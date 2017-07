Google gaat streamingdiensten Play Music en YouTube Red samenvoegen

Google gaat zijn streamingdiensten Play Music en YouTube Red samenvoegen. Play Music is voor het streamen van audio, terwijl YouTube Red onder meer advertenties weghaalt op de videosite van Google. Wanneer beide diensten samengaan, is onbekend.

Google kondigde de samenvoeging aan tijdens een paneldiscussie op een evenement in de Amerikaanse stad New York, schrijft techsite The Verge. De geruchten over de samenvoeging gingen al langer, mede omdat Google de teams van mensen die werken aan de diensten, al had samengevoegd.

De zoekgigant zegt dat het gebruikers op de hoogte zal stellen wanneer de fusie plaatsvindt en wat het betekent voor gebruikers. Het is nog onbekend wanneer dat zal zijn. Met Play Music kunnen gebruikers onbeperkt muziek streamen uit de collectie van Google voor een vast bedrag per maand. Daarnaast kunnen gebruikers eigen muziek uploaden om op al hun apparaten te kunnen beluisteren. YouTube Red haalt advertenties weg van YouTube en geeft toegang tot video's die alleen met dat abonnement te bekijken zijn.

Play Music bestaat al enkele jaren en concurreert onder meer met Spotify, Deezer en Apple Music. YouTube Red is veel nieuwer en bestaat pas sinds vorig jaar.