Polderviking11 juli 2024 13:02
Tja. Hij geeft veel geld weg aan goede doelen en ook vaak aan willekeurige mensen / voorbijgangers. Maar uiteindelijk doet hij het allemaal voor de aandacht en kijkcijfers. Het is ook een soort investering die zich op deze manier makkelijk terug verdient.

Als je echt onzelfzuchtig de wereld wil helpen, doneer je gewoon anoniem aan goede doelen. Of in ieder geval met minder bombarie.

Mijn kinderen keken zijn video's ook zo nu en dan en vonden het geweldig. Zij wilde hem ook wel een keertje tegenkomen en zomaar 1000 dollar krijgen. Ik snap dat kinderen er zo tegenaan kijken want het is ook allemaal super gaaf natuurlijk totdat je er een beetje doorheen prikt.
Tielenaar @sys6473811 juli 2024 13:08
Als je anoniem bent kan je niet zo veel geld bij elkaar sprokkelen om te doneren. Dat is een beetje lastig hè!
Natuurlijk verdient hij er zelf leuk mee, maar dat is toch helemaal prima? Van mij mag je een narcist zijn als je goede doelen helpt, maar volgens mij is hij best een prima kerel.
Torched @Tielenaar11 juli 2024 13:30
Ik ben er absoluut op tegen. Het valt namelijk in hetzelfde als de betaalde donateurs werving door goede doelen.
Onder aan de streep levert het goede resultaten op voor het doel.
Maar het verpest het hele idee van geven aan een goed doel. Waarom moeten goede doelen commercieel zijn.
Polderviking @Torched11 juli 2024 13:43
Waarom moeten goede doelen commercieel zijn.
De massa geeft niet zomaar geld aan je zonder echt te verkopen wat je er mee gaat doen. Als goede doelen niet actief achter donateurs e.d. aan zouden gaan zouden de opbrengsten heel hard kelderen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 13:21]

Torched @Polderviking11 juli 2024 14:19
Klopt, en vervolgens rijdt er een directielid van zo'n bedrijf in een mooie Ferrari die betaalt wordt van mensen die aan een goed doel doneren.
Polderviking @Torched11 juli 2024 14:35
Er zit bij erkende doelen een dak op hoeveel geld er aan andere dingen dan het doel zelf uitgegeven mag worden. Wat een directeur mag verdienen is daarbij op zichzelf ook begrenst en de meeste doelen zitten daar nog ruim onder.
Dat is tevens aanzienlijk minder dan dezelfde positie boert in de vrije sector bij een bedrijf met een vergelijkbaar publiek profiel.

Daarmee sluit ik niet uit dat je ze er tussen hebt die er een exotisch wagenpark op nahouden hoor, maar dat komt niet uit dat salaris.
Jantjo @Polderviking11 juli 2024 15:41
Voor goede doelen vind ik de salarissen van een aantal CEO's toch aardig hoog voor dit soort type organisaties.

Lijst all in salarissen directeuren goede doelen (2021)

[Reactie gewijzigd door Jantjo op 22 juli 2024 13:21]

Polderviking @Jantjo11 juli 2024 18:17
Zonder naar die lijst te hebben gekeken, je moet toch ergens een balans hebben tussen zo min mogelijk kosten maken, maar nog wel dusdanig betalen dat mensen zichzelf als eindverantwoordelijke voor zo'n organisatie willen inzetten.

Dit zijn ook de mensen die met hun poffertjesporem aan de tafel bij kassa zitten bijvoorbeeld als er iets fout gaat... :)

Dit is wat het CBF er over roept.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 13:21]

EW93 @Torched11 juli 2024 16:39
Zo keek ik er vroeger ook naar, maar na dit filmpje ben ik een stuk milder over de overhead bij goede doelen: The way we think about charity is dead wrong
Wat bij mij bleef hangen was; waarom vinden we het wel goed als iemand van een commercieel bedrijf tonnen verdient, maar iemand die mensen helpt mag er niks aan verdienen?
Azenomei @EW9311 juli 2024 19:01
Dat is een vrij simpel uit te leggen gedachtensprong. Producten verkopen vs bedelen bij de massa.
djwice @Azenomei11 juli 2024 19:50
Om in context te blijven MrBeast bedelt helemaal niet om geld bij de massa.
De adverteerders betalen geld en dat vloeit naar de doelen, het bedrijf en het productie team.

Bij een gemiddelde opbrengst van €880,- per 1M, is dat €264k per video. Uiteraard is de opbrengst bij zulke grote kanalen hoger en de kosten per video ook.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 13:21]

Azenomei @djwice12 juli 2024 18:13
Mijn antwoord slaat op goede doelen en "waarom vinden we het wel goed als iemand van een commercieel bedrijf tonnen verdient, maar iemand die mensen helpt mag er niks aan verdienen?"

MrBeast verkoopt gewoon netjes zijn product.
Michaelr1 @Torched11 juli 2024 13:47
Ik begrijp dit totaal niet. Het gaat toch om het resultaat?
Torched @Michaelr111 juli 2024 14:20
Als je geld doneert aan een goed doel ben ik van mening dat dat geld ook naar het goede doel moet gaan. Niet aan de winst marge van een verkoper van collecte activiteiten
D-Day @Torched11 juli 2024 15:03
Je zit echt te zeuren. Ongebaseerd negatieve comments geven = zeuren. Get a life, verdiep je in die gast, en zie de zonnige kant van het leven, en dat kanaal. 8-)
Tweakez @Torched11 juli 2024 15:24
Hoop gelul in je berichten, maar wat Jimmy doet is echt een goede toevoeging. Elke cent en stuiver herinvesteert hij in content en weggeven van zijn vermogen. Geld is wel het laatste wat hem interesseert. Anyways; zoals D-Day al zegt.. je zit gewoon te zeuren, ga eerst maar eens verdiepen in wie jimmy is en wat hij echt doet en kom dan terug,
Joe @Xfade11 juli 2024 16:12
Het MrBeast kanaal is meer dan alleen Jimmy, niet elke actie van de leden van het kanaal worden gewaardeerd, dit gaat specifiek over de oprichter ervan, Jimmy in dit geval.
sys64738 Moderator F&V @Tielenaar11 juli 2024 13:25
Misschien is hij dan ook niet degene die heel veel geld aan goede doelen hoeft te geven.

Wat ik wil zeggen is dat ik meer respect heb voor mensen die heel veel geld verdiend hebben met iets wat ze goed in zijn een dat dan zonder zelfverheerlijking weg geven aan mensen die het echt nodig hebben.

Dit is geld verdienen aan het op populaire manier geld weg geven. Je zou het kunnen zien als een crowd funding wat behoorlijk wat geld en roem aan de strijkstok blijft hangen.
Tielenaar @sys6473811 juli 2024 15:19
Waarom heb je de aanname dat hij het voor eigengewin of roem doet? Ken je hem? Kijk je zijn filmpjes?
Die man werkt heel hard en geeft amper geld uit aan zichzelf. Hij helpt mensen, genereert content die mensen graag kijken (dus entertainment value), bouwt hele fucking scholen en dan nog is er iets negatiefs op aan te merken? Schiet mij maar lek.
DIT is waar hij goed in is, niet zoals Elon Musk raketten bouwen.
Van alle filantropen die ik ken op de wereld is er echt het minst op deze kerel aan te merken.
DrFurioux @sys6473811 juli 2024 13:43
Hij is dus heel goed in YouTube video's maken. Alles wat hij met YouTube, Best Burger, Feastables en zijn merchandising verdiend, gaat rechtstreeks naar het maken van content (waar het geld doneren dus ook onder valt).

Het is een vicieuze cirkel. Meer kijkers = meer inkomsten = meer geld doneren = meer kijkers.

Wel interessant om wat van zijn gast podcasts te kijken. Waaronder die van Flagrant en Joe Rogan. Hij koopt echt vrijwel niks voor zichzelf, alleen vanuit een veiligheidsaspect. En al zou hij het wel doen, dik verdiend.

Hij word gelukkig van mensen blij maken en geeft zelf niks om spullen.
Nyarlathotep @sys6473811 juli 2024 14:25
Ik denk dat je het gewoon niet snapt, of wil snappen.

