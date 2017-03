Door Redactie Tweakers, woensdag 1 maart 2017 06:00, 3 reacties • Feedback

De grote vraag die in maart op ieders lip ligt, is natuurlijk: hoe presteert AMD's nieuwe Ryzen-processor? Toch zul je in de BBG van deze maand nog geen Ryzen-processors tegenkomen. Die bewaren we om diverse redenen voor de mei-editie. De meest evidente reden is de timing; Ryzen ligt nog niet in de winkels als deze BBG verschijnt, dat gebeurt pas daags na publicatie. Dat betekent dat benchmarks nog niet vrijgegeven mogen worden en we weinig mogen zeggen over prestaties. Een kleine spoiler mag wel; Ryzen wordt flink sneller dan de AMD-processors die we tot dusver zagen en Intel krijgt eindelijk weer serieuze concurrentie.

Waarom wachten we dan niet en publiceren we deze BBG over een week, mét Ryzen? Benchmarks zijn één ding, maar aangezien Ryzen-processors en AM4-moederborden een gloednieuw platform vormen, kunnen we op die korte termijn geen goede aanbevelingen doen. Er zijn, zo bleek tijdens het testen, nog best wat kinderziektes en compatibiliteitsproblemen. Dat wordt ongetwijfeld in de komende weken opgelost met bijvoorbeeld bios-updates, maar we kunnen nu simpelweg nog geen gegarandeerd probleemloos functionerende combinatie van moederborden en geheugen aanbevelen. Daarom nog even geen AM4 en Ryzen in deze BBG, maar hou wel in je achterhoofd dat Ryzen vooralsnog enorm veel rekenkracht biedt voor een aantrekkelijke prijs. Het kan dus lonen even te wachten met high-end systemen bouwen als je het geduld kunt opbrengen.

Zoals gebruikelijk zijn de Best Buy Guide-systemen samengesteld in overleg met de community van Tweakers. In het topic op het Gathering of Tweakers-forum kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle forumbezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Bij het schrijven en samenstellen van de definitieve BBG gaan we uit van de feedback in de bovengenoemde topics, onze eigen bevindingen, de reviews van collega-hardwaresites en de ervaringen van medetweakers op het forum en in de Productreviews.

Systeem Budget High-end compacte game-pc 1600 euro Budgetgamesysteem 550 euro Thuisserver 200 euro tot 400 euro

De prijzen van de diverse onderdelen worden in real time uit de Pricewatch opgevraagd en zijn daardoor aan verandering onderhevig. De prijzen in de tabellen worden vastgesteld op het moment van publicatie. Als een onderdeel meer dan eens in een configuratie voorkomt, zoals de twee videokaarten voor een sli- of crossfiresysteem, wordt daarmee in de totaalprijs rekening gehouden. Alle prijzen zijn inclusief btw.