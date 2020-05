We hebben in het verleden al meer dan eens geconstateerd dat de iPad Pro-modellen niet voor iedereen zijn. De belangrijkste reden is dat velen er hun laptop niet mee kunnen vervangen doordat in de App Store niet alle applicaties staan die mensen nodig hebben voor werk, maar vooral doordat er geen trackpad- of muisondersteuning was. Daar is met de komst van iOS 13.4 verandering in gekomen en dus is het voor ons tijd om weer eens een paar weken op de nieuwste iPad Pro te werken.

Zoals te verwachten is, gaat een dag werken een heel stuk soepeler met een trackpad, voor een redacteur in elk geval. Je hoeft niet meer continu je scherm aan te raken, wat soms best op precisie aankomt en waar een aanwijzer simpelweg preciezer werkt. Toch zijn er in de praktijk nog wat haken en ogen bij het vervangen van een laptop. In deze review bespreken we die.

De iPad Pro is een interessant studieobject. Uiteindelijk is het ‘gewoon’ een tablet, maar de Pro rekt de definitie daarvan wel op. Zo doet hij wat prestaties betreft niet of nauwelijks onder voor snelle laptops en is hij voor ons gevoel eigenlijk niet compleet zonder accessoires, afhankelijk van wat je ermee wilt doen. Voor mensen in een grafisch beroep is de Pencil een fijn en degelijk gereedschap, terwijl een toetsenbord met optionele trackpad veel productiviteit met zich meebrengt voor nog veel meer professies en natuurlijk ook privé. Je kunt de iPad Pro er simpelweg afhalen en gebruiken als tablet. Dat is heel handig, maar is hij in combinatie met een toetsenbord en trackpad of muis ook net zo productief als een laptop?

Over toetsenborden gesproken: we hebben de Magic Keyboard meteen mee kunnen testen en daarop typen we dan ook deze review. Dit accessoire is met 399 euro gruwelijk duur, dat staat vast, maar tikt dit toetsenbord, dat de iPad doet zweven, net zo fijn als een laptop? Is hij samen met de iPad Pro nog wel zo draagbaar? Belangrijker nog: wie zou dit moeten aanschaffen in plaats van bijvoorbeeld een MacBook? We proberen dat te schetsen in dit artikel.