Hij doet wat hij leuk vindt om te doen, en dit delen met de wereld is daar een onderdeel van. Júist met het laten zien wat hij doet verdient hij het geld om te schenken aan goede doelen.
Zelfverheerlijking? Nog meer geld verdienen om weg te kunnen geven?
Je zegt het hier nota bene zelf...

En je hebt jezelf nu een beetje in de hoek gedreven, dus laten we het hier maar bij houden ;)
familyman @Nyarlathotep11 juli 2024 18:57
Haters blijven haters, moet je gewoon niet op reageren joh.
Janjeweetzali @sys6473811 juli 2024 14:31
Iedereen kijkt naar een filmpje waar hij geld aan goede doelen geeft, rond het filmpje zitten reclames, die reclames zorgen ervoor dat hij geld heeft om aan de goede doelen te geven. De reclames worden betaald door de kijkers die de producten van de adverteerders kopen. Uiteindelijk betaalt dus de hele community die MrBeast heeft gestart aan goede doelen. Leg mij nu eens uit hoe dit zou werken als hij anoniem te werk zou gaan? Juist, dat zou niet werken.
JorzoR @sys6473811 juli 2024 14:16
Jij bent vast heel gezellig op feestjes. Man man man.

Heb je zelf ooit wel geld gegeven aan een goed doel?
Mittens_nl @sys6473811 juli 2024 17:10
Dat zijn jouw normen en waarden. Stel je wat meer open.
Darkwolf_1982 @sys6473812 juli 2024 10:13
Die pijn projecteer je vervolgens richting Jimmy, terwijl het allemaal in jouw eigen hoofdje zit en is ontstaan op basis van aannames die je brein maakt bij te kort aan... informatie. Oftewel... de realiteit en de feiten.
Iedereen met een gezond verstand die zelfs maar een beetje interesseert wie Jimmy is en wat hij doet en waarom zou nooit dit over zijn lippen kunnen krijgen met een strak gezicht. Laat staan dat pijn doet.
It's all you and you did it to yourself. :)
tweaker29789 @Tielenaar11 juli 2024 13:32
Je kunt toch anoniem doneren zonder een anoniem leven te leiden.

MrBeast gaat gewoon over de sensatie opzoeken. Het is de extreme kant van aan goede doelen schenken voor goede PR. Je gaat dan ook geen video krijgen waar MrBeast geld doneert aan de lokale voedselbank zonder dat er iets ontploft ofzo.
Lagonas @tweaker2978911 juli 2024 14:08
Ik snap het niet helemaal. De reden dat Mr beast kan blijven doneren is vanwege de video’s. Geen video’s, geen inkomsten, geen donaties. Ik snap echt niet waar die afgunst vandaan komt.

Ik ben zelf geen echte fan van de video’s, maar heb meer dan respect voor wat Jimmy doet in de wereld.
tedades @Lagonas11 juli 2024 14:53
In mijn lokale supermarkt ligt ook MrBeast chocolade. Dus het geld komt niet alleen van de sponsors van een video. Zonder video zou zo'n reep natuurlijk lastig verkopen.
Tweakez @tedades11 juli 2024 15:25
Die ligt hier ook, maar zelf wordt hij er niet rijk van, nagenoeg elke cent herinvesteert ie...
DrFurioux @tweaker2978911 juli 2024 13:45
Meer sensatie in de video's levert meer kijkers op, wat weer meer geld oplevert waarmee hij goede dingen mee kan doen.
Is niet zo moeilijk toch? Het is gewoon vraag en aanbod.
tweaker29789 @DrFurioux12 juli 2024 12:24
Welke vraag heb je het nu over? Vraag naar sensationele videos? Of vraag naar MrBeast burgers en chocolade? Dat hele circus is bedoeld om MrBeast als merknaam te versterken.
coop @tweaker2978911 juli 2024 14:51
100 Kids Smile For The First Time
Geen explosie te zien. MrBeast gebruikt zijn bekendheid om nog meer geld te krijgen om weg te geven. En hij zal er zelf ook wat aan verdienen, maar uiteindelijk komt er meer geld bij goede doelen door hem.
coop @tweaker2978912 juli 2024 07:32
Waar zeg ik dat ik doneer aan hem? Dat doe ik wel direct aan mijn gekozen goede doelen. Maar jij beweert dat je geen video zal zien waar hij geld weggeeft zonder explosie. Nou dit was er al eentje, als je verder zou kijken, dan vindt je er meer.

Het is lastig te bekrompen hè? Dat er iemand is die populair is die ook nog iets goeds met zijn geld en bekendheid doet..,
tweaker29789 @coop12 juli 2024 12:32
Nee, daar heb ik geen problemen mee. Ben nooit fan geweest van Bill Gates, maar vind het erg fijn dat ie zoveel positieve initiatieven start.

Het verschil is dat Bill Gates al rijk is en dan gaat schenken.

MrBeast daarentegen gebruikt zijn 'filantropische instelling' als businessmodel om er zelf rijk van te worden. Dat hele terug investeren wat hier door anderen genoemd wordt, is waar. Hij heeft inderdaad inmiddels heel veel assets. Waar hij dik aan verdient. Wat mij betreft is dit gewoon exploiteren van arme mensen.

Ik geloof er tegelijkertijd niks van dat het anderen aanzet om aan goede doelen te schenken. Want dat is helaas niet zo sensationeel als zijn video's.
tweaker29789 @Tweakez11 juli 2024 22:28
Doneer gewoon aan een voedselbank of een stichting man. Maar dat kom je waarschijnlijk niet op je feed tegen.
voxl_ @sys6473811 juli 2024 13:10
Als je echt onzelfzuchtig de wereld wil helpen, doneer je gewoon anoniem aan goede doelen. Of in ieder geval met minder bombarie.
In zijn geval een beetje lastig, juist door die bombarie heeft hij dat geld om te doneren.
Polderviking @sys6473811 juli 2024 13:35
Hij geeft niet "veel" geld weg, bijna alles gaat terug dat kanaal in, hij verrijkt zichzelf amper, in tegenstelling tot de rest van de mensen die vet vies rijk zijn geworden van hun activiteit op internet doet hij m.i. wat leuks met al dat geld.

Het is geen rijkelui kindje met een geërfd budget die ergens een speeltuintje neerzet en daar een schouderklopje voor wil, al dat geld wat hij weggeeft komt juist uit al die kanalen.
Die feelgood flimpjes scoren gewoon goed qua views en dus opbrengsten.
Daar kan hij mee stoppen vanwege misplaatste nederigheid, maar dan stopt ook al zijn charitatieve activiteit.
Wordt ook niemand beter van.
Als je dat echt vervelend vind heb ik denk ik liever dat je gewoon zelf stopt met kijken. ;)

Overigens zijn "reguliere" charitatieve instellingen ook alles behalve onzichtbaar. (of vrij van controverse)
Ze trekken alleen niet zo veel publiek.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 13:21]

tweaker29789 @Polderviking11 juli 2024 22:22
De marketingmachine MrBeast is stinkend rijk inmiddels. Ik vind het erg triest hoe hier gereageerd word op MrBeast. Alsof doneren niet kan zonder vermaak. Aan zijn initiatieven naast Youtube kun je gewoon zien dat dit hele projekt een behoorlijk cynisch verdienmodel is.

Als MrBeast morgen zou stoppen, dan is dat nog geen druppel op een gloeiende plaat in het aantal donaties. Het lijkt alleen maar zo omdat elke scheet van hem uitvergroot wordt.
yolvenzind @tweaker2978912 juli 2024 10:35
Nog altijd een grotere druppel op een gloeiende plaat dan jij of ik ooit zullen zijn. Dus waar maak je, je druk om? Natuurlijk kan je doneren zonder vermaak, maar als je meer kan doneren op die manier wat is dan het probleem?
tweaker29789 @yolvenzind12 juli 2024 12:20
Ik heb het natuurlijk over het geld dat nu richting MrBeast gaat, dat ook gewoon direct naar de goede doelen kan.
Nu blijft er meer aan MrBeast's strijkstok hangen als 'operationele kosten'. Nog los van het feit dat het nu vooral om MrBeast als brand gaat voor zijn neven activiteiten. Zodat ie meer MrBeast chocolade en burgers kan verkopen :/
Patriot @sys6473811 juli 2024 13:38
Het is inderdaad (en op deze schaal zou ik bijna zeggen uiteraard) ook een verdienmodel. Maar dat is volgens mij niet per se slecht. Het werk dat ik voor mijn werkgever doe, is onderaan de streep ook omdat ik graag in enige luxe wil kunnen leven. Dat neemt niet weg dat ik ook wel probeer om met mijn werk ook anderen echt verder te helpen, het zogeheten "de wereld beter achterlaten dan hoe je het hebt aangetroffen".

