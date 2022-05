Linux en opensource lopen als een rode draad door het leven van de Belg Wim Coekaerts. Dat heeft hem tot vice-voorzitter bij de Linux Foundation gemaakt en tot senior vice-president softwaredevelopment bij Oracle. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor onder andere Oracle Linux and Virtualization en verschillende Cloud Services van het bedrijf. Tegen Tweakers vertelt hij over zijn voorliefde voor Linux, de opkomst van Linux bij Oracle, de positie van opensource binnen het bedrijf en het imago van Oracle als Linux-aanbieder.