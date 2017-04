Door Bauke Schievink, zondag 16 april 2017 09:43, 13 reacties • Feedback

Op een beurs is een nieuwe HP-laptop in de EliteBook-serie gespot die werkt op een Rockchip, en als software het op Android gebaseerde Remix OS gebruikt. Onduidelijk is nog wanneer de laptop uit moet komen en of er een Europese release in de planning staat.

De laptop werd op de Global Sources Fair in Hong Kong getoond door Rockchip, en dus niet door HP zelf. Notebook Italia merkte het nieuwe model op en zag dat het gaat om een HP-laptop in de EliteBook-serie. Rockchip zelf wilde alleen spreken van een 'grote naam' die de laptop uit gaat brengen. Over de hardware wilde het bedrijf wel meer vertellen: zo heeft het 12,5"-scherm een resolutie van 1920 bij 1080 pixels en is de Rockchip van het RK3399-type. Deze heeft in totaal zes cores, met twee van het Cortex A72-type en vier van het Cortex A53-type. Er is verder 4GB ram en 64GB opslaggeheugen ingebouwd.

Op de beurs werd de HP-laptop getoond met Remix OS, een versie van het Android-besturingssysteem dat geschikt is gemaakt voor gebruik op laptops. Bij de productbeschrijving werd echter gehint naar andere besturingssystemen. Zo is het mogelijk dat er bij de release nog wordt gekozen voor het alternatief Phoenix OS. Ook Chrome OS behoort nog tot de mogelijkheden.

Over de release is nog weinig bekend. Onduidelijk is wanneer de marktintroductie gepland staat, en ook is niet bekend of HP de laptop wereldwijd uit wil brengen. Er is gekozen voor goedkope hardware, waardoor het mogelijk is dat HP kiest voor een exclusieve release voor de Aziatische markt, zoals eerder ook al eens is voorgekomen.