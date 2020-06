HP brengt 16"-gamelaptop uit met vanafprijs van 849 euro

HP kondigt de Pavilion Gaming 16 aan, een gamelaptop met een 16,1"-scherm. Het is een van de eerste laptops met dat schermformaat. De laptop krijgt een Core i5 of i7 van de Comet Lake-generatie, een GTX 1660 Ti Max-Q-gpu en er is een variant met 144Hz-paneel.

HP gebruikt twee verschillende 16,1"-panelen voor de Pavilion Gaming 16. Er komt een variant met 144Hz-paneel en helderheid van 300cd/m2 en er is een versie met een 60Hz-paneel en een maximale helderheid van 250cd/m2. Beide panelen hebben een resolutie van 1920x1080 pixels en gebruiken de ips-techniek.

In de Pavilion Gaming 16 zit een Core i5-10300H of Core i7-10750H en 8GB of 12GB ddr4-2933. De videokaart is een Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Max-Q, of een RTX 2060 Max-Q. De laptop wordt uitgerust met een combinatie van een ssd en Optane-geheugen, of een ssd en hdd. De behuizing lijkt op die van de bestaande Pavilion Gaming 15- en 17-laptops. De behuizing is iets groter dan die van de 15,6"-versie, om het grotere scherm te kunnen huisvesten.

HP Nederland noemt een prijs vanaf 849 euro voor de Pavilion Gaming 16, maar het is niet duidelijk welke specificaties kopers krijgen voor dat bedrag. Ook is nog onduidelijk welke configuraties er in Nederland uitkomen. De Pavilion Gaming 16 verschijnt in juni.

Ook kondigt HP een nieuwe versie van de Omen 15 aan. De behuizing van deze gamelaptop heeft een volledig nieuw ontwerp en is een stuk compacter gemaakt dan zijn voorganger. De nieuwe Omen 15 heeft maximaal een RTX 2070 Max-Q-gpu, Core i7 H-processor, of AMD Ryzen 7 H-cpu.

HP levert de Omen 15 met een 4k-paneel met een verversingssnelheid van 120Hz, of een fhd-paneel met een 300Hz-refresrate. De gamelaptops hebben een infraroodthermosensor, die de koeling volgens de fabrikant optimaliseert. In juli komt de Intel-versie uit, met een startprijs van 1299 euro. De AMD-variant verschijnt vervolgens in augustus, met een prijs vanaf 999 euro. Het is nog niet bekend welke configuraties HP levert voor die prijzen.