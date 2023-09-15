Door Sim Kranenburg

Feedback • 15-09-2023 06:00 125

Van Ambilight en DTS tot fraaie hdr

Philips OLED 808 Review

15-09-2023 • 06:00

125

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Inleiding

Samengevat

Een strak design, ondersteuning voor alle audio- en videoformaten die je nodig kunt hebben en een draaivoet: deze tv heeft het allemaal. Daarnaast is er ook nog eens Ambilight. Verder is de beeldweergave prima en is ook de hdr-weergave schitterend, mits je met niet al te veel omgevingslicht kunt en wilt kijken. Ook het geluid is bovengemiddeld en de gameprestaties zijn dik in orde. Minpunten zijn de aanwezigheid van slechts twee HDMI 2.1-poorten en het energiegebruik, dat naar moderne maatstaven aan de hoge kant is.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Excellent

Getest

Philips 55OLED808 Zwart

Prijs bij publicatie: € 1.800,-

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Ooit was het heel gewoon dat televisies werden geleverd met een handige draaivoet. Hiermee kon je het scherm naar je toe draaien of vervelende reflecties in beeld vermijden. Omdat de concurrentie op de televisiemarkt moordend is, hebben zo'n beetje alle fabrikanten in de loop der tijd de draaivoet wegbezuinigd en alleen het Deense Bang & Olufsen leverde nog dure televisies die (zeer luxe met de afstandsbediening!) bij te draaien waren. Bij betaalbare merken moest je zelf een voet regelen als je je tv wil kunnen bijdraaien. Gelukkig is de nieuwe oled van Philips, de 808, weer uitgerust met zo'n handige voet waarop het scherm gedraaid kan worden.

Philips 808

Alleen de grootste maat, van 77 inch, is om begrijpelijke redenen niet uitgerust met een draaivoet, maar met losse, chromen pootjes. Naast 48, 55 en 65 inch is er nu ook een bescheiden 42"-versie te koop. Alle varianten zijn uitgerust met een oledpaneel dat is ingekocht bij LG. De maten vanaf 55 inch zijn uitgerust met een EX-variant die een hogere piekhelderheid en daarmee dus een betere hdr-weergave heeft. Uiteraard ontbreekt Ambilight niet op deze tv; de muur achter de tv kleurt aan drie zijden mee met het beeld.

De 808 draait Google TV en voor de beeldverwerking wordt gebruikgemaakt van alweer de zevende generatie van de Philips P5-engine die, uiteraard, AI gebruikt om het beeld automatisch aan te passen aan wat wordt weergegeven, en het omgevingslicht. Op de achtergrond wordt daarbij gebruik gemaakt van de nieuwe MediaTek Pentonic 1000 processor. Er is een 70W-luidsprekersysteem en er is ondersteuning voor Dolby Vision-hdr met een maximale framerate van 120fps voor gaming. Ook is er ondersteuning voor FreeSync Premium en Nvidia's G-SYNC. Op het moment van schrijven stond de door ons geteste 55"-versie van de Philips 808 in de Pricewatch voor zo'n 1800 euro.

Uiterlijk en aansluitingen

Een oledscherm is erg dun, waardoor het design van de 808 strak gemaakt kon worden. Net zoals bij veel andere oleds is de tv bovenaan superplat, ongeveer 4,5mm. Onderaan is de behuizing dikker, zodat er plaats in de kast is voor de aansluitingen en elektronica. Helemaal onderaan, waar de luidsprekers zitten, is de tv het dikst, met een diepte van bijna 7cm. Rondom het scherm zit een zeer smalle, dunne bezel die een klein beetje verder uitsteekt doordat deze rand 5mm dik is. Rechts onder het scherm zit een uitstulping waarin de infraroodontvanger en een statusled zijn ondergebracht.

De voet van de 808 is een van de opvallendste uiterlijke kenmerken van deze tv. De ontwerpers zijn dusdanig trots op het ontwerp dat het een naam heeft gekregen: EVO-draaivoet. Hij is geheel van metaal vervaardigd en het stuk dat de platte grondplaat met de tv verbindt, heeft een V-vorm. Hij tilt de tv op tot iets meer dan 6cm boven het meubel, waardoor alleen de allersmalste soundbars eronder passen. Hij kan zo'n vijftien graden naar links en naar rechts draaien; perfect voor als je alleen thuis bent of als je last hebt van reflecties in beeld.

Ambilight

Alleen op Philips-televisies is het gepatenteerde Ambilight-systeem te verkrijgen, dat de muur achter je tv door middel van rgb-leds met het beeld kan laten meekleuren. Desgewenst kun je de leds ook op het geluid laten reageren of in een kleur naar keuze laten schijnen. De voorloper van de 808, de 807 van vorig jaar, was voorzien van de vierzijdige variant, die ook aan de onderkant op de muur scheen. Helaas is er dit jaar bezuinigd op rgb-leds en schijnt het nieuwe model alleen nog aan de bovenkant en zijkanten op de muur.

update 25-9: Helaas is het niet langer mogelijk een koppeling tussen de tv en Philips Hue-lampen te maken.

Ambilight leds

In de doos

De Philips 808 wordt geleverd in een ongebleektkartonnen doos. De tv is verpakt in een kunststof zak met daaromheen piepschuim (polystyreen) dat niet biologisch afbreekbaar is.
De verpakking bevat naast het scherm en de voet van de tv een afstandsbediening, netsnoer en een poster met installatie-instructies. De handleiding en andere documentatie zijn online beschikbaar.

Aansluitingen

Het meegeleverde netsnoer is met 2,5m lekker lang en bovendien afneembaar als je een een langer snoer nodig hebt. Zeker als je de tv aan een muur wil hangen, kunnen de korte, niet afneembare, netsnoeren die sommige concurrenten meeleveren, erg onhandig zijn. Alle aansluitingen zijn onder een hoek van 90 graden aangebracht, waardoor er bij muurmontage geen aparte kabels met haakse stekkers nodig zijn.

Onderaan treffen we, van links naar rechts, een f-connector voor satelliet, een antenneaansluiting voor kabel en Digitenne, en twee HDMI 2.1-poorten, waarvan de tweede is voorzien van een (enhanced) audio return channel. De volle bandbreedte van 48Gbit/s is beschikbaar, waardoor 4k-beelden, met 36bit per pixel-kleurdiepte en 120fps kunnen worden weergegeven. Daarnaast zitten een Toslink-digitale audio-uitgang, een netwerkaansluiting en een USB 2-poort.

Aan de zijkant zitten een sleuf voor een CI+-module, nog een USB 2-poort en een seriële poort voor servicedoeleinden. Daaronder zit een USB 3-poort die we tegenwoordig eigenlijk USB 3.1 Gen 1x1 moeten noemen. De 3,5mm-koptelefoonaansluiting heeft een eigen volumeregeling die apart van de luidsprekers kan worden ingesteld. Dit kan erg handig zijn als iemand in je huishouden hardhorend is en graag via een koptelefoon luistert. Onderaan zitten twee HDMI 2.0-aansluitingen die een maximale framerate van 60fps ondersteunen. Ze zijn niet voorzien van arc, waardoor je er geen audioapparatuur op kunt aansluiten. Als je over twee gameconsoles en een soundbar of AV-receiver zonder HDMI 2.1 beschikt, kom je dus een poort tekort.

Smart-tv en gamefuncties

De Philips 808 maakt gebruik van Google TV als smart-tv-platform. Dit draait onderhuids weer op Android 12 (Snow Cone). De gebruikte soc is de MediaTek MT5896. Deze is voorzien van 3GB werkgeheugen en vier Arm Cortex-A73-cores, die draaien op maximaal 2GHz. Een Mali-G57-gpu rendert de interface op een resolutie van, zoals je tegenwoordig mag verwachten, 3840x2160 pixels. Hoewel de fabrikant 16GB flashgeheugen opgeeft, is er slechts 3GB vrij voor het installeren van je eigen apps.

Dat zal voor de meesten genoeg zijn, maar voor powerusers is het wellicht wat krapjes. Zeker als je bedenkt dat het appaanbod in Googles Play Store erg groot is. De interface werkt vlot en de tv reageert rap op commando's van de afstandsbediening. Google bepaalt voor het grootste deel van de interface exact hoe dat eruit moet zien, waardoor de interface als twee druppels water lijkt op die van Googles Chromecast.

Zo is het homescreen hetzelfde als op alle andere televisies met Android TV en ook ziet het hoofdmenu er identiek uit. Als je dieper de menuscructuur in duikt, krijg je een Philips-ontwerp te zien en twee ontwerpen door elkaar zien er natuurlijk nooit zo strak uit als een enkel design voor de hele interface. Uniek voor Philips is een eigen snelmenu. Dit kan handig zijn, maar opnieuw komen powerusers er bekaaid vanaf doordat veel instellingen diep in de menustructuur zijn verstopt.

