Door Jelle Stuip, donderdag 13 april 2017

De meeste laptops die in Nederland en België verkocht worden, kosten minder dan duizend euro. Wil je een luxe ultrabook of een redelijke gamelaptop, dan ben je meestal iets meer dan duizend euro kwijt, maar je blijft vaak ruim onder de grens van tweeduizend euro. Wil je tweeduizend euro aan een laptop uitgeven, dan mag je verwachten dat daar wat tegenover staat. Het duurste model uit HP's Spectre-serie kost zoveel en wij keken wat deze allemaal te bieden heeft.

Dat de Spectre x360 geen goedkope laptop is, zie je in een oogopslag. De behuizing is volledig van matzwart metaal gemaakt, dat voorzien is van glimmende, messingkleurige accenten. Het geheel voelt stevig aan en is mooi afgewerkt, en de verschillende delen van de behuizing sluiten netjes op elkaar aan. Het openklappen van het scherm kan wat moeite kosten, want de inkeping tussen behuizing en scherm is erg smal. Als het openklappen lukt, blijkt dat het scharnier voldoende weerstand biedt, waardoor het scherm niet wiebelig aanvoelt, maar toch soepel beweegt.

Uiteraard kun je het scherm ook doorklappen en de laptop in de 'tent'- of de 'presentatie'-modus zetten. In dat laatste geval rust de laptop op de kant van het toetsenbord, die beschermd wordt door bijzonder dunne rubbertjes op de vier hoeken. We hebben het niet geprobeerd, maar kunnen ons voorstellen dat de presentatiemodus makkelijk tot krassen op de behuizing kan leiden.

Omdat de Spectre x360 ook als tablet gebruikt kan worden, zijn de uitstroomopeningen voor de warme lucht aan de zijkanten van de behuizing geplaatst, net als de volumeregeling en de aan-uitknop. Daarnaast was er aan de linkerkant nog ruimte voor een minijack-aansluiting, een usb 3.0-aansluiting en een sd-kaartlezer. Aan de rechterkant tref je een hdmi- en twee usb-c-aansluitingen aan, waarbij een van de beide aansluitingen thunderbolt 3.0 ondersteunt. We zijn blij dat HP de 'ouderwetse' usb- en hdmi-aansluitingen gewoon naast de 'moderne' usb-c-aansluitingen heeft geplaatst, zodat gebruikers nu en in de toekomst hun randapparatuur kunnen blijven gebruiken.

Toetsenbord, touchpad en accessoires

De 15"-Spectre is een behoorlijk dunne laptop en bij veel ultrabooks betekent dat ook dat er weinig ruimte overblijft voor het toetsenbord. Daarvoor vreesden we ook bij de Spectre, maar dat blijkt gelukkig niet het geval te zijn. De vlakke toetsen hebben verrassend veel travel en geven een duidelijke feedback, waardoor ook lange teksten typen geen probleem moet zijn.

De touchpad is opvallend groot, iets wat HP vaker bij zijn Spectre-laptops doet en wat Apple bij zijn nieuwste MacBooks toepaste. In principe zijn we wel te spreken over grote touchpads, zolang de polsdetectie maar goed is. Het grotere oppervlak van de Synaptics-touchpad heeft namelijk tot gevolg dat je er tijdens het typen vaak op leunt. Gelukkig blijkt die polsdetectie goed te werken, net als de standaardveegbewegingen in Windows.

Behalve de touchpad kun je ook de bijgeleverde stylus als invoerapparaat gebruiken. De metalen pen is van twee knoppen voorzien en communiceert, in tegenstelling tot de pennetjes van veel concurrenten, niet via bluetooth met de laptop. Dat betekent dat je voor het gebruik van de knoppen de pen altijd op het scherm gedrukt moet houden; op afstand een bewerking ongedaan maken werkt dus niet. Die, en andere functies, kun je met behulp van voorgeïnstalleerde software aan de knoppen toewijzen. Tot slot levert HP een leren sleeve bij de laptop. De hoes past goed om de laptop heen en heeft een speciaal vakje om de stylus in te stoppen.