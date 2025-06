Samsung toont tv-line-up voor 2024

Nadat het op de CES al had uitgepakt met zijn duurdere miniled-, oled- en microledtelevisies, heeft Samsung afgelopen week ook zijn goedkopere qled-televisies voor 2024 gepresenteerd. Tweakers was aanwezig bij de presentatie in Frankfurt am Main, waar we naast deze televisies ook alvast een glimp opvingen van een aantal vernieuwingen die Samsung dit jaar aanbrengt in zijn eigen smart-tv-platform Tizen en de Samsung Game Bar.

In januari, tijdens de CES, had Samsung achter de schermen al een aantal topmodellen getoond, namelijk een vernieuwde microled-tv, 8k-qled-lcd’s en 4k-oledtelevisies. Zoals we destijds al schreven, krijgt het nieuwe QD-oledtopmodel, de S95D, een sterk ontspiegeld scherm, terwijl de nieuwe 8k-qleds nog meer op AI leunen voor betere Super Resolution-upscaling. Van deze eerder gepresenteerde televisies, met uitzondering van de microled-tv en de S85D-oledtelevisie, communiceerde Samsung in Frankfurt ook de Duitse adviesprijzen. Die vind je in de onderstaande tabel. Deze prijzen geven alvast een idee van wat de tv's zullen kosten, maar de adviesprijzen voor de Benelux worden op een later moment bekendgemaakt.

55" 65" 75" 77" 85" S90D 2299 euro 3099 euro N.v.t. 4399 euro N.v.t. S95D 2799 euro 3699 euro N.v.t. 5199 euro N.v.t. QN800D N.v.t. 4199 euro 5699 euro N.v.t. 7999 euro QN900D N.v.t. 5799 euro 7799 euro N.v.t. 10.999 euro

Wat opvalt, is dat de adviesprijzen van de S95D over de hele linie met 100 euro zijn gestegen ten opzichte van zijn voorganger, terwijl die van de S90D grotendeels gelijk zijn gebleven. Het 77"-model van de S90D is op basis van deze Duitse adviesprijzen zelfs 200 euro goedkoper dan de S90C van vorig jaar.

In Las Vegas was er nog sprake van dat de S90D-oledtelevisie ook beschikbaar zou komen in 42, 48 en 83 inch, maten waarvoor Samsung Display geen QD-oledpanelen maakt. Naar verwachting zouden die modellen dan ook een woledpaneel van LG gebruiken. Maar van die extra schermmaten was in Frankfurt niets meer te zien. Dat zou kunnen betekenen dat de S90D-lijn in zijn geheel uit QD-oledmodellen zal bestaan, al laat Samsung daar nog niets over los. De vermelding 'Quantum HDR+ OLED' op het specificatiebordje naast de 55"-versie die in Frankfurt werd getoond, lijkt erop te wijzen dat de S90D-modellen worden voorzien van een QD-oledpaneel.

Daarnaast toonde Samsung er voor het eerst ook zijn 4k-qled-lcd’s voor 2024. Er werden vier productseries gepresenteerd: de Samsung QLED Q60D en Q70D, en de Samsung Neo QLED QN85D en QN90D. Deze tv’s kennen kleine verbeteringen ten opzichte van de QxC-modellen van vorig jaar, vooral in de ondersteuning voor hogere refreshrates en het verlaagde energiegebruik in een aantal modellen. De grote afwezige in Frankfurt was de QN95D, het verwachte nieuwe topmodel binnen de Neo QLED-serie en opvolger van de QN95C. De QN95C had vorig jaar de meeste localdimmingzones van alle 4k-miniledmodellen uit de Neo QLED-range. Dit zal naar verwachting ook gelden voor de QN95D, maar Samsung gaf nog geen informatie over het nieuwe model.