EPG

De elektronische programmagids ziet er strak uit, maar neemt je hele scherm in beslag. Dit is vooral vervelend als je niet in je eentje televisiekijkt. Veel concurrenten tonen, tijdens het raadplegen van de gids, het huidige programma in een bovenhoek. Zo kunnen je huisgenoten gewoon doorkijken als iemand iets opzoekt.

Afstandsbediening

Er is dit jaar een nieuwe afstandsbediening gekomen en wat ons betreft is dat een verbetering. Hij is wat minder luxe uitgevoerd dan die van de 807 van vorig jaar. Ook zullen sommigen het wegbezuinigen van toetsverlichting jammer vinden, maar wij zijn vooral blij dat de scherpe randjes die de toetsen hadden, nu zijn aangepakt. Hierdoor ligt het nieuwe model beter in de hand. Dat het zwarte plastic er wat goedkoper uitziet, nemen we graag voor lief.

Nu de toetsen niet langer tot de rand doorlopen, laten ze zich veel prettiger vinden en ook is het 'knopgevoel' nu duidelijk beter. Het apparaatje is vrij lang en smal met een lengte van 23cm en een breedte van 4,5cm. Ook is de remote met een dikte van 1,34cm platter dan gemiddeld. Hij is voorzien van een microfoon voor spraakzoekopdrachten en heeft vier opvallende 'sponsorknoppen', waarvan het ontwerp wat ons betreft nog steeds niet mooier wordt. Wij hadden liever een of meer knoppen gehad waaronder je zelf je favoriete app(s) kunt programmeren.

Gamefuncties

Als gamer zit je prima met de 808. Dankzij de de HDMI 2.1-feature allm schakelt de tv vanzelf over naar de gamemodus als je console of pc aangeeft dat er een game word gespeeld. Daarnaast is er ondersteuning voor variabele framerates dankzij compatibiliteit met Nvidia G-SYNC en AMD FreeSync Premium. Hierbij zijn framerates mogelijk tussen de 40 en 120fps, blijft het beeld vloeiend en heb je geen last van haperingen als de framerate bij veel actie in beeld terugloopt.

Er kan in hdr worden gespeeld, waarbij HGIG-tonemapping kan worden gebruikt om details in highlights en schaduwen te kunnen zien. Ook is er ondersteuning voor het Dolby Vision Game-formaat waarmee er twaalf bits per kleur kunnen worden ingezet, tegenover tien bij andere hdr-formaten, zodat er meer dan 68 miljard kleurcombinaties mogelijk zijn. De gameconsole of pc moet dit dan wel ondersteunen en de ontwikkelaar van de game moet aanpassingen maken voor Dolby Vision. Zo heeft bijvoorbeeld de Sony PlayStation 5 geen ondersteuning voor Dolby Vision en de Nintendo Switch doet helemaal niet aan 4k en hdr.

Inputlag

Bij het spelen van actiegames die snelle reacties vereisen, is het belangrijk dat je tv een zo laag mogelijke inputlag heeft. De inputlag is de tijd die nodig is om de beelden die via HDMI binnenkomen, daadwerkelijk op het scherm te tonen. Geen enkele tv doet dit direct, zoals beeldbuistelevisies dat vroeger deden; er is altijd een bepaalde vertraging. Zolang deze niet te groot is, merk je er niet veel van, maar bij een te hoge inputlag worden actiegames steeds lastiger om te spelen en neemt het spelplezier af.

De Philips 808 scoort zeer goed op dit punt, want gemeten in de gamemodus met onze Leo Bodnar-lagtester, kwamen we bij 120fps-beelden uit op een vertraging van ongeveer 5ms, waarmee deze tv tot de beste van het moment behoort. Bij invoer van 60fps-beelden komt de vertraging uit op ongeveer 13ms. Dat is dus minder dan een enkel frame vertraging en zeker niet slecht, maar sommige andere televisies doen dit beter.

  • Inputlag 1080p120 - Game Modus
  • Inputlag 1080p60 - Game Modus
  • Inputlag 2160p60 - Game Mode
Inputlag 1080p - Gamemodus 120Hz
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Philips 808 55" OLED
4,5
LG C3 55" OLED
4,6
Samsung S90C 55" QD-OLED
4,6
Samsung S95B 55" QD-OLED
4,7
LG C2 55" OLED
4,8
LG G2 65" OLED
4,8
LG G3 65" OLED
4,9
Samsung QN90C 55" LCD
5,0
Samsung S95C 55" QD-OLED
5,0
TCL C835 55" LCD
5,1
TCL C728 55" LCD
5,1
Panasonic LZW2004 55" OLED
5,7
Samsung QN95B 55" LCD
5,9
Sony X85L 55" LCD
6,0
TCL C845 65" LCD
6,3
Samsung QN85B 55" LCD
6,4
Philips 807 55" OLED
6,5
Sony A80L 55" OLED
8,2
Sony A80K 55" OLED
8,3
Sony A95K 55" QD-OLED
8,3
Sony X95L 65" LCD
9,7
Inputlag 1080p - Gamemodus
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Samsung QN90C 55" LCD
9,0
LG C3 55" OLED
9,0
Samsung S95C 55" QD-OLED
9,0
LG G3 65" OLED
9,0
Samsung S95B 55" QD-OLED
9,1
Samsung S90C 55" QD-OLED
9,3
Panasonic LZW2004 55" OLED
9,4
LG G2 65" OLED
9,4
LG C2 55" OLED
9,5
Samsung QN95B 55" LCD
10,1
Samsung QN85B 55" LCD
10,4
Sony X80J 55" LCD
11,2
TCL C845 65" LCD
12,1
Philips 808 55" OLED
12,6
TCL C835 55" LCD
13,3
TCL C728 55" LCD
13,3
Sony X85L 55" LCD
14,4
Philips 807 55" OLED
15,2
Sony A90J 55" OLED
16,0
Sony A95K 55" QD-OLED
16,0
Sony A80L 55" OLED
16,7
Sony A80K 55" OLED
16,7
Sony X95L 65" LCD
17,5
Panasonic HZT1506 55" OLED
21,6
Philips PUS7906 55" LCD
25,2
Panasonic HZW984 55" OLED
29,3
Inputlag 2160p - Gamemodus
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Sony A95K 55" QD-OLED
8,1
Panasonic LZW2004 55" OLED
8,6
Samsung QN90C 55" LCD
9,0
LG C3 55" OLED
9,0
Samsung S95C 55" QD-OLED
9,0
LG G3 65" OLED
9,1
Samsung S95B 55" QD-OLED
9,2
Samsung S90C 55" QD-OLED
9,3
LG G2 65" OLED
9,4
LG C2 55" OLED
9,6
Samsung QN95B 55" LCD
10,2
Samsung QN85B 55" LCD
10,4
Sony X80J 55" LCD
10,9
TCL C845 65" LCD
12,1
Philips 808 55" OLED
12,6
TCL C835 55" LCD
13,1
TCL C728 55" LCD
13,2
Sony X85L 55" LCD
15,0
Philips 807 55" OLED
15,2
Sony A90J 55" OLED
16,0
Sony A80K 55" OLED
16,1
Sony A80L 55" OLED
16,3
Sony X95L 65" LCD
17,1
Panasonic HZT1506 55" OLED
21,7
Philips PUS7906 55" LCD
26,1
Panasonic HZW984 55" OLED
29,3

Energiegebruik en geluid

EnergielabelWe meten het energiegebruik van televisies al jaren in de standaardmodus, bij weergave van een schaakbordpatroon met een helderheid van 120 en 250cd/m², om zo tv-gebruik 's avonds en overdag na te bootsen. Sinds kort voeren we deze test uit in de filmmodus, waarbij de kleurbalans nauwkeuriger is. Daarnaast hebben we een nieuwe dynamische test toegevoegd waarbij we het gemiddelde gebruik meten tijdens het afspelen van een tien minuten durende referentievideo. Van die laatste twee tests hebben we op dit moment nog beperkte data.

De 55"-Philips 808 heeft het rode energielabel G meegekregen, omdat hij tot de minst zuinige televisies van het moment behoort. Oledtelevisies zijn duidelijk minder zuinig met energie dan lcd-modellen, maar het slechte energielabel is ook het gevolg van het aanscherpen van de vereisten twee jaar geleden. Hierdoor hebben televisies die twee jaar geleden nog als zuinig zouden worden aangemerkt, nu een rood label. Het is zo natuurlijk wel duidelijk dat een lcd-televisie zonder full array local dimming, die een duidelijk mindere beeldkwaliteit levert, de groenere keuze is.

