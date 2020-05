Gigabyte kondigt Aorus 7- en 5-gamelaptops met Core i7-10750H aan

Gigabyte kondigt twee nieuwe midrangelaptops voor gamers aan in de vorm van Aorus 7 B- en Aorus 5 B-modellen, die het bedrijf van de Core i7-10750H in combinatie met onder andere een GeForce RTX 2060 levert.

De Aorus 7 heeft een 17,3"-scherm en de Aorus 5 een 15,6"-scherm. In beide gevallen gaat het om een ips-paneel met full-hd-resolutie en verversingssnelheid van 144Hz. Beide laptops komen in een KB-, SB- en MB-uitvoering en het grootste verschil tussen die versies betreft de videokaart. Bij de KB-versies is de videokaart een GeForce RTX 2060 met 6GB gddr6, bij de SB is dat een GTX 1660 Ti met 6GB gddr6 en bij de MB een GTX 1650 Ti met 4GB gddr6.

De MB-versie is wat dat betreft het instapmodel, want deze mist ook displayport 1.4-output via usb-c en bovendien is de accucapaciteit 41Wh tegenover 48,96Wh voor de KB- en SB-varianten van de Aorus 7 en 5. Daar staat tegenover dat de MB-laptop drie millimeter dunner is dan de overige modellen, zowel bij de 17,3"- als de 15,6"-versie.

Alle laptops in de betreffende Aorus-lijn hebben een verlicht toetsenbord en wat de verdere specificaties betreft beschikken ze over de Intel Core i7-10750H-hexacore, plek voor een 2,5"-hdd en twee ms-ssd's en ondersteuning voor wifi-ax en bluetooth 5.0. De Windforce-koeling om het systeem op temperatuur te houden heeft volgens Gigabyte vier heatpipes. De prijzen van de laptops zijn nog niet bekend.