Samengevat Generation Zero is een project waarbij ontwikkelaar Avalanche Studios volledig de vrije hand had. Dat levert een game op die veel ingetogener is dan wat de studio de laatste jaren voor anderen heeft gemaakt. Die ingetogenheid is mooi, maar het is ook de achilleshiel van de game. In zijn huidige vorm heeft de game eigenlijk van alles net te weinig. De natuur is mooi, maar de bebouwing wat saai. De missies, de voorwerpen die je op kunt pikken, de ontwikkeling die je door kunt maken, zelfs de zes robots: uiteindelijk is het allemaal net te weinig. Hopelijk verdient de studio genoeg aan de game om hem uit te kunnen breiden. Pluspunten Mooi landschap

Goede wapens

Coole robots Minpunten Eentonig

Weinig uiterlijke variatie

Bugs Eindoordeel Getest Generation Zero, Windows Prijs bij publicatie: € 29,99 Vanaf € 29,99 Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (3)

Alle studio's worden uiteindelijk opgeslokt door een uitgever. Alle studio's? Nee, zo hier en daar bieden bedrijven dapper weerstand tegen de verleidingen van een overname. Bijvoorbeeld het Zweedse Avalanche Studios, dat je wellicht kent van de Just Cause-serie en het binnenkort te verschijnen Rage 2. Avalanche doet zaken met verschillende partijen. Het werkt met Bethesda voor Rage 2, met Square Enix voor Just Cause en met Warner voor Mad Max. Leuk natuurlijk, samenwerken met grote uitgevers, maar die willen allemaal een vinger in de pap en oefenen invloed uit op de games die ze op de markt brengen.

Dat is natuurlijk niet altijd prettig, van die meedenkende uitgevers. Vandaar dat Avalanche zo af en toe een game maakt die het zelf op de markt brengt, een game waarbij het niet hoeft te luisteren naar de inbreng van anderen. Zo'n game is Generation Zero, een shooter die zich afspeelt in het thuisland van de makers, op een groepje eilanden voor de kust van Zweden.

Op die eilanden is iets vreemds aan de hand. Als de game begint, kun je een uiterlijk kiezen uit een aantal presets die je enigszins kunt aanpassen. Er is de keuze uit een punker, skater, metalhead, nerd en nog een paar types. Het zijn stuk voor stuk stereotypen van eind jaren '80, want in die periode speelt de game zich af. Als je een keuze hebt gemaakt, land je op het uiterste puntje van de archipel. Je komt in een volledig open spelwereld terecht en ontdekt dat de eilanden verlaten zijn. Er is geen levende ziel te bekennen. Waar iedereen is gebleven? Dat is het raadsel dat je moet oplossen.

Iedereen is weg

De bevolking van de archipel lijkt kort geleden vertrokken. Je ziet huizen waar het licht nog brandt en auto's die plotsklaps lijken te zijn verlaten. De deuren staan zo hier en daar nog open. Van de inwoners is echter geen spoor te bekennen. Je vindt al snel eerste aanwijzingen dat de bevolking verder de archipel op is gegaan, op de vlucht voor iets mysterieus.

Met dat mysterieuze maak je al snel kennis. Je stuit vrijwel direct op een paar robots. Het zijn mechanische beesten die nog het meest lijken op de robots die Boston Dynamics onlangs aan de wereld toonde. Het zijn een soort mechanische jachthonden, uitgerust met wapens en de nodige sensoren die ervoor zorgen dat ze je al snel zien en horen.