  • Filmmodus Checkerboard 120cd/m²
  • Filmmodus Checkerboard 250cd/m²
  • Filmmodus 120cd/m² 10 minuten test
  • Filmmodus 250cd/m² 10 minuten test
Filmmodus Checkerboard 120cd/m²
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Sony X85L 55" LCD
49,3
Samsung QN90C 55" LCD
54,0
TCL C845 65" LCD
57,3
Sony A80L 55" OLED
66,1
Philips 808 55" OLED
88,3
Sony X95L 65" LCD
113,4
Filmmodus Checkerboard 250cd/m²
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Sony X85L 55" LCD
69,2
Samsung QN90C 55" LCD
71,6
TCL C845 65" LCD
81,5
Sony A80L 55" OLED
87,5
Philips 808 55" OLED
148,7
Sony X95L 65" LCD
175,5
Filmmodus 120cd/m² 10-minutentest
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Sony X85L 55" LCD
50,2
Samsung QN90C 55" LCD
52,9
LG C3 55" OLED
55,2
TCL C845 65" LCD
58,4
Philips 808 55" OLED
58,7
LG G3 65" OLED
59,2
Samsung S90C 55" QD-OLED
63,2
Samsung S95C 55" QD-OLED
66,8
Sony A80L 55" OLED
68,0
Sony X95L 65" LCD
115,8
Filmmodus 250cd/m² 10-minutentest
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Samsung QN90C 55" LCD
66,4
Sony X85L 55" LCD
71,1
LG C3 55" OLED
75,6
LG G3 65" OLED
80,4
TCL C845 65" LCD
82,5
Samsung S90C 55" QD-OLED
83,1
Samsung S95C 55" QD-OLED
84,6
Philips 808 55" OLED
84,7
Sony A80L 55" OLED
89,7
Sony X95L 65" LCD
178,1

Geluid

Het blijft een uitdaging voor fabrikanten om in de beperkte ruimte die een tv-behuizing biedt, een goed klinkend audiosysteem te bouwen. In de topmodellen van de duurdere 900-serie zit een luidsprekersysteem van audiospecialist Bowers & Wilkins, maar in de 808 die daaronder in de line-up is gepositioneerd, zit een zelfontworpen 2.1-systeem. Voor de instapmaat van 42 inch wordt een totaalvermogen opgegeven van 50W. Vanaf het 48"-model wordt er een 70W-systeem gebruikt. Dit levert in de praktijk een prima volume op. Ook als je de maximale geluidsterkte benadert, wordt het geluid niet overstuurd, doordat de lage tonen worden afgeknepen.

Een digitaal scheidingsfilter stuurt de lage tonen naar de 30W-woofer aan de achterkant, en de midden- en hoge tonen worden naar twee naar beneden gerichte tweewegluidsprekers in de onderrand geleid. Voor de beste geluidskwaliteit is het beter om de luidsprekers naar voren, en dus op je oren, te richten, maar toch valt het geluid van de 808 niet tegen. De tv levert een mooi stereobeeld en hoewel de bassen niet heel diep doorlopen, worden ze overtuigend weergegeven.

Zeker als je bedenkt dat de woofer aan de achterkant een diameter van slechts vijf centimeter heeft, valt het laag niet tegen. Om dit mogelijk te maken, is het woofertje opgehangen met drie concentrische, rubberen ringen, zodat de conus relatief ver naar binnen en buiten kan bewegen. Daarnaast zijn twee passieve conussen aangebracht om de laagweergave te verbeteren. Mocht je meer bas verlangen, dan is er de mogelijkheid om via DTS Play-Fi een losse subwoofer te koppelen. Op deze manier kunnen ook koptelefoons en andere luidsprekers die DTS Play-Fi ondersteunen, worden aangestuurd.

De televisies van onder andere Samsung en Panasonic bieden geen ondersteuning voor het DTS-audioformaat, omdat deze fabrikanten besparen op licentiekosten. De Philips-televisies spelen alle formaten van DTS en de diverse Dolby-formaten, waaronder Atmos, zonder problemen af. Een belangrijk voordeel ten opzichte van de concurrentie dus.

Net als bij het model van vorig jaar is er de mogelijkheid om het geluid automatisch aan de akoestiek van je kamer aan te laten passen. Hierbij worden testgeluiden afgespeeld die door de microfoon in de afstandsbediening worden opgevangen. Van deze manier van meten en het goedkope microfoontje in de afstandsbediening mag je natuurlijk geen wonderen verwachten. In veel gevallen klinkt het geluid vooral anders en dus niet per se beter, maar wellicht is het resultaat meer naar jouw smaak. Wij geven de voorkeur aan onaangepast geluid.

Er is overigens nog een mogelijkheid om het geluid aan te passen: Mimi. Dit algoritme test hoe goed je in staat bent om harder en zachter wordende testtonen te onderscheiden van ruisgeluid. Naarmate mensen ouder worden, zijn ze steeds minder goed in staat om hoge tonen te horen en dus, als alles goed is, zal het algoritme afhankelijk van je leeftijd hoge tonen versterkt weergeven. Aangezien je niet altijd alleen televisiekijkt, is het ook mogelijk om een groepsprofiel aan te maken.

Paneel en beeldverwerking

Ons 55"-testmodel van de Philips 808 is voorzien van een oled-EX-beeldpaneel van LG. Als subtopmodel is het niet voorzien van een micro lens array-laag, waardoor de helderheid niet zulke hoge pieken haalt als bij het 908-topmodel. Toch biedt ook dit paneel ruim voldoende helderheid om overdag televisie te kunnen kijken en ook is de hdr-weergave uitstekend.

Bij het kijken naar hdr-beelden kun je voor het beste resultaat maar beter zorgen voor niet al te veel licht in de kijkruimte. Als je ogen namelijk wat gewend zijn aan het lage lichtniveau, springen helderheidspieken er meer uit en zien hdr-beelden er op deze tv zeer indrukwekkend uit. We zijn dan ook van mening dat je bij het kijken naar hdr maar beter de Ambilight-leds niet al te fel zet. Liever zet je ze zelfs helemaal uit.

Het oledpaneel is ontspiegeld, maar al te felle lichtbronnen leveren toch duidelijk reflecties in beeld op. Hoe hinderlijk deze zijn, hangt sterk af van de beelden die je bekijkt. Bij het kijken naar felle sportbeelden heb je er nauwelijks tot geen last van, maar bij donkere films of series kunnen ze als storend worden ervaren. De draaivoet van de 808 kan zeker van pas komen om reflecties in beeld te beperken.

Zoals bij alle oledtelevisies zijn de kijkhoeken van de 808 uitstekend en zijn zowel de kleuren als het contrast ook prima als je niet recht voor de tv zit. Ook is de uniformiteit van het beeld goed en flink beter dan bij televisies met een lcd-paneel.

Beeldverwerking

Televisiefabrikanten geven altijd hoog op van de beeldverwerking die voordelen moet opleveren ten opzichte van concurrerende modellen. Zo is de Philips 808 voorzien van alweer de zevende generatie van de P5-engine die, hoe kan het ook anders, gebruik zou maken van AI en Ambient Intelligence. Kloppend hart van de 808 is de nieuwe MediaTek Pentonic 1000 processor, waarmee de 808 één van de eerste tv's is die over deze nieuwe soc beschikt. Dankzij de nieuwe processor heeft de 808 onder andere een verbeterde 'super resolution' functie, met als resultaat dat beelden beter verscherpt kunnen worden, zonder dat dit zichtbare beeldfouten oplevert. Ook de 'smooth gradation' functionaliteit, waarmee lelijke banding in bijvoorbeeld een helderblauwe lucht wordt tegengegaan, is verbeterd., wat Als je de tv in de Levendig-modus zet, gaat de P5-engine op volle kracht aan het werk om het beeld op te poetsen.

P5 Engine

De hoeveelheid kleur, scherpte en contrast in beeld wordt verhoogd en eventueel aanwezige ruis wordt verminderd. Daarnaast wordt beeldinterpolatie toegepast om filmbeelden er soepeler uit te laten zien en je hebt de mogelijkheid om sdr-beelden 'op te voeren' voor een soort hdr-effect. Ik vind het beeld er in deze stand onnatuurlijk uitzien en bovendien doet het bepaald geen recht aan de creative intent van de makers, maar smaken verschillen en er zullen genoeg mensen zijn die het Philips-sausje wel kunnen waarderen. Daarnaast moet gezegd worden dat Philips zich de laatste jaren wat meer inhoudt met de Levendig-modus dan voorheen het geval was met de Dynamische-modus, de tijd van neon-groen gras licht gelukkig achter ons. De verscherping van softe beelden is bovendien erg goed en Philips weet zowel highlights als donkdere details goed te behouden.

