Sega brengt Rome: Total War - Alexander deze zomer uit voor iPad

Sega brengt de strategiegame Rome: Total War - Alexander uit voor de iPad. De game verscheen tot nu toe alleen voor de pc. Het spel moet later deze zomer te installeren zijn op tablets van Apple, zo zegt de uitgever.

De volledige game komt uit voor de iPad, met controls die zijn geoptimaliseerd voor het touchscreen van de tablet, zegt Feral Interactive over de komende release. In de game moeten spelers als Alexander de Grote een leger naar de overwinning leiden op het Perzische rijk.

Het is de derde game in de Total War-reeks die naar de iPad komt. Rome: Total War kwam vorig jaar uit en ook de uitbreiding Barbarian Invasion is al uitgekomen voor de tablet. De Alexander-game gaat in de App Store 5,99 euro kosten, zonder in-app aankopen.

Terugkijken: trailer van Rome: Total War voor iPad