Het is mooi om te zien dat Game Freak, de Japanse studio die als sinds 1996 verantwoordelijk is voor de verschillende Pokémon-games, na al die tijd wat nieuws aandurft. Zo kun je Pokémon Legends: Arceus immers wel noemen; de game heeft veel vertrouwds, maar gelukkig ook de nodige nieuwe kanten.

Dat Game Freak wat nieuws probeert, was al duidelijk toen de studio een klein jaar geleden de game presenteerde. In de eerste reacties werd Legends: Arceus gelijk bestempeld als 'Pokémon meets Breath of the Wild', vooral door de grote, open spelwereld waarin de nieuwe game zich afspeelt. Dat is inderdaad een heel verschil met de vele voorgaande games, waarin je doorgaans heel kleine levels voorgeschoteld krijgt. Niet dat de spelwereld in Legends: Arceus helemaal open is. Hij is verdeeld in een handvol flinke open zones, waarin je alle ruimte hebt om vrij rond te lopen.

Makkelijker ontwijken

Niet alleen jijzelf, ook de vele Pokémon lopen, zwemmen of vliegen er vrij rond. Er valt dus genoeg te vangen. Een verschil is wel dat je de Pokémon nu veel makkelijker kunt ontlopen als je dat wilt. Je zult hier niet om de haverklap verrast worden door een Pokémon die je per se moet bevechten. Wat je dan weer niet of nauwelijks zult aantreffen, zijn andere trainers die je moet bevechten. Ze zijn er, maar het zijn er niet veel en ze staan dus niet in de weg van heerlijk vrij door de spelwereld zwerven.