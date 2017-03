Door Arnoud Wokke, zaterdag 4 maart 2017 14:00, 1 reactie • Feedback

Als je aan veel tweakers vraagt waarom iemand een Google Pixel zou kopen, zouden ongetwijfeld ‘snelle updates rechtstreeks van Google’ en ‘Android zonder de skin van een fabrikant’ veel genoemde redenen zijn. Punt is dat de goedkoopste Pixel meer dan zevenhonderd euro kost en dat wil of kan niet iedereen op tafel leggen voor een smartphone. Om aan dat bezwaar tegemoet te komen bestaat er al een paar jaar een programma van Google: Android One. Het houdt in dat Google een lijstje van componenten samenstelt en dat fabrikanten daar een telefoon omheen bouwen. Het grote voordeel is dat Google de belofte doet de software bij te houden en dat gebeurt ook. De General Mobile Android One was vorig jaar de eerste niet-Google telefoon die een update naar Nougat kreeg.

De enige fabrikant die Android One-toestellen verkoopt in de Benelux, is het Turkse General Mobile. Dat presenteerde samen met Google op het Mobile World Congress in Barcelona de nieuwste aanwinst in de line-up: de GM6. Het is nog altijd een goedkope smartphone, maar hij heeft nu een metalen frame en een vingerafdrukscanner.

Samen met Google

Hoe zeer General Mobile en Google samenwerken, bleek tijdens de presentatie op de stand van de Turkse fabrikant. Het wemelde er van de Google-medewerkers, herkenbaar aan de bedrijfsnaam op hun badge en veelal ook aan hun prototypes van really blue Google Pixel-toestellen.

Een groot deel van de presentatie ging op aan het verwijderen van de tape van een overgeplakt plaatje op de stand, bij wijze van onthulling. De zwarte tape bleek steviger dan gedacht en zelfs zonder microfoon was het gevloek in het Turks hoorbaar. Tel daarbij op dat het gruwelijk misging met het geluid, dat om de haverklap overstuurd raakte, en dat het promotiefilmpje in een endless loop belandde, en het was duidelijk: dit was geen grote smartphonemaker met een gelikte presentatie. Dat geeft uiteraard niets; het gaat uiteindelijk om wat de fabrikant presenteerde.

De GM6 is duidelijk geen dure smartphone, maar hij toont hoever makers van de budgetmarkt zijn gekomen. Voor deze preview gaan we ervan uit dat de GM6 ongeveer hetzelfde zal kosten als de GM5, zo tegen de tweehonderd euro. Dat was ook waar medewerkers van de stand op hintten, al wilden ze geen concrete prijs noemen.

Toestel General Mobile GM6 General Mobile GM5 Scherm 5"-lcd, 1280x720 pixels 5"-lcd, 1280x720 pixels Soc MediaTek MT6737T

4x ARM Cortex A53 Snapdragon 410

4x ARM Cortex A53 Ram 3GB 2GB Opslag 32GB 16GB Accu 3000mAh 2500mAh Camera 13Mp, 8Mp front met flitser 13Mp, 5Mp front Vingerafdrukscanner Ja Nee Dualsim Ja Ja OS Android 7.0 Android 7.0 Prijs Nog niet bekend € 186,-

Ontwerp

De GM6 voelt goed aan. In de handpalm ligt een metalen frame, terwijl de vingers rusten op de achterkant van een stroeve soort kunststof. Die kunststof is, zoals ook te zien is, een beetje geribbeld, waardoor je geen vingervegen achterlaat en waardoor die bovendien stroef is. Het is praktisch en mooi, al zijn er ook concurrenten in deze prijsklasse die over zijn op een volledig metalen ontwerp, dat steviger is en degelijker aanvoelt.

De voorkant zit, zoals bij zoveel telefoons, achter een plaat van gehard glas. Onder het scherm is de vingerafdrukscanner te vinden. Die hebben we niet kunnen proberen, omdat General Mobile de telefoon in een 'demomodus' had gezet, waarbij de instellingen-app en diverse andere apps, waaronder de Play Store, niet te bereiken waren. Ook het sideloaden van apps bleek onmogelijk.

