IOC overweegt enkel niet-gewelddadige games als e-sport bij Olympische Spelen

Thomas Bach, de voorzitter van het International Olympic Committee, heeft gezegd dat zijn organisatie non-discriminatie, geweldloosheid en vrede onder mensen wil promoten, en daar passen volgens hem geen over het algemeen geen games bij.

De voorzitter van het IOC vindt dat dit streven van het IOC niet aansluit bij games, die volgens Back juist draaien om geweld, explosies en moorden. Hij wil daar een grens trekken, zo heeft Bach gezegd tegen de South China Morning Post, een Engelstalige Chinese krant. Games die sporten uit het echte leven simuleren, worden mogelijk wel overwogen om als e-sport onderdeel te worden van de Olympische Spelen.

Bach zegt dat het IOC zeer geïnteresseerd is in mensen die bijvoorbeeld in virtuele voetbalgames tegen elkaar strijden. Daarbij hoopt de voorzitter dat deze spelers ook echt sportprestaties laten zien. Wat hij daar precies onder verstaat, is niet duidelijk. Bach liet weten dat als fans door dit soort sportgames als e-sport zelf besluiten de sport te gaan beoefenen in de echte wereld, dat het IOC dan nog blijer wordt. Hij ziet het voor het IOC niet zozeer als een uitdaging om jonge, nieuwe sporten te kunnen trekken; het gaat volgens Bach vooral om het selecteren van de juiste sporten.

Enkele weken geleden bleek dat het IOC overweegt om e-sports als onderdeel te introduceren bij de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Bach heeft nu gezegd dat het nog te vroeg is voor een definitief oordeel, maar er bestaat volgens hem wel een kans dat e-sports een medaillesport wordt. De beslissing hierover duurt nog wel even, omdat volgens Bach de industrie nog niet helemaal volwassen is, mede gelet op het gebrek aan een overkoepelende organisatie en structuur.

Zo is hij bezorgt over het gebrek aan regulatoren die ervoor zorgen dat de spelers gestandaardiseerde regels volgen en deze ook kunnen afdwingen. Bach vindt het belangrijk dat er iemand is die bijvoorbeeld ervoor zorgt dat er geen doping wordt gebruikt, dat de spelers technische regels volgen en elkaar respecteren.

E-sports worden wel al een onderdeel van de Aziatische variant van de Olympische Spelen: de Asian Games. In 2018 en 2022 worden e-sports opgenomen in het programma. Welke games deel zullen uitmaken van het e-sportsprogramma is nog niet bekend.