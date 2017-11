Desktop Best Buy Guide

In deze laatste editie van de Desktop BBG in 2017 hebben we vier systemen samengesteld. Twee daarvan zijn primair gamesystemen, waarbij we een vrij eenvoudig gamesysteem gebouwd hebben waarmee je in full hd kunt gamen. Het tweede gamesysteem is wat prijziger, maar daarmee kun je de framerates en kwaliteit van je games of de resolutie flink omhoog halen. Daarnaast hebben we voor het serieuzere werk ook het eerder beloofde workstation met twee budgetten samengesteld en voor onder je tv hebben we een htpc gebouwd.

Het grootste probleem bij de systemen is de verkrijgbaarheid en de prijzen van componenten. De nieuwste Intel-processors zijn nog niet allemaal leverbaar en de markt voor videokaarten staat al een tijd onder druk wegens de vraag naar kaarten door cryptominers. Bovendien is geheugen dit jaar flink duurder geworden en ook ssd's zijn bepaald niet goedkoper geworden.

Zoals gebruikelijk zijn de BBG-systemen in overleg met de community van Tweakers samengesteld. In het topic op het Gathering of Tweakers-forum kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle forumbezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Bij het schrijven en samenstellen van de definitieve BBG gaan we uit van de feedback in de bovengenoemde topics, onze eigen bevindingen, de reviews van collega-hardwaresites en de ervaringen van medetweakers op het Forum en in de Productreviews.

Systeem Budget Basisgamesysteem 600 euro Mainstreamgamesysteem 1200 euro Workstation 1300 tot 2300 euro Htpc 200 tot 400 euro

De prijzen van de diverse onderdelen worden in real time uit de Pricewatch opgevraagd en zijn daardoor aan verandering onderhevig. De prijzen in de tabellen worden vastgesteld op het moment van publicatie. Als een onderdeel meer dan eens in een configuratie voorkomt, zoals de twee videokaarten voor een sli- of crossfiresysteem, wordt daarmee in de totaalprijs rekening gehouden. Alle prijzen zijn inclusief btw.