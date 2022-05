Lenovo kondigt variant van Motorola One Fusion+ zonder pop-upcamera aan

Lenovo heeft de Motorola One Fusion aangekondigd, een variant van de vorige maand aangekondigde Motorola One Fusion+. De versie zonder '+' heeft een minder krachtige processor en moet het ook zonder pop-upcamera doen.

De Motorola One Fusion is vergelijkbaar met de One Fusion+, maar Lenovo heeft op een aantal onderdelen bezuinigd. Zo toont het 6,5"-scherm 1600x720 pixels in plaats van 2340x1080 pixels. Bovendien is een inkeping voor de 8-megapixelfrontcamera in het scherm aanwezig, waar de Fusion+ een pop-upcamera van 16 megapixel heeft.

Ook de specificaties van de primaire camera liggen lager. Zo gaat het om een 48-megapixelcamera versus een 64-megapixelvariant. De overige camera's zijn wel hetzelfde; het toestel heeft een ultragroothoeklens met 8-megapixelsensor en een macrocamera met 5-megapixelsensor. De vierde camera is een 2-megapixelsensor voor dieptemeting.

Bovendien is er bij de Fusion een Qualcomm Snapdragon 710 en bij de Fusion+ een Snapdragon 730 aanwezig. Beide telefoons hebben 4GB ram, 64GB flashopslag en een accu met capaciteit van 5000mAh. In eerste instantie brengt Lenovo de One Fusion in enkele landen in Zuid-Amerika en het Midden-Oosten uit. De prijs is nog onbekend. De One Fusion+ is inmiddels in enkele Europese landen verkrijgbaar voor 299 euro.