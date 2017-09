Desktop Best Buy Guide

We zijn inmiddels op driekwart van een veelbewogen jaar wat hardware betreft. AMD is op processorgebied helemaal terug. Het heeft niet alleen een platform neergezet voor de mainstream tot het hogere segment, met Ryzen, maar ook een platform voor het topsegment, met Threadripper. Intel heeft zijn topsegment eveneens vernieuwd, met het X299-platform, maar daarvoor zijn nog niet alle processors beschikbaar. Dit jaar vol introducties is dan ook nog niet afgelopen, want van Intel verwachten we ook een nieuw desktopplatform.

Op videokaartgebied heeft AMD net zijn RX Vega-kaarten geïntroduceerd, maar goed verkrijgbaar zijn die nog niet en in het topsegment kunnen ze niet concurreren met Nvidia's in maart uitgebrachte GTX 1080 Ti, wel met de gewone GTX 1080. Het wachten is echter nog op Vega-kaarten van AMD's partners, zoals Asus, Gigabyte en MSI.

Met een budget van tweeduizend euro voor een high-end gamesysteem vinden we in deze Best Buy Guide dan ook uiteraard een 1080 Ti terug, samen met een Ryzen-processor. Voor de serieuze werkzaamheden hebben we een workstation voorgesteld dat vooral op foto- en videobewerking is gericht, met Adobe-software. Door omstandigheden kunnen we die echter niet in deze BBG meenemen, maar dat geeft ons des te meer tijd om het perfecte workstation samen te bepalen, dus discussieer vooral mee.

Zoals gebruikelijk zijn de BBG-systemen in overleg met de community van Tweakers samengesteld. In het topic op het Gathering of Tweakers-forum kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle forumbezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Bij het schrijven en samenstellen van de definitieve BBG gaan we uit van de feedback in de bovengenoemde topics, onze eigen bevindingen, de reviews van collega-hardwaresites en de ervaringen van medetweakers op het Forum en in de Productreviews.

Systeem Budget High-end gamesysteem 2000 euro

De prijzen van de diverse onderdelen worden in real time uit de Pricewatch opgevraagd en zijn daardoor aan verandering onderhevig. De prijzen in de tabellen worden vastgesteld op het moment van publicatie. Als een onderdeel meer dan eens in een configuratie voorkomt, zoals de twee videokaarten voor een sli- of crossfiresysteem, wordt daarmee in de totaalprijs rekening gehouden. Alle prijzen zijn inclusief btw.