Contrastverbetering

De zevende generatie van de P5 brengt ook de tweede generatie Ambient Intelligence met zich mee. Deze feature past de beeldinhoud aan aan de lichtomstandigheden in de kijkruimte. Bij veel omgevingslicht blijven details in schaduwen zichtbaar en zelfs de kleurtemperatuur wordt verhoogd om beter te matchen met het aanwezig licht. Nieuw voor de modellen van dit jaar is dat de tv de kleurtemperatuur bovendien ook aanpast aan het omgevingslicht. Hoewel we zelf, als beeldpuristen, liever het omgevingslicht aanpassen aan het beeld, vinden we dit toch een heel aardige feature voor mensen die dat niet willen of kunnen. Het spreekt voor zich dat ook hier de creative intent van de makers geweld wordt aangedaan, maar dat vindt niet iedereen even belangrijk.

Hdr-formaten

Net als bij het geluid van de Philips 808 ontbreekt ook bij de ondersteunde hdr-formaten geen enkel formaat. Behalve voor de standaard HDR10- en HLG-formaten is er ondersteuning voor Dolby Vision, HDR10+ en HDR10+ Adaptive, die gebruikmaken van metadata waardoor hdr-beelden van alle streamingdiensten en natuurlijk uhd-blu-rayschijfjes in de beste kwaliteit kunnen worden weergegeven. Dat is een voordeel van Philips boven marktleiders Samsung en LG, want Samsung doet geen Dolby Vision, terwijl LG geen HDR10+ (Adaptive) ondersteunt.

Metingen en hdr

We hebben de beeldkwaliteit van de tv gemeten met Portrait Displays Calman Color Calibration-software in combinatie met onze SpectraCal C6-colorimeter en Jeti-spectrofotometer en een VideoForge Pro-signaalgenerator. Voor tests met een pc als beeldbron gebruiken we een Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3-videokaart. We voeren hierbij met sdr- en hdr-signalen een serie grijs- en kleurmetingen uit om zo de kleurtemperatuur, de grijs- en kleurfouten, de helderheid en het contrast te bepalen. We testen bij elke tv welke beeldmodus de nauwkeurigste weergave oplevert en voeren de metingen in die modus uit.

We testen voor zowel onze sdr- als onze hdr-metingen vooraf welke beeldpreset het nauwkeurigste grijsverloop oplevert en kiezen die preset om de rest van onze tests uit te voeren. We geven alle televisies een eerlijke kans door alle (AI-)beeldoptimalisaties uit te schakelen, omdat deze de meetresultaten alleen maar verstoren. Opties zoals Dynamic Contrast en Live Colour leiden tot een intensere kleurbeleving, maar ook tot verzadigingsfouten.

We meten de kleurechtheid in ΔE2000 en ΔE ITP, waarbij ΔE2000 de norm is die al decennia wordt gebruikt om een indicatie te geven van beeldprestaties. ΔE geeft aan hoeverre de gemeten waarde afwijkt van de verwachte waarde en voor ΔE2000 geldt als vuistregel dat waarden lager dan 3 als zeer goed en lager dan 1 als perfect worden gezien.

ΔE2000 heeft echter beperkingen bij hdr, waardoor vaak onrealistisch lage (dus goede) scores worden behaald, terwijl de beeldfouten wel goed zichtbaar zijn. ΔE ITP lost dit op en weegt de kleurafwijking ook anders, waardoor kleuren die we snel herkennen als goed of fout, zoals huidtinten en planten, meer invloed hebben op de score dan bijvoorbeeld neonkleuren. De resultaten van ΔE2000 en ΔE ITP zijn hierdoor niet met elkaar vergelijkbaar.

Sdr-weergave

De beste weergave kregen we in de Calman-modus. Deze is bedoeld om je tv mee te kalibreren, maar af fabriek is het beeld al goed afgesteld. Standaard staat de 808 bij weergave van sdr-beelden op een gamma van 2,2. Dat is wat ons betreft een prima keuze voor normaal televisiekijken overdag of 's avonds met het licht aan. Sommige televisies zijn af fabriek nog wat strakker afgesteld, maar als je de tv gebruikt om gewoon mee te kijken, en dus niet als referentiescherm, is de weergave uitstekend.

  • Grayscale
  • Afwijking colorspace
  • Afwijking colorchecker
Gemiddelde grijsafwijking
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Samsung S95B 55" QD-OLED
0,70
LG G2 65" OLED
0,70
LG G3 65" OLED
0,90
Panasonic LZW2004 55" OLED
0,90
Panasonic HZW984 55" OLED
0,90
LG C3 55" OLED
1,00
Samsung QN95B 55" LCD
1,00
Panasonic HZT1506 55" OLED
1,10
Samsung S95C 55" QD-OLED
1,30
Sony X85L 55" LCD
1,50
Sony X95L 65" LCD
1,70
Philips 808 55" OLED
1,71
Philips 807 55" OLED
1,90
Samsung QN90C 55" LCD
2,00
Samsung S90C 55" QD-OLED
2,00
Sony X80J 55" LCD
2,00
LG C2 55" OLED
2,60
Samsung QN85B 55" LCD
2,90
TCL C728 55" LCD
2,90
TCL C835 55" LCD
3,00
Sony A90J 55" OLED
3,00
TCL C845 65" LCD
3,39
Sony A80L 55" OLED
3,80
Sony A80K 55" OLED
3,90
Philips PUS7906 55" LCD
3,90
Sony A95K 55" QD-OLED
5,20
Gemiddelde kleurafwijking
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Philips 807 55" OLED
0,80
Panasonic LZW2004 55" OLED
0,90
Panasonic HZT1506 55" OLED
0,90
LG G3 65" OLED
1,00
Samsung S95B 55" QD-OLED
1,00
Samsung QN95B 55" LCD
1,00
Panasonic HZW984 55" OLED
1,00
LG C3 55" OLED
1,10
Samsung S95C 55" QD-OLED
1,10
Philips 808 55" OLED
1,20
Samsung S90C 55" QD-OLED
1,20
LG G2 65" OLED
1,30
Sony A80K 55" OLED
1,40
Sony A95K 55" QD-OLED
1,50
Sony X80J 55" LCD
1,70
Sony A80L 55" OLED
1,90
Samsung QN85B 55" LCD
1,90
Sony A90J 55" OLED
1,90
TCL C728 55" LCD
1,90
Sony X95L 65" LCD
2,00
TCL C835 55" LCD
2,20
Philips PUS7906 55" LCD
2,30
Samsung QN90C 55" LCD
2,31
Sony X85L 55" LCD
3,00
TCL C845 65" LCD
3,07
LG C2 55" OLED
4,30
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Samsung S95B 55" QD-OLED
0,60
Panasonic LZW2004 55" OLED
0,80
LG C3 55" OLED
0,90
Samsung S95C 55" QD-OLED
0,90
LG G3 65" OLED
0,90
Panasonic HZW984 55" OLED
0,90
Panasonic HZT1506 55" OLED
0,90
Samsung QN95B 55" LCD
1,00
LG G2 65" OLED
1,20
Philips 807 55" OLED
1,30
Philips 808 55" OLED
1,36
Sony X80J 55" LCD
1,60
Samsung S90C 55" QD-OLED
1,70
Sony X85L 55" LCD
1,80
TCL C845 65" LCD
2,30
Samsung QN90C 55" LCD
2,50
Sony A80K 55" OLED
2,50
TCL C835 55" LCD
2,60
Samsung QN85B 55" LCD
2,60
Philips PUS7906 55" LCD
2,60
TCL C728 55" LCD
2,80
Sony A80L 55" OLED
3,00
Sony A90J 55" OLED
3,10
LG C2 55" OLED
3,10
Sony X95L 65" LCD
3,20
Sony A95K 55" QD-OLED
3,20

Hdr-weergave

Bij het weergeven van hdr-beelden verkregen we de beste weergave in de 'HDR Film maker'-modus. Zoals gezegd biedt de 808 een minder hoge piekhelderheid dan duurdere oleds die gebruikmaken van QD-oled of een MLA-film. Ook bieden somige lcd's een nog veel hogere maximale helderheid. Daarnaast zakt de helderheid bij oledmodellen in als er een volledig of bijna volledig wit scherm moet worden weergegeven. Desondanks is deze tv in staat om hdr erg mooi weer te geven, waarbij het grote, ook lokale, contrast van oled veel indruk weet te maken.