En heel kort door de bocht: Altruïsme als verdienmodel (ik ben me bewust van de ironische tegenstrijdigheid :+) is nog altijd beter dan egoïsme als verdienmodel.
Vampyre @sys6473811 juli 2024 17:22
Niemand is onzelfzuchtig. Zo werkt ons DNA niet.
Daarnaast, dat het pas "gewoon" is als je anoniem of zonder bombarie iets zou doneren is een (wellicht Nederlands culturele) mening, geen feit.

Het resultaat is dat de wereld meer geholpen wordt door MrBeast en zijn team.
Of ze dat dan volgens jou zelfzuchtig doen of niet.

edit:
(Vraag me eigenlijk nu ook af wat je dan wel niet van Bill Gates zou vinden... Of zelfs Taylor Swift?)

[Reactie gewijzigd door Vampyre op 22 juli 2024 13:21]

familyman @Vampyre11 juli 2024 19:01
Zieliger is google die hem een platform biedt, zodat ze goede doelen een kans geven. ..

... maar ondertussen veel meer aan zijn content overhouden dan hij.
watabstract @sys6473811 juli 2024 13:16
Ergens ben ik het ermee eens. Aan de andere kant zijn NGOs ook een industrie geworden die zichzelf in stand probeert te houden. Die Mrbeast kiest daar een ander platform voor maar voor de rest klinkt het wel heel erg als hetzelfde.

De grote grap voor mij is dat ik enkele maanden geleden voor het eerst van die Mrbeast hoorde. Terwijl ik elke dag op youtube zit. Blijkbaar denkt het algoritme dat ik het niet interessant vind en waarschijnlijk is dat ook wel zo. Want zoals ik het nu begrijp is het een soort feel good kanaal en dat trekt mij helemaal niet. Dat soort tv keek ik vroeger ook niet terwijl dat veel kijkcijfers trok. Streaming begint grappig genoeg dus misschien wel heel erg op klassieke tv te lijken wat doelgroepen betreft. Met dito productiebedrijven om de content te maken.
D-Day @sys6473811 juli 2024 16:17
Je commentaar heeft in mijn ogen een religieus (lees: Calvinistisch) tintje. Is niet goed, want is niet goed. Drogredenering.
Kijk naar het hart van die kerel. Hij verrijkt zichzelf niet ten koste van anderen. Hij maakt anderen rijker door samen met kijkers, sponsoren etc juist samen te werken. (jij plakt er een label "zelfverheerlijking" op)
Wat mij betreft schoolvoorbeeld hoe het zou moeten, groot of klein. Z'n talenten gebruikt hij ten goede. Met valse bescheidenheid zou hij ze begraven...
Deathchant @sys6473811 juli 2024 16:46
Je kunt het ook zo zien: met zijn invloed/bombarie doet hij tenminste wel echt wat directs voor de mens, in plaats van al die holier-than-thou bedrijven die geld doneren (en weer van de belasting kunnen aftrekken) aan andere "strijkstok"-bedrijven, zodat ze zichzelf op de borst kunnen kloppen hoe goed ze het wel niet doen. Elon Musk en Jeff Bezos gecombineerd kunnen ook heel wat invloed hebben om eerste levensbehoeften te creeren in landen waar dat broodnodig is, maar doen dat niet, of doen dat alleen in een constructie dat het hen geld oplevert (door het uitbuiten van anderen). Dat lijkt MrBeast niet te doen. Ik ken alle ins-and-outs natuurlijk niet, maar voorlopig zie ik iemand die zijn influencer-status (ten dele) voor goeie dingen gebruikt die een DIRECTE impact hebben op mensen.
Mittens_nl @sys6473811 juli 2024 16:47
Het is een entertainment kanaal dat ook aan goede doelen doet. Wellicht moet je het moreel niet zwaarder maken dan het is...
TWeaKLeGeND @sys6473811 juli 2024 21:24
Als je het zonder bombarie doet heb je geen hol om weg te geven ;)
kingpol @sys6473812 juli 2024 09:29
tja waarom kun je giftes aftrekken van de belastingen?
robinkak @sys6473812 juli 2024 09:57
Liever dat iemand geld verdient met goede doelen. We zouden meer moeten neerkijken op mensen die geld verdienen zonder iets te doen voor de maatschappij.
IamGrimm @sys6473812 juli 2024 10:38
Hij: Doet iets goeds.

Jij: Nee maar niet goed genoeg want het is te publiek.


Ja maat, welke maatstaf moeten we hanteren om wel goed te zijn in jouw ogen? Hij heeft z'n brood verdient via het weggeven van geld op YouTube, hoe moet het anoniem volgens jou? Is het niet voldoende dat hij uberhaupt zoveel weggeeft aan goede doelen?

De bombarie is hoe hij de kans krijgt zoveel weg te geven. Misschien lukt het hem ook nog om mensen aan te sporen om geld te doneren. Dit is netto winst onderaan de streep.

Zo'n maatstaf hanteren is absurd. Je hoeft niet onzelfzuchtig de wereld te helpen. Je kan tegelijkertijd prima jezelf helpen. De wereld is namelijk geen zero-sum game.


En nee, ik kijk niet naar Mr. Beast. Kan die stijl niet uitstaan. Ik verdedig 'm niet vanwege z'n kekke persoonlijkheid ofzo. Totdat blijkt dat deze huizen gebouwd zijn van papier mache voor de optiek, is dit gewoon iemand die iets goeds doet.

[Reactie gewijzigd door IamGrimm op 22 juli 2024 13:21]

luckylucas @Polderviking11 juli 2024 18:02
Tja dat is wel goed maar er was recent een incident dat iemand zo’n huis kreeg en daarna meteen wilde verkopen
Dit heb ik gehoord van internet maar gefeliciteerd mr beast ik denk dat hij een van de beste YouTuber is
Genosha @Polderviking11 juli 2024 21:06
Ik vind hem helemaal niets en krijg heel vaak het gevoel dat hij dingen doet omdat hij weet dat hij er mee wegkomt. Dit omdat hij zo'n grote naam is. En is alles wel allemaal echte goodwill en niet gewoon resultaat van een slimme (loophole) constructie? Het grootste probleem is dat hij door zijn naam en video's veel kleine Youtubers hetzelfde laat doen, waardoor hun content wel problemen veroorzaakt.
Flamesz 11 juli 2024 11:28
De andere populaire youtuber PewDiePie begon jaren geleden een campagne om abonnees te werven met als doel T-Series als grootste kanaal van de troon te stoten, maar dat lukte niet.
Die campagne begon juist met Pewdiepie met de meeste subscribers, en het doel was om dat vol te houden. Wat enige maanden lukte, tot T-Series Pewdiepie overduidelijk wel inhaalde en Pewdiepie het opgaf.

