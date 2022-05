TOR-ontwikkelteam stopt volgend jaar ondersteuning Onion Service v2

Het ontwikkelteam achter TOR heeft de tijdlijn voor de complete migratie van Onion Service v2 naar v3 aangekondigd. Over een jaar stopt het ontwikkelteam de ondersteuning en in oktober 2021 wordt met een nieuwe clientversie v2 geheel uitgeschakeld.

Volgens de ontwikkelaars van Tor is de tijd rijp om v2 definitief met pensioen te sturen, omdat v3 inmiddels de standaard is bij het aanmaken van een onion-service en elke relay in het TOR-netwerk nu v3 ondersteunt.

Bij de release van Tor 0.4.4.x op 15 september willen de ontwikkelaars beheerders en clients op de hoogte brengen dat Onion Service v2 in versie 0.4.6 als passé wordt beschouwd. In die release met versienummer 0.4.6, die op de planning staat voor 15 juli, zal v2 dan ook uit de code verwijderd zijn. Ten slotte moet er op 15 oktober een Tor-client verschijnen die v2 definitief uitschakelt.

Versie 3 van Onion Service verscheen begin 2018 na drie jaar ontwikkeltijd. De reden was dat de veiligheid van v2 in het geding kwam vanwege voortschrijdend inzicht in de gebruikte encryptie en de komst van krachtigere hardware om encryptie te kraken. V2 maakt gebruik van rsa1024 en 80bits sha1-adressen, wat resulteert in een onion-adres van zestien karakters. V3 gebruikt Ed25519 met 56 karakters voor Onion Services.

Met Tor, voluit The Onion Router, wordt internetverkeer via verschillende tunnels geleid om het achterhalen van het internetverkeer te bemoeilijken.