QN90D

De 4k-qled-lcd’s worden vlak onder de 4k-oledtelevisies gepositioneerd, en de QN90D is het subtopmodel van die 4k-qleds. Deze televisie is grotendeels gelijk aan de QN90C van vorig jaar, met een aantal kleine verbeteringen. Het gaat nog steeds om een tv met miniledbacklight, local dimming en een quantumdotfilter voor extra lichtopbrengst en een hoger kleurbereik. Ten opzichte van het model van vorig jaar is het aantal localdimmingzones niet veranderd, laat Samsung desgevraagd weten. Zo blijft het 55”-model steken op 504 zones (36 horizontaal bij 14 verticaal). Aan de piekhelderheid lijkt ook niet veel veranderd: net als bij zijn voorganger claimt Samsung een maximale lichtopbrengst van 2000 cd/m2.

Samsung QN90D

Wel is de soc geüpdatet. De Neural Quantum Processor 4K van vorig jaar wordt dit jaar vervangen door de NQ4 AI Gen2-processor. Volgens een woordvoerder is echter niet duidelijk in hoeverre de processorprestaties zijn verbeterd; mogelijk gaat het slechts om een nieuwe naam. In elk geval kan ook de 'nieuwe' processor weer een beroep doen op 20 neurale netwerken voor 4K-upscaling met behulp van AI. De twee kleinste modellen van de QN90D, die van 43 en 50 inch, beschikken overigens over een iets minder geavanceerde versie van deze soc, de Neo Quantum HDR.

Bij de QN90C werd vorig jaar ondersteuning voor 144Hz-pc-gaming geïntroduceerd, al bleef die hogere refreshrate voorbehouden aan de modellen van 43 en 50 inch. Dit jaar wordt 144Hz-ondersteuning doorgetrokken naar alle schermdiagonalen. Voor de consoles kan de tv overweg met vrr en maximaal 120fps. Net als zijn voorganger beschikt de QN90D weer over vier full-bandwith HDMI 2.1-poorten. De televisie landt in de loop van het voorjaar in de winkels. De tv zal worden aangeboden in formaten van 43, 50, 55, 65, 75, 85 en 98 inch, met (Duitse) adviesprijzen die uiteenlopen van 1699 euro voor het 43”-model tot 13.499 euro voor de 98”-uitvoering.

43" 50" 55" 65" 75" 85" 98" QN90D 1699 euro 1799 euro 2299 euro 3099 euro 4199 euro 5999 euro 13.499 euro

QN85D

De QN85D staat één trede onder de QN90D en heeft een piekhelderheid van 1500 cd/m2, net als zijn voorganger, de QN85C. Ook deze tv heeft een miniledbacklight met local dimming, waarbij ook nu weer het aantal localdimmingzones onveranderd blijft in vergelijking met vorig jaar. Verder verschilt de tv niet veel van de QN90D: ook dit model wordt dus voorzien van vier HDMI 2.1-poorten, maar dan met maximaal 120Hz-ondersteuning. Wel moet de QN85D de antireflectiecoating missen die je op de QN90D aantreft.

De NQ4 AI Gen2-soc van de QN90D zien we ook bij de QN85D terug. De tv komt dit voorjaar in vier maten op de markt: 55, 65, 75 en 85 inch. De adviesprijzen voor Duitsland bedragen respectievelijk 1699, 2399, 3199 en 4599 euro.

Samsung QN85D

Q70D en Q60D

De Q70D en Q60D zijn twee goedkopere 4k-qleds met een paneel zonder minileds of local dimming. Beide zijn edge-lit en beschikken, net als hun voorgangers, over een quantumdotfilm. Van de Q70-serie toonde Samsung in Frankfurt nog de Q70C van vorig jaar, maar zijn opvolger is dan ook nauwelijks veranderd ten opzichte van 2023. De lichtopbrengst en soc blijven verder onveranderd, zo lijkt het.