Overigens goed om te weten dat MrBeast en Pewdiepie de enige populaire youtubers zijn :+
1nsane @Flamesz11 juli 2024 12:26
Ik hou het liever bij LGR, The 8-bit guy, Jeff Geerling en meer van dat.
freshy98 @1nsane11 juli 2024 12:47
Ik ook. Mr Beast en pewdiepie nog nooit naar gekeken, en wat ik er van voorbij zie komen boeit mij niet.
Cilph @freshy9811 juli 2024 13:08
Kwam er zelfs laatst achter dat er Mr Beast chocoladerepen in de supermarkt liggen. Had ik wel een Huh? momentje.
voxl_ @freshy9811 juli 2024 13:08
Ze zijn best wel leuk hoor, hoge productiewaarde en gewoon leuk om even naar te kijken, a la x-factor enzo van vroeger.
jaaoie17 @voxl_11 juli 2024 13:16
Troep dus. Wat eigenlijk 99% is wat op youtube staat.
voxl_ @jaaoie1711 juli 2024 13:21
Mag je denken ;) van de doelgroep ben je hoogstwaarschijnlijk in de minderheid, maar hey, je hebt een sterke mening. Trots op zijn!
freshy98 @voxl_11 juli 2024 16:01
X-Factor meuk pas ik voor ;-)
Ik ben daar zeker de doelgroep niet voor.
Gemmeke @freshy9811 juli 2024 14:02
PewdiePie is hard veranderd van content, hij leeft nu in Japan Tokyo en zijn videos bestaan nu uit chill vlogging terwijl hij zijn leven lijd in Japan.
Settler11 @Flamesz11 juli 2024 12:31
Pewdiepie heeft tseries dan ook hartelijk gefeliciteerd!

https://www.youtube.com/watch?v=PHgc8Q6qTjc
Michaelr1 @Flamesz11 juli 2024 13:50
De enige populaire youtuber?
dinoballz @Michaelr111 juli 2024 18:46
Het artikel schrijft
De andere populaire youtuber PewDiePie
Wat dus impliceert dat er 2 populaire youtubers zijn.
Michaelr1 @dinoballz13 juli 2024 14:03
Bedankt. Ik heb de opmerking compleet verkeerd geïnterpreteerd.
gimbal @Flamesz11 juli 2024 17:34
Volgens mij was het meer dat hij trouwde, een kind kreeg, naar Japan verhuisde en sindsdien het pewdiepie personage in de ijskast heeft gezet. Uiteindelijk veranderen je doelen in het leven.
Milanobrotchen @Flamesz12 juli 2024 16:54
de oude 3, pewdiepie, Jakcsepticeye en markiplier
3raser 11 juli 2024 14:19
Ook maakte hij de populaire Netflix-serie Squid Game in het echt na.
Euh... nee. Het was net zo nep als in de Netflix serie hoor. Er ging niemand dood en er werd heel veel CGI gebruikt om scenes goed in beeld te brengen. Zou nogal raar zijn om Squid Game in het echt na te maken.
3raser 11 juli 2024 14:26
Ik blijf me vooral verwonderen over de hoeveelheid geld die MrBeast steekt in zijn producties, en hoeveel zijn (ogenschijnlijk trouwe) kijkers bereid zijn te helpen. Zo is er een speciaal kanaal voor fondsenwerving met meer dan 25 miljoen abonnees. De video We Powered A Mountain is nu 30 miljoen keer bekeken in 2 maanden tijd en er is $12.900 opgehaald. Dat is 0,043 dollarcent per kijker. De volgers van MrBeast vinden zijn filantropische instelling geweldig maar en ze kijken er graag naar. Maar als hen gevraagd wordt een duit in het zakje te doen dan zijn ze nergens te bekennen.
JWFpeters 11 juli 2024 15:09
Typisch Nederlandse of misschien wel menselijk om zelfs hier weer een negatieve reactie of mening over te hebben.

Die gozer maakt vermakelijke content en helpt ook nog eens goede doelen.

Let him be
Neus @JustFogMaxi11 juli 2024 11:49
Accomplishments:
- Raised $20,000,000 To Plant 20,000,000 Trees
- Removed 30,000,000 pounds of trash from the ocean
- Built wells in Africa
- helped 1,000 blind people see
- helped 1,000 deaf people hear
- Given millions to charity
- Started my own snack company Feastables
- Donated over 100 cars lol
- Gave away a private island (twice)
- Gave away 1 million dollars in one video
- Counted to 100k
- Read the Dictionary
- Read Bee Movie Script
- Read Longest English Word
- Watched Paint Dry
- Ubering Across America
- Watched It's Every Day Bro For 10 Hours
- Ran a marathon in the world's largest shoes
- Adopted every dog in a shelter
- Bought $1,000,000 in lottery tickets
- Sold houses for $1
- I got buried alive
- Recreated Squid Game in real life
- Gave away a chocolate factory
- Gave away private jet
- Survived 50 hours in Antarctica
You get the point haha


*Do not email me asking for money, I give away money because it makes me happy :)
MusicFrik @Neus11 juli 2024 14:08
En een fimpje van, pak m beet, 30 minuten toont hoe hij en zn team 30 milioen pond aan afval uit de zee vist? Daar heb je een filmpje van letterlijk maanden voor nodig...

Dit is puur gebaseeerd op vertrouwen , wat niet met een kort filmpje te krijgen is... Hoe weet je zeker bijvoorbeeld bij afval in de zee, dat hij daadwerkelijk al die rommel verzameld heeft? Omdat hij het zegt?
Pinkys Brain @Neus11 juli 2024 13:39
Meer geld verdienen dan hij uitgeeft zal hem een stuk blijer maken.

Mensen die vet geld verdienen aan zogenaamde liefdadigheid, zullen bijna altijd achterbakse lui zijn. Tuurlijk, als ze in de pure commercie kunnen werken levert dat an sich minder geld op voor de doelen ... maar het minder huichelijk maken van de samenleving zou dat ruimschoots compenseren.
Anonymoussaurus @JustFogMaxi11 juli 2024 11:18
Jij vindt veel geld aan de armen geven onzin ja?
MrBeast werd de afgelopen jaren steeds populairder vanwege campagnes waarbij hij grote sommen geld uitgaf om bijvoorbeeld huizen te bouwen in arme gebieden.
https://www.beastphilanthropy.org/who-we-are
Room42 @Anonymoussaurus11 juli 2024 11:23
Ik blijf sceptisch over de intenties. Goed doen is leuk maar mij komt het toch wel erg 'voor eigen gewin' over.

Daarnaast, ik vind het fijn als het anderen inspireert om ook goed te doen maar als dat betekent dat alles ook direct gefilmd en op internet geplaatst moet worden, ben ik daar een stuk minder positief over.
Source90 @Room4211 juli 2024 11:27
Tja, kip en ei.
Zonder de film/likes op internet is er geen geld voor dergelijke activiteiten.

Als je kijkt op: https://www.beastphilanthropy.org/our-work#active-campaigns zie je dat er miljoenen maaltijden zijn verstrekt, 15 miljoen KG plastic uit de oceanen is gehaald, 25 miljoen bomen zijn gepland, huizen zijn herbouwd na een orkaan, Afrikaanse dorpen verduurzaamd (waterputten, etc.), huizen gebouwd voor daklozen en bijvoorbeeld 2000 protheses zijn vergoed.

Als daar wat video's en likes tegenover moeten staan, kan ik daar mee leven.
Qlusivenl @Room4211 juli 2024 11:26
Hij heeft het geld, omdat hij het filmt. Hij heeft niet miljoenen gewoon in eigen zak. Die verdiend hij met de video's om daarna weer die miljoenen uit te geven aan projecten.

Ja, natuurlijk zaldie er wel wat aan overhouden. Maar hij is ook groot geworden, omdat alles wat hij elke keer verdiende, weer terug stopte in video's.

Kan jij huizen bouwen voor armen mensen uit je eigen zak? Denk het niet. En dat geldt voor hem natuurlijk het zelfde.
kuurtjes @Qlusivenl11 juli 2024 11:36
Ik denk dat "hij" eerder "een volledig tv team" is. Maarja.
Qlusivenl @kuurtjes11 juli 2024 13:30
Inmiddels heeftie wel een aardig team ja. Maar het moet ergens beginnen.
JDx @Qlusivenl11 juli 2024 12:00
Volgens mij is hij zelf ook ziek, wat hem denk ik doet meeleven met armen en zieken.
DdeM @JDx11 juli 2024 12:54
Jammer dat je -1 gemod wordt, want ondanks dat dit volledig irrelevant is wat betreft dat medeleven de reden is dat hij doet wat hij doet, is omgaan met zijn ziekte wel een drijfveer. https://www.mycrohnsandco...ed-youtuber-mrbeasts-life
Rob @JDx11 juli 2024 12:27
Je doelt waarschijnlijk op de ziekte van Crohn.
Ik verwacht ook wel dat iemand die chronisch ziek is meer meeleeft met anderen die ziek zijn en/of het slecht hebben.
JDx @Rob11 juli 2024 12:29
Klopt, had daar iets over gelezen, dat hij chronisch ziek is en heel snel moe en dat ooit de reden is geweest om een YouTube kanaal te beginnen.
Danny @Room4211 juli 2024 11:32
MrBeast steekt vrijwel alles wat binnenkomt in weggeven aan anderen. Dat filmt hij dan weer zodat er weer meer geld binnen komt.
Of hij nou medische behandelingen betaalt voor mensen, daklozen helpt, scholen bouwt, schulden van anderen aflost of simpelweg de willy wonka chocolat factory na laat bouwen of 100 tesla's weggeeft, hij geeft daadwerkelijk aan anderen. De intenties, als die al puur eigen gewin zouden zijn, doen niets af aan het feit dat hij anderen helpt.

