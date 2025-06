Sony brengt vijf HDMI 2.1-receivers uit in de VS

Sony brengt vijf nieuwe receivers uit die allemaal beschikken over verschillende HDMI 2.1-aansluitingen. Deze zijn onder meer in staat om verbinding te maken met bepaalde Sony-tv's om het geluid van de televisie te combineren met dat van een centerspeaker.

Het gaat om vier receivers in de ES-reeks: de STR-AZ7000ES (13.2), STR-AZ5000ES (11.2), STR-AZ3000ES (9.2) en STR-AZ1000ES (7.2), aangevuld met de STR-AN1000 (7.2). Deze beschikken volgens Sony allemaal over de Acoustic Center Sync-functie. Het idee is dat het, door de luidsprekers van de tv en de centerspeaker tegelijk geluid te laten produceren, lijkt alsof het geluid van de dialogen rechtstreeks van de personages komt. Hiervoor moet wel via HDMI en een stereominikabel verbinding worden gemaakt met een compatibele Sony-tv die geluid produceren door het scherm in trilling te brengen, waaronder de nieuwere oled-tv's of een high-end lcd-tv.

De STR-AZ7000ES.

De receivers beschikken allemaal over HDMI-2.1-aansluitingen om probleemloos 8k-beelden en 4k120-materiaal door te sturen. Dat geldt ook voor Dolby Vision-passthrough, Variable Refresh Rate en Auto Low Latency Mode. Alle modellen beschikken over minstens twee HDMI 2.1-aansluitingen, waarbij de duurste twee, STR-AZ7000ES en STR-AZ5000ES, er vier hebben. De website FlatpanelsHD heeft van Sony begrepen dat het gaat om een maximale bandbreedte van 40 en niet 48Gbit/s.

De STR-AZ1000ES en rechts het identiek ogende front van de STR-AN1000. Het ontwerp van deze receivers wijkt af van dat van de duurdere modellen.

Alle receivers beschikken over de 360 Spatial Sound Mapping-technologie van Sony. Volgens het bedrijf worden hiermee diverse niet-bestaande 'spookspeakers' op plekken in de ruimte geplaatst om zo een nog ruimtelijker geluid te creëren. Dit is onderdeel van het zogeheten Digital Cinema Calibration IX-kalibratiesysteem, waarmee via een meegeleverde microfoon automatisch de afstand, hoek en andere elementen van elke luidspreker worden gemeten. Het idee is dat er zo geen perfect geplaatste opstelling van luidsprekers nodig is, omdat er virtuele luidsprekers kunnen worden 'toegevoegd'.

De STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES en STR-AN1000 krijgen in de Verenigde Staten adviesprijzen van respectievelijk 3299, 2099, 1699, 1099 en 899 dollar. Het is niet bekend wat de prijzen in Europa worden als de receivers hier uitkomen.