Als je bij het kijken naar hdr de kamer geheel of gedeeltelijk verduistert, zullen je ogen wennen aan het lagere lichtniveau, waardoor je heldere pieken nog steeds als erg fel zult ervaren. Alleen als je niet kunt of wilt verduisteren bij het kijken naar films en series, zul je een tv met meer lichtopbrengst moeten overwegen.

  • Max helderheid hdr full screen
  • Max helderheid hdr 5%-window
Max. helderheid hdr full screen
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
TCL C845 65" LCD
896,63
TCL C835 55" LCD
748,01
Samsung QN95B 55" LCD
743,35
Samsung QN90C 55" LCD
729,00
Sony X95L 65" LCD
644,19
Samsung QN85B 55" LCD
630,87
Sony X85L 55" LCD
552,04
Sony X80J 55" LCD
383,00
TCL C728 55" LCD
351,11
Philips PUS7906 55" LCD
264,85
Samsung S95C 55" QD-OLED
251,81
Sony A95K 55" QD-OLED
233,44
LG G3 65" OLED
207,38
Samsung S90C 55" QD-OLED
205,24
Sony A90J 55" OLED
199,13
Samsung S95B 55" QD-OLED
195,42
Philips 807 55" OLED
184,51
Philips 808 55" OLED
173,29
LG C2 55" OLED
169,66
Panasonic LZW2004 55" OLED
168,90
LG G2 65" OLED
162,44
LG C3 55" OLED
160,20
Sony A80K 55" OLED
160,00
Panasonic HZT1506 55" OLED
151,47
Panasonic HZW984 55" OLED
140,57
Sony A80L 55" OLED
138,34
Max. helderheid hdr 5% window
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Samsung QN95B 55" LCD
2.183,98
Samsung QN90C 55" LCD
2.145,00
TCL C845 65" LCD
1.589,18
Sony X95L 65" LCD
1.529,82
LG G3 65" OLED
1.349,09
Samsung S95C 55" QD-OLED
1.242,22
TCL C835 55" LCD
1.082,33
Sony A95K 55" QD-OLED
993,37
Samsung QN85B 55" LCD
992,69
Samsung S95B 55" QD-OLED
963,28
Panasonic LZW2004 55" OLED
962,16
Samsung S90C 55" QD-OLED
960,04
LG G2 65" OLED
891,35
Sony A90J 55" OLED
838,56
LG C3 55" OLED
815,00
LG C2 55" OLED
803,37
Philips 808 55" OLED
769,07
Philips 807 55" OLED
743,44
Sony X85L 55" LCD
718,50
Panasonic HZT1506 55" OLED
712,23
Sony A80K 55" OLED
712,00
Panasonic HZW984 55" OLED
675,83
Sony A80L 55" OLED
672,41
Sony X80J 55" LCD
383,44
TCL C728 55" LCD
352,32
Philips PUS7906 55" LCD
264,85

Luminace vs window size

Ook de kleurweergave in hdr is prima voor elkaar en toont geen grote afwijkingen. Bij hdr-weergave is het de bedoeling dat helderheidspieken in het bronmateriaal, die boven het maximale van wat het beeldscherm kan weergeven liggen, zonder pardon worden afgehakt en op de piekhelderheid worden weergegeven. Veel fabrikanten passen rond dit kantelpunt een soort ronde 'knie' toe om wat extra details in de felste delen van het beeld toe te voegen. Bij de 808 is ervoor gekozen om de helderheid minder snel naar het kantelpunt te laten oplopen. Deze aanpak is dus niet geheel volgens de standaard en levert bij de metingen, waarbij de luminantie wordt meegenomen, flinke afwijkingen op. Dit maakt dat je deze tv niet als referentiemonitor moet gebruiken zonder eerst te kalibreren, maar bij normaal kijken naar film en series zal deze keuze niet snel opvallen en ziet het beeld er gewoon goed uit.

  • Dekking DCI P3-kleurruimte
  • Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie
  • Gemiddelde grijsafwijking met luminantie
Dekking DCI-P3-kleurruimte
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde procenten in % (hoger is beter)
Sony A95K 55" QD-OLED
100
Samsung S95C 55" QD-OLED
100
Samsung S90C 55" QD-OLED
100
Samsung S95B 55" QD-OLED
100
LG G2 65" OLED
99
Panasonic LZW2004 55" OLED
99
Sony A80K 55" OLED
99
Sony A80L 55" OLED
98
LG C3 55" OLED
98
Panasonic HZT1506 55" OLED
98
Philips 807 55" OLED
98
Philips 808 55" OLED
98
LG C2 55" OLED
97
LG G3 65" OLED
97
Sony A90J 55" OLED
96
Panasonic HZW984 55" OLED
96
Samsung QN90C 55" LCD
95
Sony X95L 65" LCD
94
TCL C845 65" LCD
94
TCL C728 55" LCD
92
Sony X85L 55" LCD
92
TCL C835 55" LCD
90
Samsung QN95B 55" LCD
90
Samsung QN85B 55" LCD
90
Sony X80J 55" LCD
85
Philips PUS7906 55" LCD
74
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde grijsafwijking in ΔE ITP (lager is beter)
LG G2 65" OLED
1,77
Philips 808 55" OLED
2,26
Samsung S95B 55" QD-OLED
2,52
Panasonic LZW2004 55" OLED
2,80
Philips 807 55" OLED
2,96
Samsung QN95B 55" LCD
3,49
LG C2 55" OLED
3,79
Sony A90J 55" OLED
4,08
LG G3 65" OLED
4,38
Samsung QN85B 55" LCD
4,41
Sony A80K 55" OLED
4,51
Samsung S90C 55" QD-OLED
4,60
Samsung S95C 55" QD-OLED
4,84
Sony X95L 65" LCD
5,42
Samsung QN90C 55" LCD
5,55
Sony A95K 55" QD-OLED
5,75
Sony A80L 55" OLED
5,89
TCL C845 65" LCD
6,36
LG C3 55" OLED
6,68
Sony X85L 55" LCD
8,91
Philips PUS7906 55" LCD
13,92
TCL C835 55" LCD
18,20
Gemiddelde grijsafwijking met luminantie
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde grijsafwijking in ΔE ITP (lager is beter)
Panasonic LZW2004 55" OLED
1,69
LG C3 55" OLED
2,95
Samsung S95C 55" QD-OLED
3,13
Samsung QN95B 55" LCD
3,22
Philips 808 55" OLED
3,42
Samsung S95B 55" QD-OLED
3,48
LG G2 65" OLED
4,05
Samsung QN85B 55" LCD
4,17
Samsung S90C 55" QD-OLED
4,24
Sony A90J 55" OLED
5,07
Sony A95K 55" QD-OLED
5,22
Philips 807 55" OLED
5,67
LG C2 55" OLED
5,92
LG G3 65" OLED
6,15
Samsung QN90C 55" LCD
6,34
Sony A80L 55" OLED
8,22
Sony A80K 55" OLED
9,97
Sony X95L 65" LCD
11,61
Sony X85L 55" LCD
12,26
TCL C845 65" LCD
14,65
TCL C835 55" LCD
15,83
Philips PUS7906 55" LCD
26,82

Conclusie

Wie op zoek is naar een televisie met alles erop en eraan, heeft aan de Philips 808 een heel goede. Hij heeft een strak design, ondersteunt alle audio- en videoformaten die je nodig kunt hebben, en is daarnaast voorzien van Ambilight, een feature die niet op andere merken te krijgen is. Ook vinden we de draaivoet een handige toevoeging, die we tegenwoordig helaas niet vaak meer tegenkomen.

De weergave van zowel beeld als geluid is heel mooi. Ook de hdr-weergave is schitterend, mits je met niet al te veel omgevingslicht kunt en wilt kijken. We raden dan ook aan om Ambilight bij het kijken naar hdr-beelden laag of zelfs uit te zetten. Het feit dat slechts twee van de vier HDMI-poorten geschikt zijn voor 4k-beelden met 120fps, kan voor mensen met meer dan één gameconsole en/of -pc een minpunt zijn. Verder zijn de gameprestaties prima in orde.

Minpunt is het energiegebruik, dat naar moderne maatstaven wat aan de hoge kant is. De grootste concurrent voor de Philips 808 is de LG C3. Deze was ten tijde van het schrijven van deze review, in de door ons geteste 55"-maat, voor zo'n 100 euro minder in de Pricewatch te vinden. Dat is dus wellicht de betere deal, maar dan zul je het wel zonder Ambilight en draaivoet moeten doen.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Excellent

Getest

Philips 55OLED808 Zwart

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Reacties (125)

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denonman1 15 september 2023 09:13
"De grootste concurrent voor de Philips 808 is de LG C3. Deze was ten tijde van het schrijven van deze review, in de door ons geteste 55"-maat, voor zo'n 100 euro minder in de Pricewatch te vinden. Dat is dus wellicht de betere deal, maar dan zul je het wel zonder Ambilight en draaivoet moeten doen"

...en zonder HDR10(+) adaptive, dat doet de LG ook niet.
MicaLovesKPOP @denonman115 september 2023 12:53
Deze zijn beide te duur voor mij, maar als het enige verschil Ambilight zou zijn, dan zou ik daar gerust 20% meer voor betalen.

