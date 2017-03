Door Chris Broesder, zaterdag 4 maart 2017 06:00, 2 reacties • Feedback

Motorola heeft met zijn G-lijn goede naam gemaakt in het budgetsegment. Sinds Lenovo in 2014 de fabrikant heeft overgenomen, is ook de G-lijn langzaamaan een iets andere richting ingeslagen. Waar eerst één Moto G per jaar was, waren er in het afgelopen jaar drie: de Moto G4 Play, de Moto G4 en de Moto G4 Plus. Vorig jaar testten we we er twee van de drie en die kwamen vrij goed uit de bus, maar de schokgolf die met de eerste toestellen door de smartphonewereld ging, is uitgebleven. Wel is het nog steeds een smartphonelijn met een heel aardige prijs-kwaliteitverhouding en, niet onbelangrijk nu de Nexuslijn is verdwenen, met bijna stock Android.

Op het MWC mochten we dit jaar de Moto G5 en de Moto G5 Plus van dichtbij bekijken. De prijzen blijken iets veranderd en liggen met 200 en 280 euro twee keer zover uit elkaar als bij de Moto G4-varianten. Bij die toestellen zouden we je zonder twijfel hebben aangeraden om voor de Plus-variant te gaan, want voor die 40 euro extra kreeg je een vingerafdrukscanner, een Turbo Power-lader en een betere camera. Dit jaar wordt die keuze wellicht wat lastiger. Laten we kort kijken naar het verschil in specificaties, voordat we overgaan naar de eerste ervaringen die we met de toestellen hadden.

Model Moto G5 Moto G5 Plus Scherm 5"-lcd, 1920x1080 pixels 5,2"-lcd, 1920x1080 pixels Soc Snapdragon 430 Snapdragon 625 Ram 3GB 3GB Opslag 16GB + micro-sd 32GB + micro-sd Accu 2800mAh 3000mAh Camera 13Mp, pdaf, f/2.0, 1,1μm 12Mp, f/1.7, 1,4μm 'dual autofocus pixels' Nfc Nee Ja Afmetingen 144,3,x73x9,5mm 150,2x74x7,7mm (9,7mm dik bij camera) Gewicht 144,5g 155g

Het eerste wat opvalt, ook als je de toestellen vasthoudt, zijn de kleinere schermen. Dat van de Moto G5 Plus is geen 5,5", zoals bij de Moto G4 en G4 Plus, maar 5,2" en de Moto G5 heeft een scherm van 5". Dat is fijn als je houdt van kleinere toestellen, die makkelijk in de broekzak glijden. Velen zullen hier blij mee zijn, gezien het aantal teleurgestelde reacties die we lazen over de grootte van de Moto G4-serie. Het verschil tussen de twee G5-toestellen als je ze in je hand hebt, is klein, dus dat is wat ons betreft niet de belangrijkste reden om voor de ene of de andere te kiezen. Beide schermen zien er overigens op het eerste gezicht ongeveer hetzelfde uit; ze hebben prima kijkhoeken en lijken contrastrijk.

Wat wel iets is om rekening mee te houden, is dat de Moto G5 Plus 16GB meer geheugen heeft, evenals een snellere soc, 200mAh meer accucapaciteit, nfc en vooral ook op papier een betere camera. Daarbij heeft de Moto G5 Plus ondersteuning voor Quick Charge 3.0 en zit er een 15-wattsnellader bij het toestel. Bij de Moto G5 zit een 10-wattlader, die overigens ook wat sneller laadt dan veel andere laders die je in deze prijsklasse vindt. Ook een niet onbelangrijk verschil tussen de twee toestellen, is dat de Moto G5 Plus spatwaterdicht is en de G5 niet.

Dan nu terug naar onze bepotelingen. Beide toestellen hebben een metalen behuizing en zoals je verwacht, voelen ze stevig aan. Dat is een vooruitgang ten opzichte van de Moto G4-serie wat ons betreft. De telefoons zijn in verhouding wel iets zwaarder dan de G4 (Plus), want de Moto G5 Plus bijvoorbeeld weegt ondanks zijn kleinere scherm net zo veel als zijn voorganger. We merkten dat echter niet bij het vasthouden. De nieuwe toestellen liggen verder prima in de hand, doordat ze aan de achterkant naar de randen toe wat afgerond zijn, meer zoals de derde generatie Moto G, dan zoals de Moto G4 (Plus).

De verschillen in het ontwerp van de twee Moto G5-smartphones zijn minimaal. Bij de Moto G5 moet je het achterpaneel verwijderen om de simkaarten of simkaart en micro-sd-kaart te plaatsen. Daar hadden we overigens de grootste moeite mee bij het Lenovo-evenement op het MWC 2017. De G5 Plus heeft een simtray boven op het toestel. Behalve dat en het net wat afwijkende formaat zit grootste afwijking in de camera, want deze steekt bij de G5 Plus iets uit en bij de G5 niet. Dat zal komen doordat een betere camera vaak wat extra ruimte kost. Ook heeft de Moto G5 Plus een dualledflitser voor betere kleurweergave bij het flitsen, terwijl de Moto G5 het met één led moet doen.

Waar de goedkopere G4-variant geen vingerafdrukscanner had, hebben beide toestellen dat nu. De scanner zit voorop en is wat beter in lijn met de rest van het ontwerp dan bij de G4 Plus het geval was. We hebben de scanner even ingesteld en getest. Bij beide toestellen viel de snelheid zeker niet tegen.

Helaas zijn er net als bij de G4 Plus nog altijd geen hardwarematige knoppen ingebouwd, dus de Android-navigatie werkt in principe via het scherm. De 'kin' van het toestel is dan ook wat groter dan waarschijnlijk nodig zou zijn als de scanner ergens anders zat. Met een relatieve schermgrootte van 65 en 67 procent winnen de G5-toestellen dan ook geen prijzen. Wel kun je de softwareknoppen weghalen en alleen de vingerafdrukscanner gebruiken om Android te besturen, maar onze eerste indruk daarvan is dat het in de praktijk niet fijn werkt. Voor we daar echter goed over kunnen oordelen, moeten we hem eerst een tijdje in gebruik hebben.