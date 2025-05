We vergelijken zes custom-GeForce RTX 4070-videokaarten met elkaar. Hiervoor hebben we fabrikanten opgeroepen om dit keer geen superdeluxe high-end model op te sturen, maar juist een exemplaar dat dicht bij Nvidia's gestelde adviesprijs van 669 euro komt. Omdat de RTX 4070-kaarten inmiddels iets in prijs zijn gezakt, kun je er voor zo'n 640 euro al een kopen. Maar welke van deze eenvoudigere modellen nou echt interessant zijn, zoeken we uit in deze round-up.

De RTX 4070 is in de basis een tragere versie van de RTX 4070 Ti. Dezelfde AD104-gpu wordt gebruikt, maar voor het nieuwe model zijn er 5888 rekenkernen ingeschakeld, precies evenveel als bij zijn voorganger en grofweg driekwart van het aantal waarover de RTX 4070 Ti beschikt. In tegenstelling tot alle high-end modellen uit de RTX 40-serie valt de RTX 4070 op omdat hij over de conventionele peg-connector met acht pinnen beschikt in plaats van over de nieuwe zestienpins-Gen5-aansluiting. Elke RTX 4070 in deze round-up is dus voorzien van een enkele achtpinsaansluiting, wat het makkelijker maakt om deze kaarten in een bestaand systeem zonder adapters te installeren en gebruiken.