Don't get me wrong; ik ben superblij met mijn LG B9, maar nadat ik daarvoor een paar weken een Philips TV heb gehad (die terug is gegaan ivm meerdere problemen), blijft het toch een gemis. En dat was 2 jaar geleden ofzo.

Daarbij komt dat er in de praktijk wel degelijk nadelen aan een Philips model tov een LG model zitten, in ieder geval voor modellen van 2+ jaar geleden... daardoor was van die 20% wat mij betreft precies niks meer over. Daarvoor vind ik het heel jammer dat Philips marktleider zijn niet in zich heeft zitten. Dan maar uitkijken naar de dag dat het patent verloopt.

[Reactie gewijzigd door MicaLovesKPOP op 22 juli 2024 14:23]

aflyingtomato @MicaLovesKPOP15 september 2023 13:12
Patent is al jaren verlopen
Caedendi @MicaLovesKPOP18 september 2023 14:26
Ambilight kun je als Tweaker overigens ook prima zelf bouwen met een Raspberry Pi of een apparaat dat Docker kan draaien zoals een Synology NAS.
iKnijff @Caedendi18 september 2023 15:13
Met bijv. zoiets: https://www.youtube.com/watch?v=E4ifnPgGN4E
DaanHetEendje 15 september 2023 07:35
Poeh, wat jammer dat ze de ARC niet op de goedkopere hdmi 2 poorten hebben gedaan.. .. of voor 3x HDMI 2.1 zijn gegaan ..

Nu zou ik moeten kiezen of de XSX of PS5 op de enig beschikbare hdmi 2.1 mag... want de soundbar moet op de andere.
B-Bandit @DaanHetEendje15 september 2023 08:19
In principe sluit je de ARC poort natuurlijk aan op je receiver. Mijn receiver ondersteunt weer HDMI 2.1 waardoor ik daarop ook weer een console kan aansluiten. Dan houd je nog 1 poort op de tv over. Maar in alle eerlijkheid sluit ik lieve alles op de receiver aan en dan 1 poort naar de TV.

Maar goed, eeuwige zonder dat hierop wordt bezuinigd.
jevin20 @B-Bandit15 september 2023 08:43
Ik zou zelf bij voorkeur niet je 4k120 bronnen op de receiver aansluiten. In mijn setup herkende mn pc de Denon AVR niet en gaf zo niet juist alle audio info door. Je moet dan dus wel een receiver hebben (geen Denon), welke door de pc herkent wordt en Atmos etc door kan geven, of een videokaart die niet zo moeilijk doet als die AMD die ik heb. Plus het gevoel dat ik meer latency heb als ik via receiver naar tv ga dan wanneer ik pc direct op tv aansluit, maar dat is gevoel en nooit getest. Met prioriteit voor beeldkwaliteit en 100% zekerheid dat er geen AI of wat dan ook voor upscaling troep wordt toegepast wil ik gewoon 1:1 beeld doorgeven naar mn tv, dus direct op de tv.

Dat gezegd hebbende, zou ik op deze tv dan gelijk beide HDMI 2.1 poorten in gebruik hebben en dus geen PS5 oid meer aan kunnen sluiten direct op de tv.

(Mijn setup: LG OLED CX65, Denon X2700H, PC met AMD Radeon 7900XTX)
supersnathan94 @jevin2015 september 2023 11:00
Eerlijk. Dit is wel een beetje een PC issue. Ik heb zelf ook een recente denon en die doet het prima met PS en andere tv apparatuur, maar met PC (nvidia GPU) is het ook een beetje meh.
OruBLMsFrl @jevin2015 september 2023 11:53
Nvidia RTX3080 + Denon X3800H werkt als combinatie wel goed in mijn ervaring. Om de PC Atmos door te laten geven moet je volgens mij wel meer instellingen goedzetten dan op een Xbox, Playstation of Apple TV. Zolang het maar multichannel high quality surround is dan horen wij eerlijk gezegd geen verschil tussen meerkanaals PCM middels decoding op de PC vs bitstream vanaf bijvoorbeeld de Apple TV naar de versterker.
hiostu @B-Bandit15 september 2023 10:44
De meeste mensen die een soundbar hebben, zullen geen receiver hebben.
Elidibus @DaanHetEendje15 september 2023 07:55
Dit vind ik dan ook een rotstreek, voor een dergelijke TV in die prijsklasse mogen er wel meer HDMI 2.1 poorten op zitten, zeker met het oog op hoeveel externe apparaten we ermee verbinden. Wie is de doelgroep van deze TV? Waarschijnlijk mensen die veel media consumeren, en waarschijnlijk op meerder "kastjes". M.i schieten ze zichzelf in de voet.
dmantione
@Elidibus15 september 2023 10:05
Als je chips bij Mediatek koopt, dan heb je twee HDMI 2.1-poorten, de televisiefabrikant heeft er dan verder geen invloed op. LG en Samsung maken hun eigen chips en hebben er dan ook geen last van, voor alle overige fabrikanten is twee poorten de limiet. Dus geen streek, maar ze roeien simpelweg met de riemen die ze hebben.
24hourpartypal @dmantione15 september 2023 14:38
Dit klopt inderdaad, hier een AVforums artikel over de pentonic chip
NotWise
@Elidibus15 september 2023 09:01
Noem mij eens op welke apparaten er allemaal HDMI 2.1 ondersteunen, afgezien van de twee bekende (nieuwste) game consoles? Mocht je wel meer dan 2 HDMI 2.1 poorten nodig hebben, dan moet je gewoon een andere TV kiezen. Er is keuze zat.

Maar in de praktijk hebben de meeste mensen niets aan meerdere HDMI 2.1 poorten. Wellicht in de toekomst.

Lees de conclusie op ratings:
https://www.rtings.com/tv/learn/hdmi-2-1
Elidibus @NotWise15 september 2023 09:29
Wellicht in de toekomst vind ik hier bijzonder relevant, mensen kopen een TV voor meerdere jaren. Ik heb liever dat ze hun "smart TV" en misschien zelfs wel de speakers eruit laten. Gewoon een dom paneel, maar dan wel met goede beeldkwaliteit en connectiveit. Dat maakt de TV juist flexibel en kan daarom jarenlang mee. Natuurlijk willen ze dat bij Philips niet en zijn die de smart TV en deze twee poorten een verkapte manier om hun TVs sneller outdated of obsolete te maken, waardoor ze denken dat je dus een nieuwe TV komt kopen.
NotWise
@Elidibus15 september 2023 11:25
Je doet allerlei aannames zonder de feiten te kennen. Philips niet de enige die maar 2 HDMI 2.1 poorten op haar TV aanbiedt. De gebruikte MediaTek Pentonic 1000 die o.a. in de Philips TV zit, heeft maar 2 HDMI 2.1 poorten. Daarbij komt dat mensen tegenwoordig steeds sneller een nieuwe TV kopen (gemiddeld om de 6 jaar) Dit laatste komt door de snelle ontwikkelingen op TV gebied. Een nieuwere generatie OLED TV staat alweer in de startblokken.

Waarom gebruiken sommige fabrikanten dan de MediaTek SOCs? Omdat het te duur is om zelf chips te ontwikkelen zoals Samsung & LG. Deze laatste twee beschikken namelijk over aanzienlijke grotere budgetten. Zij verkopen hun chips niet aan de concurrenten.

Ik sluit de high-end TVs even uit in dit verhaal.
Elidibus @NotWise15 september 2023 11:59
De aannames die ik maak zijn toch dezelfde, mensen kopen een TV voor meerder jaren zei ik (jij geeft zelf aan gemiddeld 6). M.i. is dat juist een reden om connectiviteit aan te bieden. Overigens zie ik deze sneller ontwikkeling op TV gebied niet echt terug in netto winst voor de consument. 4K is nauwelijks standaard op reguliere TV, en streaming platformen streamen ook niet de kwaliteit die je nodig hebt om je TV volledig te benutten, hier heb je nog altijd bijvoorbeeld een blueray speler voor nodig. Ik zie daarom mensen om me heen langer doen met een TV dan 6 jaar, en dat snap ik volledig.

