Het nieuwe jaar is van start gegaan en traditiegetrouw hoort daar een Best Buy Guide voor de desktop bij. We staan aan de vooravond van een jaar dat hopelijk zeer interessant wordt op het gebied van componenten, en dan met name voor de desktop. Want over enkele dagen gaat de CES in Las Vegas van start, waar verschillende fabrikanten hun nieuwste producten weer zullen laten zien. Zo moet Intel zijn nieuwste processorgeneratie Kaby Lake een dezer dagen introduceren, wat gepaard zal gaan met nieuwe moederborden, nieuwe features en natuurlijk vooral meer snelheid.

Maar ook AMD moet dit jaar laten zien dat het mee kan in de desktopmarkt. Na maanden speculatie en hype moet de spraakmakende Zen-architectuur de komende tijd toch echt gaan verschijnen en zullen we zien wat wel en niet waar is van de geruchten. Kan AMD weer échte concurrentie bieden aan Intel als het gaat om prestaties, en hoe zal het met de prijs zitten?

Voor het zover is, hebben we weer een aantal systemen samengesteld die waarop je niet hoeft te wachten om ze te bouwen: alle componenten zijn direct verkrijgbaar. We hebben de systemen, dit keer eenvoudige basisgamesystemen en een instapper voor huis-tuin-en-keuken-gebruik, samengesteld met budgetten van respectievelijk 300 en 600 euro. Ten slotte hebben we enkele opties voor een htpc op een rijtje gezet, waarbij de nadruk op streaming en 4k-content ligt.

Zoals gebruikelijk zijn de Best Buy Guide-systemen samengesteld in overleg met de community van Tweakers. In het topic op het Gathering of Tweakers-forum kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle forumbezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Bij het schrijven en samenstellen van de definitieve BBG gaan we uit van de feedback in de bovengenoemde topics, onze eigen bevindingen, de reviews van collega-hardwaresites en de ervaringen van medetweakers op het forum en in de Productreviews.

Systeem Budget Basis-gamesysteem 350 euro Low-end-systeem 250 euro Htpc 200 euro tot 500 euro

De prijzen van de diverse onderdelen worden realtime uit de Pricewatch opgevraagd en zijn daardoor aan verandering onderhevig. De prijzen in de tabellen worden vastgesteld op het moment van publicatie. Als een onderdeel meer dan eens in een configuratie voorkomt, zoals de twee videokaarten voor een sli- of crossfire-systeem, wordt daarmee in de totaalprijs rekening gehouden. Alle prijzen zijn inclusief btw.