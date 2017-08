Ontwikkelaars maken desktop-applicatie Allo voor Windows en Mac

Twee ontwikkelaars hebben een alternatieve desktop-applicatie voor de chatdienst Allo gemaakt, waardoor deze niet langer verplicht met Chrome gebruikt hoeft te worden. Daarnaast werkt de software ook op de Mac.

De onofficiële Allo-software, met de naam Allo for Desktop, werkt als een soort 'wrapper' om de officiële versie, en de benodigde code kan via Github worden binnengehaald. De gebruiker moet daardoor nog wel het een en ander zelf doen om de software te installeren. Mogelijk wordt er op termijn nog een versimpelde installer aangeboden.

Het voordeel van de onofficiële desktopapp is dat deze niet in een Chrome-tab gedraaid hoeft te worden. De officiële versie vereist dit wel, en bovendien moeten gebruikers de tab open houden om via de pc te kunnen chatten, vergelijkbaar met hoe Whatsapp Web werkt.

Allo for Desktop kan ook gebruikt worden op de Mac. Google zelf heeft nog geen ondersteuning voor Apples besturingssysteem, en het is onduidelijk of die er op termijn gaat komen.