Een hardware limitatie zoals de MediaTek SOC is nog altijd een keuze van de fabrikant. "Philips" maakt in dit geval de keuze om geen beter SOC in hun producten te gebruiken, dat is hun goedrecht. Daarnaast is het feit dat andere fabrikanten er ook maar 2 aanbieden geen goed excuus.

Echter zijn mijn persoonlijke conclusies nog altijd dat ik dit bijzonder mager vind. Het zou voor mij in ieder geval een reden zijn om deze TV niet aan te schaffen.
centr1no @Elidibus15 september 2023 13:17
Overigens zie ik deze sneller ontwikkeling op TV gebied niet echt terug in netto winst voor de consument. 4K is nauwelijks standaard op reguliere TV, en streaming platformen streamen ook niet de kwaliteit die je nodig hebt om je TV volledig te benutten
Waarom denk je dan wel dat er over een paar jaar meer dan 2 HDMI 2.1 aansluitingen nodig zijn?
Hoeveel mensen zullen meer dan 2 apparaten hebben die het nodig hebben?
En moeten die apparaten permanent aangesloten zijn?
Met die handige draaivoet wordt het kabeltje wisselen ook nog eens een stuk makkelijker.
En als het echt een issue is koop je een HDMI splitter. Of een receiver.
Elidibus @centr1no15 september 2023 15:04
Ik vind het wonderbaarlijk dat dit in vraag wordt gesteld op een site als Tweakers. 2 apparaten of meer is echt zo moeilijk niet, een gemiddeld huishouden heeft tegenwoordig wel een soundbar, game console en streamingbox in huis, waarbij ook nog velen een set-top box hebben. Dat zijn al 4 apparaten die HDMI nodig hebben. Hebben die allemaal 2.1 nodig is dan de vraag, vandaag is dat antwoord nee. Maar ik kan me voorstellen dat je met deze TV over een aantal jaar krap gaat zitten in je aansluitingen. Wat zonde is, want HDMI 2.1 bestond gewoon toen je de TV kocht. De connector en controler wegen nou ook weer niet zo zwaar op de kosten voor een TV in dit segment, we hebben het hier niet meer over budget.

Je voorgestelde oplossing zie ik ook niet als een oplossing, veel mensen hangen hun TV gewoon aan de muur en willen dan niet meer met kabeltjes lopen sukkelen. Daarnaast leert ervaring mij dat HDMI splitters altijd een gedoe geven.

Maar enfin, misschien vraag ik als consument gewoon te veel voor mijn geld...
dmantione
@Elidibus15 september 2023 18:12
Kijk, ooit was Philips Hollands glorie en maakt het alles in zijn televisies zelf, of het nu ging om de beeldbuis, of de plastic knopjes op de afstandsbediening. Die tijd is geweest, dat Philips bestaat niet meer. TPV is een LCD-fabrikant, geen chipfabrikant. Philips als TV-merk is nog maar een klein lokaal merkje voor de Europese markt.

Omdat de chip voor wat je wilt, niet te koop is, is je verwachting onredelijk. Ik denk niet dat je teveel voor je geld vraagt, ik denk dat Philips met jouw wensen simpelweg niet het juiste merk voor je is.
centr1no @Elidibus15 september 2023 23:10
Ik vind het wonderbaarlijk dat dit in vraag wordt gesteld op een site als Tweakers.
Als jij als 'Tweaker' meer dan 2 HDMI 2.1 aansluitingen nodig hebt dan is dit geen toestel voor jou. Niet zo heel moeilijk.
Maar ik kan me voorstellen dat je met deze TV over een aantal jaar krap gaat zitten in je aansluitingen.
Je zegt dat steeds maar je geeft alleen maar argumenten dat het allemaal zo'n vaart niet loopt. Ik vraag je letterlijk (retorisch) hoeveel apparaten je dan denkt te hebben die het nodig hebben.
Misschien een console en een 4K Blu-ray speler met alle toeters en bellen, als die dan nog te koop zijn, want de markt daarvoor is niet bepaald groot.
Dat de markt voor die Blu-ray spelers er niet is geeft ook wel aan dat 'een gemiddeld huishouden' helemaal geen boodschap heeft aan het volle potentieel van hun tv. De meeste mensen zullen geen flauw idee hebben wat voor HDMI aansluitingen ze hebben en of ze daar überhaupt wel de goede kabels voor hebben. Dikke kans dat de meesten nog steeds dezelfde HDMI-kabel gebruiken die ze 20 jaar geleden bij hun eerste digitale toestel hebben aangeschaft.
veel mensen hangen hun TV gewoon aan de muur en willen dan niet meer met kabeltjes lopen sukkelen
Ik ken werkelijk helemaal niemand die de tv aan de muur heeft hangen.
Maar enfin, misschien vraag ik als consument gewoon te veel voor mijn geld.
Misschien zijn er over een paar jaar wel veel meer tv's met standaard HDMI 2.1 en maar twee HDMI 2.2 en begint het gezeur weer opnieuw.

Edit: Ik kwam van Reddit af en realiseer me nu dat ik nog een beetje in de argumentatieve modus zit.

[Reactie gewijzigd door centr1no op 22 juli 2024 14:23]

RSilience @Elidibus15 september 2023 10:31
Om die reden kocht ik ook een grote monitor om als TV te gebruiken. Maar dan niet voor standaard zenders maar dingen als netflix, prime etc.

Gewoon met een Apple TV kastje :)
Botmeister @RSilience15 september 2023 14:10
Ik zit te wachten tot de markt voor grote monitoren meer aanbod krijgt. Wil graag af van het concept televisie. Ik heb eigenlijk gewoon een paneel nodig, dat staat aangesloten op mijn eigen beeld- en geluidsbronnen. Zonder Os/SOC. Welke heb jij en bevalt het? Game je er op?
RSilience @Botmeister16 september 2023 09:50
Ik gebruik de Philips 436M6VBP
Deze staat weer via een soundbar LG SL10YG in verbinding met mijn Apple TV.

Ik game er niet op maar kijk voornamelijk series en films op Plex en Netflix en Amazon Prime
MicaLovesKPOP @RSilience15 september 2023 12:48
Ik zou niet weten waarom mijn LG B9 ineens obsolete zou worden... wat doe ik niet goed?
laptopleon @Elidibus15 september 2023 13:02
Inderdaad: Modulair is op lange termijn vrijwel altijd praktischer, veelzijdiger en goedkoper. Geef mij maar een ‘dom’ scherm en verder hoef ik geen apps, soundbar, draaibare voet of zelfs maar een afstandsbediening. (OK, dat Ambilight lijkt me dan wel weer leuk ;) maar waarom dan weer één zijde weglaten?)

Ik kijk alles – ook live tv – via een mediabox zoals AppleTV die ik zelf kan bepalen en vervangen. Je zit niet aan een smartTV app vast die vroeg (zelf meegemaakt :() of laat niet meer wordt geüpdate en ook niet aan een (kastje van een) internetprovider.

Voet gebruik ik toch niet vanwege de muur-beugel en dit zal voor steeds mensen gelden.

Surround-setje van bijna 20 jaar oud wat indertijd € 400 gekost heeft klinkt nog steeds beter dan welke tv dan ook. zo gerekend dus € 20 / jaar gekost en nog steeds plezier van.
vjweirnogeenn @laptopleon16 september 2023 17:22
Ze laten die onderste ambilight weg zodat ze je kunnen lokken naar de 900 serie.
Er is namelijk niet veel meer over wat nog echt beter is anders 😜
OruBLMsFrl @NotWise15 september 2023 12:01
Het is niet toegestaan om een Playstation 5, Xbox series X, een laptop en een media pc te hebben met allemaal HDMI 2.1?
Voor de meeste consumenten misschien niet, maar het blijft toch heel jammer dat zo een dure televisies dan hierop nog durven besparen? Over 5 jaar is zo goed als alles HDMI 2.1 en dan gaat de TV die je nu koopt nog altijd prima mee hoop ik toch, desnoods bij een tweede eigenaar na doorverkoop.
Markt gaat vrolijk door, zoals je nu verder ook allemaal HDMI 2.0 op producten ziet staan, en je nauwelijks meer producten ziet die niet verder komen dan HDMI 1.4.
aflyingtomato @OruBLMsFrl15 september 2023 13:09
Niet elke producebt en tv zender neemt op momenteel in 4k/120 fps ivm kosten bij producing en vooral postproducing.
Kleurechtheid en Hdr Is bij tv een tv veel belangrijker dan 4k. Een tv is voor media. Als je een pc wilt gebruiken, have fun en koop een monitor. Is niet zonder reden dat deze in dit formaat duurder zijn dan tvs.
Als ik een golf koop maar een bully nodig heb, keur ik de golf niet af op z'n laadruimte.
vjweirnogeenn @OruBLMsFrl16 september 2023 17:27
Ik moet eerlijk zeggen dat ik letterlijk zo goed als nooit de HDMI poorten gebruik op mijn tv.
Alles zit er al in geïntegreerd. Alleen als er soms een console op aangesloten wordt, gebruiken we het.