Hardware

De soc is een MediaTek MT6737T, een opgevoerde versie van de MT6737, met hogere kloksnelheden. De soc heeft vier 1,5GHz-Cortex A53-kernen en een Mali T720MP2-gpu. Dat is weinig indrukwekkend en niet echt een stap vooruit ten opzichte van de Snapdragon 410 in de vorige versie.

Met 3GB aan lpddr3-geheugen is hij in dat opzicht wel ruim bemeten en de opslag is met 32GB ook voldoende, zeker in deze prijsklasse. Daarnaast is de opslag uitbreidbaar. Daarbij heeft de dualsim-versie drie slots: twee voor simkaarten en een aparte voor de sd-kaart. Dat zien we graag, want dan hoef je niet te kiezen tussen een tweede simkaart en meer opslag.

Volgens de specs ontbreekt 4g op 900MHz, iets waar klanten van T-Mobile nadeel van ondervinden, al heeft het weinig gevolgen voor het concrete bereik. Omdat de soc nauwelijks carrier aggregation ondersteunt, zal de snelheid niet veel lager liggen, maar klanten van die provider zouden bijvoorbeeld binnenshuis minder bereik kunnen hebben met deze telefoon als die specsheet ook voor de Nederlandse markt geldt.

General Mobile legt vooral nadruk op de camera aan de voorkant. Daar zit een flitser naast die, zo bleek tijdens de korte hands-on, behoorlijk wat licht kan geven. De frontcamera heeft een maximale resolutie van acht megapixel en leek geen autofocus te hebben.

Autofocus zit wel in de dertienmegapixelcamera aan de achterkant en daar is een dualled-flitser bij te vinden. De paar foto's die we ermee geschoten hebben, leken bij geen van beide camera's indrukwekkend, maar de verwachtingen bij telefoons in deze prijsklasse zijn laag.

De lens is met een diafragma van f/2.8 tegenover de concurrentie ook niet echt lichtsterk. Wel opvallend: de camera kan foto's in raw schieten en de software voor de camera is niet afkomstig van Google, maar van MediaTek.

Scherm

Het scherm is een 5"-lcd met een resolutie van 1280x720 pixels. Het gaat om een display die op de beursvloer in elk geval voldoende helderheid leek te hebben om bij veel licht te worden afgelezen, al hebben duurdere telefoons over het algemeen schermen die veel feller kunnen.

Met 294 pixels per inch is de scherpte niet overweldigend, maar ook weer niet storend. De eerste paar minuten zul je, als je beter gewend bent, de pixels kunnen tellen, maar na enig gebruik valt het niet meer op. Wie veel video kijkt, is wellicht wel beter af met een scherm met een hogere resolutie.

Software

De software is waar het allemaal om draait bij Android One. We konden niet checken welke versie het draait, maar de specsheet vermeldde Android 7.0 Nougat en dat verbaasde ons enorm. Het is immers Google dat de software verzorgt en het klinkt onwaarschijnlijk dat de zoekgigant zelf een telefoon zou uitbrengen met een versie van Android die niet de nieuwste is. Voor de rest is het precies wat je verwacht: stock Android zonder enige franje. Het bevat, in tegenstelling tot de Nokia-smartphones, geen Pixel-interface, maar de interface zoals die op Nexus-telefoons staat.

Ondanks de beperkte soc kregen we Android op de GM6 niet aan het haperen. Natuurlijk kan dat liggen aan de 'demomodus', maar veel apps bleven in het geheugen staan en switchen ging snel, al had het starten van apps wel iets rapper gekund.

Tot slot

General Mobile maakt al enige tijd Android One-toestellen die ook in de Benelux verkrijgbaar zijn en de GM6 is een aantrekkelijke toevoeging. Velen zullen de vingerafdrukscanner een nuttige uitbreiding vinden en gezien het succes van telefoons met een focus op de frontcamera zal de flitser aan de voorkant ook een groot publiek kunnen bekoren.

De software en updategarantie van Google zijn misschien voor veel tweakers de aantrekkelijkste belofte. De Motorola Moto G was mede daardoor een populaire smartphonelijn, tot Lenovo ging rommelen aan het updatebeleid.

Het is misschien geen Pixel, maar wie niet te hoge eisen stelt aan de camera en andere componenten van de smartphone, en wie wel een up-to-date Android-telefoon wil, zal met de GM6 vermoedelijk prima uit de voeten kunnen.