Edit:
of 100 huizen bouwt en die weggeeft:
YouTube: I Built 100 Houses And Gave Them Away!

zijn tweede kanaal @beastphilanthropy is zeker de moeite waard.
https://www.youtube.com/@BeastPhilanthropy

die kerel bouwt hele dorpen
heel wat multimiljardairs die minder doen. Musk verwacht al een schouderklopje als hij vertelt dat hij dit jaar 11 miljard dollar belasting gaat betalen.

[Reactie gewijzigd door Danny op 22 juli 2024 13:21]

Llopigat
@Danny11 juli 2024 11:41
heel wat multimiljardairs die minder doen. Musk verwacht al een schouderklopje als hij vertelt dat hij dit jaar 11 miljard dollar belasting gaat betalen.
Dat is waar maar Musk is dan ook wel een schoolvoorbeeld van een Narcist.
ilaurensnl @Room4211 juli 2024 11:42
Natuurlijk is dat voor eigen gewin, blijft een Youtuber maar als je dit kan combineren met goede doelen is dat toch juist super?

Hij blij, jij blij en zij blij en het kost de kijkers in principe niks terwijl daarmee wel veel goede daden wordt gedaan.

Vind het ook niet leuk dat er video's zijn waar een kat zit te lijden en daarna geholpen wordt terwijl het gefilmd wordt, en dan met een hand optillen enzovoort. Maar dit maakt mensen wel weer bewuster wat er gebeurd.
Caelorum @ilaurensnl11 juli 2024 11:46
En ondanks dat hij niets te klagen heeft blijft hij nog wel redelijk gewoon. Zie bijv. https://nypost.com/2023/0...th-carolina-neighborhood/
Het is niet alsof hij het geld allemaal in eigen zakt steekt. Er zijn kanalen stukken kleiner dan MrBeast waarvan de eigenaren een heel stuk luxer leven.
jordi204 @Room4211 juli 2024 11:26
Je mening werkt een beetje averechts...
ik vind het fijn als het anderen inspireert om ook goed te doen
maar als dat betekent dat alles ook direct gefilmd en op internet geplaatst moet worden, ben ik daar een stuk minder positief over.
Hoe kan je andere inspireren, zonder daarover te delen, praten, laten zien, schrijven etc.??? Daarnaast zou 5 minuten de tijd hebben gegeven op te zoeken wat zijn doel is met alles..
Room42 @jordi20411 juli 2024 11:30
Ik bedoel dat ie anderen inspireert om ook alles prominent te filmen en op internet te zetten. Hij zal het vast met goede bedoelingen doen maar als ik de kwaliteit van de gemiddelde mensheid op social media (buiten mijn zorgvuldig gevormde bubbel) zie, word ik daar, zacht gezegd, niet blij van.
CamelKnight @Room4211 juli 2024 12:03
En dat is juist waar MrBeast tegen vecht. Hij laat zien dat het ook anders kan, dat het anders moét. Dat filmt hij en zet hij op internet, in de hoop dat anderen het overnemen en/of meedoen.
Social media is zo'n beetje het grootste kwaad van de afgelopen decennia, maar er zijn ook mensen die het ten goede inzetten. Zoals MrBeast.
Room42 @CamelKnight11 juli 2024 12:07
Nou, dan zal ik me er toch nog eens in verdiepen, in het verleden vond ik zijn video's nogal puur op entertainment en uitbuiting van zwakkere gericht onder het mom van 'kijk mij eens goed zijn'. Wellicht is hij veranderd maar dat was destijds mijn indruk van zijn werk.
CamelKnight @Room4212 juli 2024 11:48
Ik heb 10.000x liever een persoon die onder het mom van 'kijk mij eens goed zijn' honderden waterputten te slaat, voedselbanken voorziet van levensmiddelen, etc. en dat dan allemaal filmt en op social media zet, dan de gemiddelde 'influencer' die één of ander hotel, restaurant of kledingstuk promoot omdat ze er voor betaald krijgen.
Waren/Zijn zijn video's entertainment? Zeker!
Is er sprake van uitbuiting van zwakkere? Ik vind persoonlijk dat als je het op die manier bekijkt, je een bijzonder zure kijk op het leven hebt en een bijzonder negatief beeld van anderen die goed proberen te doen.
Wellicht ben ik naïef en gaat het MrBeast daadwerkelijk om de centen. Maar zolang hij (een groot deel van) die centen inzet om anderen te helpen, zul je mij daar niet over horen klagen.
MusicFrik @CamelKnight11 juli 2024 12:51
Het is en blijft een kapilalist, hij doet het enkel om zn ego te strijken... Laat m maar wat don zonder dat het gefilmd wordt, dan kijk ik er anders naar...


En neem bijvoorbeeld Ricardo Semler, een Braziliaanse recyclingspecialist die lokaal een grote impact heeft gemaakt omdat hij ook geen schurfterige kapitalist is. Geld is een gegeven, geen recht.

Dsarnaast geeft hij geld en cadeaukaarten uit aan kinderen. Wat perverse prikkels geeft, vooral dat stoort me, zeker als dat je businessmodel is
A Lurker @MusicFrik11 juli 2024 14:48
Het is en blijft een kapilalist, hij doet het enkel om zn ego te strijken... Laat m maar wat don zonder dat het gefilmd wordt, dan kijk ik er anders naar...
Dat is dezelfde redenatie als afgeven op Bill Gates omdat hij zijn giften gedaan heeft als prominent persoon en ook de financiële mogelijkheden heeft bekomen met zijn bedrijf door.....precies, het kapitalistische spel te spelen.
gladius1983 @jordi20411 juli 2024 16:23
Door het te filmen en op internet te plaatsen, ontvangt hij het geld om zulke goede dingen te kunnen doen. Hoe zou hij anders aan dat geld moeten komen om het te doen?
Xerxes249 @Room4211 juli 2024 11:27
Hij heeft netjes een separate kanaal voor zijn filantropische projecten: https://www.youtube.com/channel/UCAiLfjNXkNv24uhpzUgPa6A
jaapzb @Room4211 juli 2024 11:27
Filantropie om jezelf een goed gevoel te geven of in aanzien te stijgen bij andere mensen blijft nogsteeds filantropie. Denk niet dat de mensen die hier geld hebben gekregen het echt uit maakt wat de intenties zijn.
Michaelr1 @jaapzb11 juli 2024 13:54
Dit dus. Ik kan niet begrijpen dat je hier werkelijk op tegen bent. Het resultaat is netto behoorlijk positief.
Christoxz @Room4211 juli 2024 11:28
Het is wel het 'business model'.
Door het filmen en publiceren is het budget er om dit soort dingen te doen.
Verwijderd @Room4211 juli 2024 11:32
Er is helemaal niks mis mee om geld te verdienen door geld weg te geven. 'Voor eigen gewin' && '100 woningen weggeven aan armen' = win win
nzall @Room4211 juli 2024 11:38
Ik heb er zelf totaal geen probleem mee dat mensen goed doen voor eigen gewin. Als je kijkt hoeveel mensen er voor eigen gewin de wereld om zeep helpen is het goed dat er ook mensen zijn die geld verdienen door de wereld een betere plaats te maken.

