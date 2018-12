Capcom reageert op kritiek in-game reclame in Street Fighter 5

Capcom heeft gereageerd op de kritiek van spelers op de in-game reclame in Street Fighter 5. De uitvoerend producent van SF5, Yoshi Ono, meldt dat de ontwikkelaar bezig is met 'het verzamelen van de feedback'.

Ono laat via Twitter weten dat Capcom de SF5-community dankbaar is voor de feedback over de gesponsorde inhoud. "Wij blijven feedback van iedere speler verzamelen. Aan de hand daarvan overwegen we hoe we de nieuwe functionaliteit kunnen verbeteren.", meldt Ono.

Sinds 11 december kunnen spelers in-game reclames in Street Fighter 5 zien, bijvoorbeeld voor Capcoms e-sporttoernooien en SF5-dlc. Hoewel de reclame optioneel te zien is, stoorden spelers zich aan een aantal elementen. Spelers klaagden over de plaatsing van het Pro Tour-logo op de standaardskins en over het uiterlijk ervan. Daarnaast kunnen veel spelers het niet waarderen dat zij extra Fight Money, de in-game valuta, mislopen wanneer de reclame uitstaat. Het geld is namelijk moeilijk te verkrijgen binnen het spel.