De grootste verschillen tussen de Q70D en Q60D zitten hem in de beeldverversing en het aantal en type HDMI-aansluitingen. De Q70D beschikt over vier HDMI 2.1-poorten, met ondersteuning voor vrr en 120Hz voor gaming. De Q60D is, met zijn 60Hz-paneel, duidelijk minder gericht op gamers. Bovendien heeft dat model slechts drie HDMI 2.0-poorten aan boord. Verder zijn de tv’s technisch nagenoeg gelijk. De Q70D beschikt net als zijn voorganger over een Quantum Processor 4K-soc, terwijl de Q60D is uitgerust met de Quantum Processor Lite 4K, met als grootste verschil dat de processor in de Q70D voorziet in een Real Depth Enhancer-functie om objecten in beeld meer diepte te geven, aldus Samsung. De getoonde modellen, beide 65 inch, leken over een VA-paneel te beschikken, maar of alle schermformaten hetzelfde paneel krijgen, is nog niet bekend.

Samsung Q60D

Samsung zegt ook verbeteringen te hebben doorgevoerd in de algoritmes die het energiegebruik moeten bedwingen. Dat resulteert in een groener energielabel voor de Q70D. Afhankelijk van de schermdiagonaal scoorde zijn voorganger nog een F- of G-label, terwijl de 2024-uitvoeringen label E of F hebben. De Q60D krijgt dezelfde energielabels, maar die had zijn voorganger ook al.

Samsung brengt de Q70D naar verwachting in de lente op de markt. De tv zal in vier formaten te koop zijn: 55, 65, 75 en 85 inch. Van de Q60D verschijnen ook twee kleinere modellen van 43 en 50 inch. De Duitse adviesprijzen vind je in de tabel hieronder.

43" 50" 55" 65" 75" 85" Q60D 899 euro 999 euro 1099 euro 1399 euro 2099 euro 2599 euro Q70D N.v.t. N.v.t. 1299 euro 1499 euro 2399 euro 2899 euro

Afstandsbediening

De nieuwe 4k-qleds worden geleverd met dezelfde afstandsbediening als de duurdere microled-, 8k-qled- en oledtelevisies van Samsung. Deze afstandsbediening is nauwelijks veranderd ten opzichte van vorig jaar. Zo heeft hij nog steeds een ingebouwde accu die kan worden opgeladen via USB-C of via een zonnecollector aan de achterzijde. Ook de knoppenindeling is niet veranderd. Wel heeft de 2024-uitvoering nu ook ribbels op de onderste helft van de zijkant, zodat je hem minder snel onbedoeld ondersteboven houdt.

Tizen

Samsung heeft ook kleine, evolutionaire wijzigingen aangebracht in Tizen, het eigen smart-OS van de Zuid-Koreaanse elektronicafabrikant. Zo vind je op de 2024-tv’s een nieuwe hub in het homescherm van de smartinterface: Samsung Daily+, een centrale plek waar je al je verbonden smarthomeapparaten kunt vinden en instellen. Denk bijvoorbeeld aan SmartThings- en Philips Hue-lampen.

De Game Bar, het menu dat je onder in beeld kunt oproepen tijdens het spelen van games, is op een aantal nieuwe smart-tv's een klein beetje aangepast. Nieuw is bijvoorbeeld de AI Auto Game Mode, die resulteert in een Auto-functie onder de optie 'Game Genre' van het gamemenu. Via deze AI-optie probeert de tv automatisch het type game te herkennen en de weergave daarop aan te passen.

Samsung demonstreerde dit in Frankfurt aan de hand van Call of Duty en EAFC 24 op een S95D, het nieuwe oledtopmodel voor 2024. De tv herkende zelf dat er respectievelijk een shooter en een sportgame werden gespeeld. Bij Call of Duty werden de donkere gedeelten in beeld automatisch iets lichter gemaakt, terwijl bij EAFC de felgroene grasmat werd omgetoverd in een voetbalveld met een veel natuurlijkere groene tint. Of deze functie ook op de hierboven besproken qled-modellen te vinden zal zijn of alleen op de hoger gepositioneerde oled- en 8k-tv’s, is nog niet duidelijk.