En wie weet? Misschien inspireert Jimmy anderen tot gelijkaardige acties.
Fly-guy @Room4211 juli 2024 12:08
Ook al doet hij het 100% voor zichzelf, het is meer dan de meeste miljonairs doen.

Je hoeft 'm niet heilig te verklaren, maar iedereen die profiteert van zijn acties, profiteert.
Mensen hebben weer een huis, geld, inkomen, wat dan ook, wat ze voor zijn, al dan niet, egoïstische acties niet hadden.

Dit soort dingen moet je niet bekijken als goed/slecht, maar pragmatisch. Zijn er (arme) mensen beter af, dan lekker doorgaan ..
Henk-Bakker @Room4211 juli 2024 12:26
Ik denk dat je de ontvangers van zijn weldaad niet hoort klagen.

Het is een wonderlijke uitruil anno 2024: Exposure voor liefdadigheid.

Gezien het geld dat het genereert en het lage percentage dat aan de strijkstok
blijft hangen (zeker vergeleken met veel klassieke goede doelen en loterijen)
zijn er in mijn ogen alleen maar winnaars.

En dat is zeldzaam.
SacreBleu @Room4211 juli 2024 13:44
Ook al is het voor zijn eigen gewin, hij gebruikt de miljoenen nog om het leven andere mensen wat te beteren. Ik zie dat CEO's van veel grote bedrijven die mensen op straat zetten of producten bouwen die neerstorten niet doen - maar wel vooral geld binnen harken.
bossanova @Anonymoussaurus11 juli 2024 11:53
In een rijke samenleving zou liefdadigheid niet de norm voor welvaart mogen zijn.
separhim @bossanova11 juli 2024 12:31
Daarnaast blijkt dat liefdadigheid van de ultrarijken vaak alsnog betaald wordt door de belastingbetaler. Hetgeen wat echt werkt tegen armoede is niet youtube filmpjes van millionaires, niet megadonaties van mensen als Gates of Musk, maar een goed sociaal vangnet dat wordt betaald door belastingen. Ik weet niet of MrBeast specifiek valt onder de rijken die het allemaal opgeven voor belastingvoordelen maar zijn acties geven legitimiteit aan het idee van "billionaire philantrophy" terwijl dat eigenlijk verpakte PR is die voornamelijk betaald wordt door de gewone man.

[Reactie gewijzigd door separhim op 22 juli 2024 13:21]

DdeM @separhim11 juli 2024 13:08
Wetgeving maakt het in veel landen, waaronder Nederland, ook niet bepaald makkelijk om filantropisch te zijn op een fatsoenlijke schaal.

Als je dat zou willen zouden overheden potjes moeten gaan maken waar hun filantropische doelen van betalen waar mensen, waaronder miljardairs geld in kunnen storten. Op die manier zouden eventueel bepaalde wetgevingen en belastingen omzeilt kunnen worden door die niet te laten gelden wanneer het geld uit dat potje komt.
n4m3l355 @separhim11 juli 2024 15:10
Daar hoef je echt geen miljardair voor te zijn of in de US voor te wonen, zo heb je in Nederland ook de mogelijkheid om liefdadigheid af te trekken van belastingen (tevens donaties aan de kerk . . .).

Als ik vervolgens lees dat Gates 50 miljard heeft weggegeven aan goede doelen, vaak heel specifieke doelen die hij zelf ondersteund lijkt mij niet geheel verkeerd. Zeker gezien dat hij de drijvende kracht is achter het uitroeien van Polio, bijna 1 miljard mensen heeft gevaccineerd enz. enz. vraag ik me ten sterkste af of dit door "ons" sociaal vangnet dit wel lukt. Natuurlijk is het niet zo dat Nederland of de US internationaal stil zit, maar Gates specifiek heeft toch wel veel gerealiseerd.

Natuurlijk is niet iedereen zoals Gates en dienen we zeker critisch te zijn richting miljardairs, miljardairs zoals Musk die jaren geen belasting afdragen of zielig doen wanneer ze een paar miljard moeten afdragen en dan nog steeds ruim beneden het landelijk gemiddelde vallen maar omgekeerd mogen we organisaties zoals de Melinda & Bill Foundation zeker loven voor wat ze doen.
Speedy55 @bossanova11 juli 2024 12:51
Ben ik helemaal met je eens, maar verwacht je überhaupt dat dat ooit gaat gebeuren uit zichzelf? Groot deel van de mensheid is egoïstisch en degene die het niet zijn hebben vaak geen geld om weg te geven, laat staan op deze schaal. Geef mij dan maar entertainment op deze manier, waarbij heel veel geld verdient word en bijna alle opbrengst naar een goed doel gaan.
Verwijderd @Anonymoussaurus11 juli 2024 11:55
Het wordt ook wel poverty porn genoemd. Ik heb er een dubbel gevoel over. Goede doelen doen ook aan poverty porn, maar die doen het meestal zonder filmpjes en niet voor de eigen populariteit.
Wanneer er niet zou worden gefilmd zou ik het beter kunnen waarderen.
Ik heb enige tijd een veel kleiner kanaal van een Syrische 'vluchteling' in de Filippijnen gevolgd. Dat ging mij op de duur tegen staan. Hij misbruikt naar mijn mening zowel de armen als zijn volgers. De armen hebben geen keus, hebben waarschijnlijk ook niet door dat ze worden gebruikt. Ook zijn volgers hebben waarschijnlijk niet allemaal door dat ook zij worden gebruikt.
Polderviking @Verwijderd11 juli 2024 12:27
Als MrBeast zou ophouden video's te maken van het filantropische werk droogt die geldput snel op denk ik...

Die feelgood filmpjes trekken toch bij de vleet kijkers en genereren dus geld, voor meer van dat soort werk.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 13:21]

Menesis @Verwijderd11 juli 2024 12:29
Wanneer er niet zou worden gefilmd zou ik het beter kunnen waarderen.
Maar ja, zonder filmen geen inkomsten en dan zou er ook weer niemand geholpen worden... Of dan gaat de kijktijd naar het beschermen van een Lamborghini tegen een trein of zoiets stompzinnigs. Laat hem en zijn fans dan maar afentoe huisjes bouwen voor de armen, dan staan dat soort problemen ook nog eens in de spotlights en misschien dat het de fan base aanspoort om ook andere goede doelen na te streven in de toekomst.
Ik denk dat het uiteindelijk positief is dat hij het doet.
Fordox @Verwijderd11 juli 2024 12:30
Het is een beetje een paradox.
Zonder deze aandacht zou mr Beast niet de middelen hebben om dit te kunnen doen.
En als het nodig is om iemand te motiveren om iets goeds te doen, waarom niet door middel van aandacht op social media?
Het gaat er eigenlijk niet om voor welke reden je iets goeds doet, zolang er maar iets goeds gebeurt.
silf @Verwijderd11 juli 2024 12:31
Als er geen videos gemaakt zouden worden, zouden ze ook geen geld binnenhalen om mensen te kunnen helpen.

Verder heeft zo'n youtube kanaal een 'sense of community', en trekt dat meer aandacht dan de zielige filmpjes op TV van andere goede doelen.
beezjeh @JustFogMaxi11 juli 2024 11:17
300 miljoen abonnees....
Room42 @beezjeh11 juli 2024 11:20
Mwah, hoeveel daarvan zijn echte mensen? En hoeveel kijken er ook echt?

