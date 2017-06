Cooler Master maakt mechanisch toetsenbord met pbt-keycaps beschikbaar

Cooler Master heeft de MasterKeys S PBT en MasterKeys L PBT beschikbaar gemaakt. Het gaat om mechanische toetsenborden met Cherry MX-switches die de fabrikant van keycaps van polybutyleentereftalaat met een dikte van 1,5mm heeft voorzien.

Pbt, of polybutyleentereftalaat, heeft voor keycaps het voordeel ten opzichte van abs dat het duurzamer is, dat kleuren behouden blijven en dat het materiaal niet gaat glanzen na langdurig gebruik. Het nadeel is dat het materiaal stijver is en daardoor kan breken. Cooler Master meldt om deze reden pbt met een dikte van 1,5mm te gebruiken. Het bedrijf levert zeven rode keycaps mee waarmee gamers veelgebruikte toetsen zoals w,a,s,d kunnen accentueren.

De fabrikant voorziet de MasterKeys S PBT en MasterKeys L PBT verder van n-key rollover-ondersteuning en van Cherry MX-switches in de vijf varianten: Red, Brown, Blue, Silver en Green. De toetsenborden zijn in sober zwart uitgevoerd. De S-variant is een tenkeyless-model, terwijl de L-versie een volledig toetsenbord, met numeriek eiland is. Met toetscombinaties kunnen gebruikers wisselen van OS- en toetsen-layout, zoals van qwerty naar dvorak, zonder dat hier additionele software voor nodig is.

De MasterKeys S PBT komt beschikbaar voor een adviesprijs van 99 euro, de MasterKeys L PBT moet 109 euro gaan kosten.