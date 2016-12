Door Arnoud Wokke, zaterdag 31 december 2016 06:17, 2 reacties • Feedback

Misschien komen de ware innovators van de smartphonemarkt nu pas naar boven. Nu vrijwel iedereen een smartphone heeft en iedere telefoon een groot touchscreen en zo weinig mogelijk knoppen, is de ruimte om te innoveren wel heel klein geworden. Meesters van creativiteit tonen zich juist in de beperking.

Nu de grote groei uit de smartphonemarkt is, hadden veel fabrikanten hun hoop gevestigd op andere producten. Dat blijkt nog geen succesvolle strategie. De verkoop van tablets loopt terug en nu ook smartwatches niet de heilige graal blijken, zal het de komende jaren een marathon watertrappelen worden voor een hoop fabrikanten.

Dat was in 2016 al volop te zien. BlackBerry gooide dit jaar de handdoek in de ring en andere fabrikanten, zoals HTC, LG en Sony, kregen het nog moeilijker dan ze het al hadden. Ook de grootste fabrikanten hadden niet hun beste jaar. De meest besproken nieuwe functie in de iPhone 7 was het weglaten van de geliefde 3,5mm-aansluiting en Samsung moest zijn Note 7 uit de winkels halen, omdat het toestel in sommige gevallen wat al te warme gevoelens opwekte.

In een markt waarin veel spelers het moeilijk hadden dit jaar, waren opvallend veel nieuwe ontwikkelingen te zien. De belangrijkste? Eindelijk wordt de accuduur beter. Niet dat je gelijk een week met je telefoon kan doen, maar elk klein beetje helpt natuurlijk.