[Reactie gewijzigd door Room42 op 22 juli 2024 13:21]

gupfishy @Room4211 juli 2024 11:22
video van 3 weken oud is door 168 miljoen mensen bekeken. dus er kijken er ook echt heel veel
ShaiNe @gupfishy11 juli 2024 11:28
Dat zegt vooral iets over het publiek van zo'n content. De mensen die ik MrBeast heb zien kijken zijn ofwel jonger dan 12 jaar (naïef en vatbaar) of adolescenten met bedenkelijke cognitieve capaciteiten.
Bender @ShaiNe11 juli 2024 11:40
Het enige wat het zegt is dat mensen entertainment zoeken.
Net zoals dat ik The Grand Tour kijk voor de entertainment, echt niet voor de hoge waarde van het opdoen van kennis...
PhaeTom @Bender11 juli 2024 16:57
Mooi voorbeeld en vooral vermaak, toch vind ik die internationale specials nog weleens leerzaam, ik wist bv niet dat er nijlpaarden in het wild in Colombia leven, nu wel :)
timeraider @ShaiNe11 juli 2024 11:54
Mensen keken vroeger ook naar Big Brother, de Kardasians etc. ... de mensen die daar naar keken waren wel wat ouder dan 12 en toch heb ik ook bij die mensen mijn bedenkingen over hun mentale staat.
Dus niet dat het niet bij elke bevolkingsgroep voor komt in zekere zin :P
servies @timeraider11 juli 2024 12:09
Die bedenkingen had ik niet... Ik wist het zeker...
Marando @ShaiNe11 juli 2024 20:12
Ik heb door de jaren heen een verscheidenheid aan video's bekeken van Mr Beast. Ik ben 43 en mijn cognitieve capaciteiten zijn getest. De uitslag gaf mij geen reden om me zorgen te maken over mijn intellect. :)
Room42 @gupfishy11 juli 2024 11:23
Míts that dus ook echte mensen zijn. ;)
Danny @Room4211 juli 2024 11:28
jij denkt dat google dat niet controleert? :')
Room42 @Danny11 juli 2024 11:40
Welnee, dat is al lang bewezen. Je kunt views en subscribers kopen.
Danny @Room4211 juli 2024 11:52
300 miljoen?
nah. maar ik zie graag de bron van die bewering
SnoipaH @Danny11 juli 2024 11:54
met hoe veel bots er in de comments van elke ook maar semi populaire video zijn, denk ik dat Google dat niet heel nauwkeurig doet nee.
Danny @SnoipaH11 juli 2024 12:13
dat ze comments laten staan betekent niet dat ze ook daadwerkelijk uitbetalen voor views die door bots gegenereerd worden.
MadMax12 @JustFogMaxi11 juli 2024 11:20
En dan zijn nog niet eens alle views meegenomen, want dit gaat alleen maar over de abonnees en niet over de views, die zijn vast ook gigantisch.
BoerBart @MadMax1211 juli 2024 11:29
De videos op het account hebben een totaal van 53,927,968,664 views, waarbij het op de 19e plek staat volgens deze website. Ook is terug te zien dat het kanaal afgelopen maand 21 miljoen nieuwe abonnees heeft, wat aanzienlijk hoger is dan de nieuwe abonnees gemiddeld genomen over de jaren heen. Daarnaast is terug te zien dat per week de video's zo'n 471 miljoen keer bekeken worden.
MadMax12 @BoerBart11 juli 2024 11:36
Zover duik ik niet in de gegevens van Youtube, zoveel interesse wekt Youtube dan ook weer niet, maar wel bijzondere groei ineens de laatste maand.
BoerBart @MadMax1211 juli 2024 11:43
Ik an sich ook niet, ik weet van het bestaan van de tracking website, en vind het zo af en toe nog wel eens leuk om wat gegevens erbij te zoeken van kanalen. Ik zelf kijk niet naar de content van het kanaal, maar grote kans dat er wat spectaculairs of iets in die trant is gebeurd op het kanaal, en het nieuws gehaald heeft in de US.
Llopigat
@BoerBart11 juli 2024 11:44
Grappig, ik heb zijn video's nog nooit gezien. Ik had wel eens van hem gehoord maar gezien zijn nickname dacht ik dat het iemand was die stunts deed ofzo. Ga er nu ook niet naar kijken hoor, ik kijk zelden naar youtube. Alleen als er iets te leren is en weinig reclame (die ik sowieso skip met sponsorblock en ublock origin)
MadMax12 @Llopigat11 juli 2024 11:47
En ook hier krijgt hij aandacht van ons "niet kijkers" dus weer goed voor hem! ;)
MrMarcie @JustFogMaxi11 juli 2024 11:21
Net ff doorheen gebrowsed maar is totaal oninteressant. Maar ja, de wereld zit ook vol ....
Bender @MrMarcie11 juli 2024 11:39
En dat mag ook, ik vind voetbal echt totaal oninteressant en daar kijken weer veel andere mensen naar.
Danny @MrMarcie11 juli 2024 11:38
wat is er oninteressant aan het zien van mensen die geholpen worden?
van alle totale bagger op youtube is mrbeast nou juist degene die eruit springt
Beta @JustFogMaxi11 juli 2024 11:18
300 miljoen mensen...
ronaldmathies @JustFogMaxi11 juli 2024 11:19
Uhm, schijnbaar meer dan 300 Miljoen mensen... want er kijken vast ook mensen af en toe die geen subscriber zijn (zoals ik).
downtime @ronaldmathies11 juli 2024 12:06
Er lijkt haast geen relatie tussen subscribers en kijkers te zijn. De meeste kanalen die ik volg hebben per video veel minder kijkers dan ze subscribers hebben. Blijkbaar kijkt een groot deel van de subscribers toch niet naar elke video.
Robbierut4 @downtime11 juli 2024 13:30
Er lijkt haast geen relatie tussen subscribers en kijkers te zijn. De meeste kanalen die ik volg hebben per video veel minder kijkers dan ze subscribers hebben. Blijkbaar kijkt een groot deel van de subscribers toch niet naar elke video.
Niet gek toch? Ik kijk ook niet naar alle videos van kanalen die ik volg. Soms vind ik het onderwerp niet interessant, ben ik druk met andere zaken of zie ik de video over het hoofd.

Combineer dat met het feit dat sommige mensen stoppen met youtube kijken zonder hun account te verwijderen, hun wachtwoord kwijtraken en een nieuwe aanmaken, of gewoon alleen maar "recommended" videos kijken en nooit naar de subscription pagina gaan.
sapphire @JustFogMaxi11 juli 2024 11:20
300 miljoen mensen blijkbaar.

Ieder zijn ding toch, ik vind ook iets van met 22 man op een veld achter een bal aan rennen en dat alles op TV en in onze maatschappij daarvoor lijkt te moeten wijken maarja blijkbaar vinden veel mensen het erg leuk om naar te kijken....

Iedereen zijn pleziertje toch.
SgtElPotato @sapphire11 juli 2024 11:37
Panem et circenses. Hoort er allemaal bij. Zonder oppervlakkige behoeften heb je helemaal geen leven meer.
Archcry @JustFogMaxi11 juli 2024 11:20
Als ik zijn kanaal en zijn laatste video bekijk in ieder geval 85 miljoen mensen. Nog veel meer mensen op andere videos. Ik snap dat het misschien niet jouw cup of tea is maar blijkbaar kijken een hele hoop andere mensen er wel naar en zien de de entertainment value ervan wel.

Zelf kijk ik ook geen van zijn videos maar ik kan niet ontkennen dat hij knap bezig is om zo veel mensen aan te spreken met zijn content.

[Reactie gewijzigd door Archcry op 22 juli 2024 13:21]

Bender @JustFogMaxi11 juli 2024 11:22
Of je hebt nooit MrBeast gekeken, of wellicht helemaal geen TV.

Maar hoe is dit anders dan The Grand Tour, of The Office, of eigenlijk ieder ander TV format.. want die kosten allemaal geld.
Verwijderd @JustFogMaxi11 juli 2024 11:57
Dat staat in de titel, mocht je dat gemist hebben:

300(+) miljoen abonnees.
Jordi0344 @JustFogMaxi11 juli 2024 11:58
Tussen de 100 en 200 miljoen mensen die elke video kijken.
jpsch @Jordi034411 juli 2024 20:59
Of bots....
mugenmarco @JustFogMaxi11 juli 2024 12:15
wie kijkt dit?
jij blijkbaar niet, anders had je niet deze opmerking gemaakt.
theduke1989 @JustFogMaxi11 juli 2024 12:24
hij smijt het tenminste naar goede doelen naar mensen die het nodig hebben.
PewDiePie die doet dat dus anders, die koopt villas voor zich zelf, dat is geld smijten onzin.
Bender @ShaiNe11 juli 2024 11:38
https://www.beastphilanthropy.org/our-work
  • 100 huizen voor armen
  • 100 waterputten voor mensen die geen water hebben
  • Weeshuis onderhouden
  • 3 miljoen naar oekraine
  • 20.000 schoenen voor kinderen
  • 1000 operaties zodat mensen weer kunnen zien
En de lijst gaat maar door.. maar natuurlijk het is een 'kijk-eens-naar-mij-show'.. Klinkt meer dat je jaloers bent dat iemand met succes iets goeds doet van andere.
Maak hier een leermoment van...

