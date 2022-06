VodafoneZiggo waarschuwt klanten wifiwachtwoord op C7-wifibooster te wijzigen

VodafoneZiggo heeft een groot aantal klanten met een C7-accesspoint opgeroepen hun standaardinstellingen zoals het wifiwachtwoord te veranderen. De provider zegt dat er geen aanwijzingen van misbruik zijn.

In de mail, die veel tweakers inmiddels hebben ontvangen, geeft VodafoneZiggo tips om het wachtwoord te veranderen. Ook raadt de provider aan de netwerknaam te wijzigen. Over het wachtwoord van de router zelf staat niets in de mail.

De provider zegt dat het 'een zwak punt' heeft gevonden in het apparaat. Het bedrijf zegt niet wat voor kwetsbaarheid dat is. Het lek zou door beveiligingsexperts zijn gevonden. "Er is geen enkele aanwijzing dat de Wifibooster C7 of andere apparatuur daadwerkelijk is getroffen", zegt een woordvoerder. De mail is vooral 'uit voorzorg' gestuurd.

Als een aanvaller het lek uitbuit en het standaardwachtwoord van de Wifibooster nog is ingesteld zou het mogelijk zijn om informatie op het netwerk af te luisteren. Hoe dat precies werkt, is dus niet bekend. VodafoneZiggo lijkt het bericht niet alleen te hebben gestuurd naar gebruikers van de C7, maar ook naar anderen. Volgens een woordvoerder gaat het om 'een groot deel' van de klanten. "We willen er zeker van zijn dat alle klanten die de Wifibooster Ziggo C7 hebben hun wachtwoord uit voorzorg aanpassen. Ook de klanten die de Wifibooster tweedehands hebben aangeschaft", zegt de woordvoerder.