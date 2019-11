Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 441.41 WHQL, zijn geschikt voor Windows 7 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Kepler-architectuur of nieuwer. Deze uitgave onder meer verbeteringen voor de spellen Halo: Reach en Quake II RTX, is er ondersteuning toegevoegd voor de GTX 1650 Super en GTX 1660 super en kan Image Sharpning nu ook voor OpenGL en Vulkan titels worden gebruikt. Verder zijn er natuurlijk weer de nodige problemen verholpen. De complete release notes staan hieronder:

The new Game Ready Driver provides the latest performance optimizations, profiles, and bug fixes for Halo: Reach. In addition, this release also provides optimal support for the Quake II RTX v1.2 update which provides exciting quality enhancements for ray tracing and textures.

Last month, we introduced a new NVIDIA Control Panel Image Sharpening feature that enables GeForce gamers to improve clarity and sharpness in DirectX titles, and to easily upscale and sharpen. With this new Game Ready Driver, this feature is also now available for OpenGL and Vulkan games. To enable Image Sharpening, open NVIDIA Control Panel and select Manage 3D Settings -> Image Sharpening.

Added support for the following GPUs GeForce GTX 1660 SUPER GeForce GTX 1650 SUPER

Version 441.12 introduced security updates for driver components.

Added support for CUDA 10.2.

Added support for new LG TV G-SYNC compatible monitor.

Added Image Sharpening control to the NVIDIA Control Panel->Manage 3D Settings page.

Added Ultra Low Latency G-SYNC+ V-Sync feature

Added support for ReShade filters within GeForce Experience

Added support for windowed G-SYNC for OpenGL and Vulkan-based applications.

Added support for HDMI 2.1 VRR.

Fixed flashes or frame drops in several Notebook models when running G-SYNC in the lower of the two system refresh rates.

Adds support for new G-SYNC compatible monitors

Borderlands 3

Red Dead Redemption 2

Darwin Project

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Outer Worlds (NVIDIA Turing GPUs only)

[SLI][Red Dead Redemption 2][Vulkan]: The benchmark may crash while running in Vulkan mode with SLI enabled and using Ultra graphics settings. [200565367]

[Red Dead Redemption 2][Vulkan]: Stalling occurs on some systems with 4-core and 6-core CPUs. [2752394]

[Shadow of the Tomb Raider]: The game may crash when launched in DirectX 12 mode. [200566997]

[Forza Horizon 4]: "Low streaming bandwidth" error may occur after extended gameplay. [2750515]