[Reactie gewijzigd door Bender op 22 juli 2024 13:21]

bewerkers @Bender11 juli 2024 13:55
20.000 schoenen voor kinderen
En daar heeft hij de hele locale economie mee gesloopt. Arme schoenenverkopers verloren hun baan doordat hij de markt overspoelde met gratis schoenen waar niemand om vroeg.
Op korte termijn een boel mensen blij gemaakt, maar totaal geen structurele oplossing. Op lange termijn alleen maar erger.
Beter is armoede bij de bron aanpakken en niet symptomen te bestrijden.
Dit is geen kritiek op alle liefdadigheid. Ik maak alleen duidelijk dat er een keerzijde aan zit.
Bender @bewerkers11 juli 2024 14:00
Overal zit een keerzijde aan.
Mensen een huis geven motiveert ze ook niet om een huis te kopen, zodat de lokale timmerman aan de slag gaat, etc.

Dat er nu 20.000 schoenen weggegeven zijn voor kinderen, gaat inderdaad misschien ten koste van een paar schoenenverkopers..
Maar de vraag is ook, is dat wel zo? Want als die kinderen toch geen schoenen konden kopen dan waren het sowieso toch niet de klanten van de verkopers.

[Reactie gewijzigd door Bender op 22 juli 2024 13:21]

bewerkers @Bender12 juli 2024 10:06
Maar de vraag is ook, is dat wel zo? Want als die kinderen toch geen schoenen konden kopen dan waren het sowieso toch niet de klanten van de verkopers.
Het is letterlijk wat er is gebeurd. Het is niet hypothetisch.
Niet al die kinderen zouden schoenen hebben gekocht. Maar sommigen wel. Nu zijn dat er 0.

Ikzelf zie meer in microkredieten. Dus investeren in lokale schoenenmakers en schoenenverkopers zodat schoenen minder schaars worden en daardoor betaalbaarder worden.
Bender @bewerkers12 juli 2024 10:26
Ikzelf zie meer in microkredieten. Dus investeren in lokale schoenenmakers en schoenenverkopers zodat schoenen minder schaars worden en daardoor betaalbaarder worden.
Dan ga je er nog steeds van uit dat de kinderen het geld hebben om schoenen te kopen, als dat er niet is gaat het nog niks veranderen.

Ik begrijp je standpunt wel dat weggeven geen lange termijnoplossing is, maar het gaat nog steeds om kinderen de geen bedrijfje gaan opzetten.
bewerkers @Bender12 juli 2024 10:32
Kinderen kunnen leven zonder schoenen. Een schoenenverkoper niet.
Maar u heeft gelijk dat sommige van die kinderen na die investering ook geen schoenen kunnen betalen. Een oplossing is naast de investering kortingsbonnen/cadeaubonnen te kopen bij de schoenverkopers en die te geven aan de kinderen. Zo doe je het samen met de lokale mensen in plaats van met ze te concurreren.

Een put graven helpt erg goed naar mijn mening aangezien dat heel veel voordelen opleveren en veel mensen ineens veel meer waardevolle tijd en energie hebben. Veel meer dan gratis dingen weggeven.

[Reactie gewijzigd door bewerkers op 22 juli 2024 13:21]

Llopigat
@Bender11 juli 2024 11:47
Jemig, verdient hij zo veel aan Youtube? Of heeft hij nog een andere inkomstenbron?

Wel nice dat hij dat met zijn eigen geld doet iig. Het steekt me altijd een beetje als je in een dorpje komt en daar inzamelingen zijn van de "rotary", de mensen in zo'n dorpje die bulken van het geld en dan ook nog eens wil dat je doneert aan goede doelen die zij voor je uitzoeken :') Echt niet dus.
downtime @Llopigat11 juli 2024 12:12
Met 300 miljoen subscribers stroomt het geld binnen. Ik geloof dat 1 miljoen subscribers al (ruim) voldoende is om fulltime youtuber te zijn. Met 300 miljoen subscribers gaat het om heel veel geld en kun je een heel team ervan betalen, goed verdienen, en geld overhouden voor liefdadigheid.
keejoz @Llopigat11 juli 2024 12:27
Het is dan ook niet per se zijn eigen geld. Partijen A, B en C sponsoren elk afzonderlijk video A van MrBeast in ruil voor een shout out, link of whatever ze verzinnen in die video.
Als die elk 200K leggen, wat nog steeds peanuts is in vergelijking met wat een traditionele TV commercial campagne kost, heb je snel je half miljoen euro.

Repeat voor video B, C enzoverder.
Satangel @Llopigat11 juli 2024 12:26
Hij heeft ook Feastables , een bekend chocolademerk dat ik zelf nu in België af en toe zie passeren.

Videos zijn vaak ook gesponsord door een merk, dat zal ook niet voor een bedrag met 3 nulletjes zijn....

Ik volg hem al jaren en kan er weinig kwaad over zeggen. Zijn videos zijn ECHT indrukwekkend, en voor 26 jaar te zijn is hij echt impressionant qua communicatie en organisatorisch talent.
BugBoy @ShaiNe11 juli 2024 11:29
Het is gewoon een verdienmodel voor hem. Af en toe een geld uitgeven om het aan de andere kant in veelvoud naar binnen te harken. Maar liever dat hij het aan goede doelen weggeeft, dan van die kanalen waar ze gloednieuwe (dure) dingen de vernieling in helpen. Dat is helemaal kansloos...
miknic 11 juli 2024 13:52
Wel eens gekeken naar zijn oudste filmpjes, hoe het allemaal met Minecraft begon en toen 50, 100, 1000, 100000 etc. abonnees had. Hij doet wel goede dingen, alleen die video's zijn naar mijn idee op een manier geëdit dat je het amper kan volgen. Alles vliegt voorbij.
TheDeeGee 11 juli 2024 14:00
Zie de naam wel eens voorbij komen, verder geen idee what hij uitspookt.
XL79 @TheDeeGee11 juli 2024 14:11
Same...
omixium654 @TheDeeGee11 juli 2024 14:17
Ik heb nu 22 abonnees sinds 2007. Als ik 24x m'n aantal abonnees verdubbel, heb ik meer abonnees dan Mr Beast. Dan geef ik ook vanalles weg ;-)
ArniD 11 juli 2024 16:20
Goed draadje om de zure en jaloerse mensen eruit te vissen, mijn god.

Weinig mensen die zoveel geld in goede doelen stopt als hij dat doet.
Ik kijk dan ook met plezier naar zijn video's, niet allemaal mijn smaak maar met de gedachte erachter kijk ik ze toch.
Dat zijn kanaal lekker mag blijven groeien, meer views = meer geld = meer naar goede doelen.
MusicFrik 11 juli 2024 16:58
We vergeten ook dat hij niet de enige 'barmhartige'(en in mrbeast geval; sarcasme) millionair is die doneert...

Neem bijvoorbeeld Aryton Senna, hij was redelijk rijk en gaf veel om minder bedeelde mensen... Het verschil tussen Senna en 'Jimmy' is dat Senna ook wat kon naast geld uitgeven... Hij had een vaardigheid
justmike @MusicFrik11 juli 2024 17:55
Je wil dus beweren dat een content creator die zowat alle grote tv- en film makers ver achter zich laat op gebied van kijkcijfers geen vaardigheden heeft ? :?

Heb je enig idee hoeveel werk er in kruipt om een video te maken die zo'n bereik heeft? Wat de marketing skills zijn die je nodig hebt om sponors te overtuigen dat het een goed idee is om gigantische bergen geld in je kanaal te pompen ? ...

Het MrBeast kanaal en aanverwanten is gewoon een zeer succesvol mediabedrijf, en dat heeft Jimmy toch maar netjes " zonder vaardigheden " uit de grond gestampt

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