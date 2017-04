Door Olaf van Miltenburg, woensdag 12 april 2017 08:35, 2 reacties • Feedback

Het Slowaakse AeroMobil onthult de details van zijn vliegende auto op 20 april in Monaco. Het gaat dan om het voertuig zoals die commercieel verkrijgbaar komt. Het bedrijf neemt dit jaar de pre-orders aan voor 'enkele honderduizenden euro's'.

De onthulling zal plaatsvinden op de Top Marques Monaco voor supercars. De commercieel verkrijgbare vliegende AeroMobil-auto bevat 'honderden verbeteringen' ten opzichte van het prototype, beweert de Slowaakse maker. In 2015 maakte het 3.0-testmodel van de AeroMobil nog een crashlanding, toen de uitvinder Stefan Klein aan het stuur zat.

De AeroMobil is volgens de makers 'een volledig geïntegreerd vliegtuig maar ook een functionerende auto met vier wielen, met een een hybride aandrijving'. Het uiteindelijke voertuig voldoet aan de vereiste regels voor zowel auto's als vliegtuigen, beloven de ceo, Juraj Vaculik, en de cto, Douglas MacAndrew. Hun bedrijf heeft recent 3,2 miljoen dollar opgehaald bij een investeringsronde.

Het laatste prototype werd in 2014 onthuld. In de wagen van zes meter lang paste twee mensen. De motor betrof een Rotax 912 en de in te klappen vleugels hadden een spanwijdte van 8,3 meter. De actieradius bedroeg rijdend 875km en vliegend 700km, met een topsnelheid in de lucht van 200 kilometer per uur.

Begin dit jaar maakte het Nederlandse bedrijf Pal-V Liberty bekend de verkoop van een gyrokopter als 'vliegende auto' te starten, voor een vanafprijs van 299.000 euro.