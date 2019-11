Kali Linux is een penetration testing suite en maakt op de achtergrond gebruik van Debian. Het kan draaien als een live image, maar kan natuurlijk ook gewoon geïnstalleerd worden op aanwezige opslagmedia. Het wordt geleverd met een uitgebreide verzameling applicaties, zoals Armitage, nmap, Wireshark, John the Ripper, Aircrack-ng en Burp Suite. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaars bij Offensive Security hebben versie 2019.4 van Kali Linux vrijgegeven en de release notes voor die uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

2019.4 includes some exciting new updates: A new default desktop environment, Xfce

New GTK3 theme (for Gnome and Xfce)

Introduction of “Kali Undercover” mode

Kali Documentation has a new home and is now Git powered

Public Packaging – getting your tools into Kali

Kali NetHunter KeX – Full Kali desktop on Android

BTRFS during setup

Added PowerShell

The kernel is upgraded to version 5.3.9

… Plus the normal bugs fixes and updates.