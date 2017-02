Door Chris Broesder, dinsdag 28 februari 2017 13:00, 15 reacties • Feedback

Huawei is ondanks zijn grote marktaandeel gek genoeg geen opvallende speler op de smartphonemarkt. Samsung en Apple voeren niet alleen de markt aan, ze zijn ook trendsetters op het gebied van ontwerp, specificaties en functies. Huawei zet ook trends, maar die invloed is zo subtiel dat het nauwelijks opvalt. De drang van fabrikanten om een beveiligingsapp mee te leveren op smartphones kun je bijvoorbeeld aan Huawei toeschrijven. De Chinese fabrikant was ook de eerste met een goede vingerafdrukscanner op een Android-telefoon, in de gedaante van de Ascend Mate 7.

Het probleem voor Huawei zit in de high-end markt. Dat is de plek waar fabrikanten hun imago kunnen verstevigen en met relatief weinig toestellen veel geld kunnen verdienen. De markt van high-end smartphones bestaat echter grotendeels uit iPhones en Galaxy's. Wie de markt volgt, kent de modellen van andere fabrikanten wel, maar in de winkels kiezen mensen vaak voor een van de twee marktleiders.

Desondanks deed Huawei het jaren lang goed door zijn topmodellen voor een lagere prijs aan te bieden. De Chinese fabrikant meent echter dat het nu de naam heeft gevestigd om meer voor zijn toestellen te vragen. Dat gaat het ook doen met de opvolgers van de P9 en P9 Plus. De P10 en P10 Plus zijn high-end toestellen voor een high-end prijs. We richten ons in deze preview voornamelijk op de kleinere P10, omdat we die het meest in handen hebben gehad en omdat de kleine versie de populairste optie was in de historie van de P‑lijn van Huawei.