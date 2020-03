Byton levert elektrische M-Byte met 72 of 95kWh-accu voor minimaal 45.000 euro

Byton, een Chinese start-up met vestigingen in de Verenigde Staten en Duitsland, gaat zijn eerder gepresenteerde M-Byte uitbrengen voor een prijs die begint bij 45.000 euro. Er komen versies met een 72kWh- of een 95kWh-accu en de auto zal in eind 2021 beschikbaar komen in Europa.

Byton-ceo Daniel Kirchert meldt dat er wereldwijd al 65.000 reserveringen voor de auto zijn geplaatst, waarvan er 25.000 uit Europa afkomstig zijn. De auto moet eind volgend jaar in de eerste Europese markten beschikbaar komen, waarbij het om Nederland, Duitsland, Noorwegen, Frankrijk, Zweden en Zwitserland gaat. De mogelijkheid om een pre-order te plaatsen, tegen betaling van 500 euro, volgt in de tweede helft van dit jaar. Eind 2021 komt er in ieder geval in Amsterdam een Byton-locatie en het Nederlandse Louwman Group is de samenwerkende partij voor de service en retailactiviteiten in Nederland.

De M-Byte is een elektrisch aangedreven suv waarvan er, wat de aandrijflijn betreft, drie verschillende varianten verschijnen. Er komt een achterwielaangedreven variant met een motorvermogen van 200kW met een reguliere 72kWh-accu en een bereik van 360km op basis van wltp-norm. Daarnaast komt er een variant met vierwielaandrijving, een motor met een vermogen van 300kW, een accu met een 95kWh-capaciteit en een bereik van 435km. De derde versie bouwt voort op de vorige; het enige is verschil is dat deze achterwielaandrijving krijgt en daardoor een iets hoger bereik van 460km haalt. De accu's zijn afkomstig van het Chinese CATL, dat ook in Byton heeft geïnvesteerd.

Op het vlak van het laden van de accu's levert Byton een mobiele 22kW-lader mee en is er een 22kW muurlader beschikbaar om te laten installeren. Voor commerciële klanten is er ondersteuning voor laden met wisselstroom en snelladen met 150kW via gelijkstroom. Volgens de fabrikant is de 95kWh-accu in ongeveer 35 minuten van 0 tot 80 procent zijn op te laden via snelladen met 150kW.

Byton zegt zich met de M-Byte ook sterk te richting op technologie. De auto kenmerkt zich onder meer door het 48"-beeldscherm dat in feite over de gehele breedte van de auto achter het stuur zit. Verder kan de auto ota-updates krijgen en het stuur bevat een touchpad. Daarnaast is er ondersteuning voor stemherkenning en aanrakings- en handgebaarbediening. De auto krijgt meerdere geïntegreerde modems en platte antennes voor een bandbreedte tot 1000Mbit/s. Daarnaast zijn er ingebouwde simkaarten en is er ondersteuning voor wifi, bluetooth en nfc. Verder kan de auto overweg met 4g, wat volgens de ceo eenvoudig kan worden uitgebreid naar 5g of nieuwere technieken.

Zodra de M-Byte uitkomt, zal de auto een level 3-autonomie ondersteunen, maar dat zal al snel overgaan naar level 4. Bij dat niveau kan de auto in principe van het begin tot het einde van de rit autonoom functioneren.