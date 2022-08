OVpay stelt inchecken met betaalpas in openbaar vervoer tot eind dit jaar uit

OVpay stelt de landelijke uitrol voor het inchecken met een pinpas, creditcard of aan een smartphone of wearable gekoppelde betaalpas in elk geval tot eind 2022 uit. Het bedrijf noemt 'tegenslagen aan de techniekkant' als oorzaak voor de vertraging.

In eerste instantie zou de incheckmogelijkheid met een betaalpas vanaf deze zomer voor iedereen in Nederland mogelijk zijn, maar het AD merkt op dat OVpay dit heeft uitgesteld naar 'eind 2022'. Vanaf dan is het als het goed is overal in Nederland mogelijk om met een betaalpas, fysiek dan wel digitaal gekoppeld, in te checken voor losse ritten tegen volledig tarief.

Ook het algehele ov-chipkaartsysteem van het bedrijf wordt uitgesteld. OVpay zegt nu op de officiële website: "We voeren OVpay stap voor stap in. We werken er hard aan om te zorgen dat iedereen in 2023 overal kan in- en uitchecken met OVpay. (...) Pas als we zeker weten dat het werkt, gaan we het landelijk invoeren. Het moet goed en het moet betrouwbaar." Met iedereen doelt het bedrijf ook op afnemers van een ov-abonnement van welke soort dan ook. Vooralsnog is het alleen mogelijk om tegen vol tarief losse reizen te betalen. Later moeten ov-abonnementen via OVpay met betaalpassen gelinkt kunnen worden. Het bedrijf sluit niet uit dat de uitrol van deze incheckmogelijkheid 'een staartje krijgt tot in 2024'.

In een interview met het AD legt het bedrijf uit dat problemen met de software voor de vertraging hebben gezorgd. OVpay moet naar eigen zeggen de techniek op tienduizenden incheckpunten toepassen, wat kennelijk langer duurt dan gedacht. "Het blijft software, dus het is altijd complexer dan je denkt. Daarop is de planning aangepast."

Voorlopig blijft het bedrijf proeven uitvoeren in verschillende Nederlandse steden en regio's. Onder meer in Amsterdam, Lelystad, Gooi en Vechtstreek, Zwolle, de Zaanstreek en Delft lopen of liepen proeven met OVpay .