Ja erg fijn dat het er op zit, maar voor mij is 1 eigenlijk plenty :X

Dat missen van de ambilight onderkant is voor mij dan wel een instant nee
DaanHetEendje @Elidibus15 september 2023 08:38
En ik hoopte dat de duurdere 907/908 het wel zou hebben, maar die heeft identieke HDMI poorten..
dmantione
@DaanHetEendje15 september 2023 10:07
Hoef je niet op te hopen: Er zijn geen chips beschikbaar om meer poorten te kunnen realiseren.
vormulier @DaanHetEendje15 september 2023 11:07
Gewoon de toslink gebruiken naar de soundbar, dan houd je de 2 hdmi poorten over voor je consoles :)

(ideaal allicht niet, maar het werkt hier al jaren naar behoren)
liberque 15 september 2023 06:56
Heeft deze televisie ook nog ondersteuning voor Ambilight + Hue? Het gerucht was namelijk dat deze functionaliteit zou verdwijnen. Als dat laatste het geval is dan is dat zeker voor gekende Philips TV-gebruikers een groot minpunt wat het vermelden waard is.
Pablojantje @liberque15 september 2023 08:46
Dit is niet meer het geval, de Phillips Hue lampen zijn NIET meer te koppelen aan deze tv. Geloof me, ik heb de OLED65/808 en mijn woonkamer is voorzien van philips Hue maar er is geen koppeling neer, ook geen optie in het menu. Ik heb hierover contact gehad met Signify en die geven aan dat TP-Vision ervoor gekozen heeft deze optie niet meer in de 2023 modellen te verwerken.
Eeuwig zonde want mijn vorige philips 58pus7805 ambilight deed dit zonder problemen.
Dus wat in het artikel staat, klopt simpelweg niet.
Beeldbuisje @Pablojantje17 september 2023 10:56
Er is hierover een heel topic aan de gang op het forum van de duitse PhilipsTV reviewer Toengel. Tezamen met het ontbreken van die Ambilight+Hue koppeling hebben ze dus ook de USB recording feature eruit gegooid. Ondanks die mogelijkheid bij Philips nooit de moeite geweest is en imo nooit goed werkte, schijnt dat in Duitsland veel gebruikt te worden.

Ze zijn van meet af aan terug begonnen met hun software, wellicht met de nieuwe chipsets die dit jaar gebruikt worden. Waarschijnlijk dé verklaring dat net nu de Hue feature weg is.

Zou het niet kunnen dat men op termijn à la Samsung een app gaat introduceren zodat de boel wel gaat werken?
(het is wel lachwekkend dat Philips+Philips niet samenwerkt, maar Philips + Samsung wel. Ik weet het zijn twee verschillende bedrijven, maar voor de man in de straat is het "Philips")
Pablojantje @Beeldbuisje17 september 2023 12:17
Precies dat, zowel Signify als TP-Vision verwezen mij allereerst door naar elkaar en uiteindelijk naar Royal Philips voor een eventuele officiële klacht vanuit de Consumentenbond omdat deze hele gang van zaken behoorlijk klant-onvriendelijk is. En dit nieuws mbt het ontbreken van de Ambilight+Hue optie, werd pas weken nadat de nieuwe 808-televisies waren uitgebracht, publiekelijk gemaakt.
Merkwaardig en knullig, en behoorlijk misleidend.. En Sumsung heeft inderdaad inmiddels een app, waarbij de Hue verlichting wél gekoppeld kan worden..... Dit kreeg zowel TP-Vision als Signify mij niet fatsoenlijk uitgelegd, toen ik dit benoemde.
jmignolet @liberque15 september 2023 07:15
Ook is er een koppeling mogelijk tussen de tv en Philips Hue-lampen.
Staat letterlijk in de review.
Koekwaussie @jmignolet15 september 2023 08:20
Helaas is de ambilight + Hue niet te koppelen met elkaar functie staat wel in de handleiding maar zit niet in de tv.
Hoe weet ik dit, ik heb zelf de 808 staan hier.
NotWise
@Koekwaussie15 september 2023 08:42
Er is geen Hue ondersteuning meer op deze nieuwe modellen Philips TVs. Philips Hue wordt door een andere fabrikant (Signify) gemaakt dan de Philips TV's (TP Vision) Beide partijen hebben besloten niet meer samen te werken.

Ik heb een review van deze TV gemaakt en daar staan een paar dingen in die Tweakers heeft gemist. Dit is niet zo verwonderlijk omdat reviews vaak moment opnames zijn. Als je een product zelf langere tijd gebruikt dan zie je vaak dingen die dit soort reviews vaak over het hoofd zien.
okkies @NotWise15 september 2023 11:42
ja inderdaad, ik heb het nieuws geleerd op tweakers dat hue niet meer ondersteund word op de 808. hierdoor heb ik een 807 gekocht.

Maar @Sim heeft dit wellicht gemist ?
Ik kan begrijpen dat dit niet afdoet aan de excelent rating. maar een minpunt is het zeker.
Pablojantje @Koekwaussie15 september 2023 08:47
Precies dit, zie mijn reactie op @liberque
kw_nl 15 september 2023 07:21
Ik zat een beetje te wachten op deze TV. Maar baal wel dat er nog maar 3-zijden ambilight is. Vond juist die 4-zijden wel mooi. Kan opgelost worden door een andere Hue lamp/strip te gebruiken op de TV-meubel. Maar kan natuurlijk ook voor z’n voorganger gaan. Die zakt nu in prijs.

Lastig…

[Reactie gewijzigd door kw_nl op 22 juli 2024 14:23]

TMT @kw_nl15 september 2023 10:08
Ben ook een beetje verwonderd dat ze 4-voudige eruit gesloopt hebben.
Langs de andere kant was het wel niet perfect.
Ik heb eind 2022 een Philips (LCD) tegen de muur gehangen met 3-voudige en ik mis de 4-voudige helemaal niet.
Ik heb toen wat reviews gelezen en blijkbaar waren er wel wat nadelen met de 4-voudige:
- verschil in lichtsterkte omdat de onderste strip dichter tegen de muur scheen
- het wit van ondertitels werd mee verlicht, wat een raar effect gaf want je wil dat het beeld uitsmeert over de muur, niet de ondertitels
kw_nl @TMT15 september 2023 11:26
Dat van die ondertiteling is wel een goeie inderdaad, daar had ik nog niet aan gedacht.
Gossedehaan @kw_nl15 september 2023 20:27
Ondertitels lichten niet meer op sinds verre updates terug. Tevens kan je de helderheid zelf instellen aan de onderkant. De onderkant is evenveel als de rest bij mij en hangt aan de muur.
PdeBie @kw_nl15 september 2023 09:16
Hue werkt niet meer samen met deze tv.
kw_nl @PdeBie15 september 2023 09:37
Niet volgens deze review:

“Ook is er een koppeling mogelijk tussen de tv en Philips Hue-lampen.”
PdeBie @kw_nl15 september 2023 09:54
En menig Tweaker zegt anders. Zie de rest van de reacties, waaronder deze: NotWise in 'Van Ambilight en DTS tot fraaie hdr - Philips OLED 808'
kw_nl @PdeBie15 september 2023 11:31
Ah, duidelijk. Was al stiekem blij dat het er nog in zou zitten. Maar helaas.
kajson @kw_nl16 september 2023 09:54
Volgens mij is de vorige versie android tv en deze google tv. Zelf zie ik dit als een grote vooruitgang waar ik graag de onderste strip voor zou opofferen. Voor de rest zijn er volgens mij nog wel meer dingen die beter zijn geworden zoals het geluid. Google tv laat je ook smarttube installeren en een vpn eventueel.
Charles Nasi @kajson16 september 2023 10:21
Zelf een week de 65OLED808 in huis gehad. Snel weer laten ophalen en een 65OLED807 opgehangen. Met AndroidTV. En uiteraard gewoon SmartTube geïnstalleerd en Kodi. Ja, release is Android11 ipv Android12. En wat het GoogleTV maakt? Dat je kan casten? Er zit gewoon een CC 'ingebouwd', en kan prima casten. De interface om je settings aan te passen is wat meer in lijn met Android, en ja - dan hebben we alles gehad.
Zwollenaar88 15 september 2023 08:27
Is het nog steeds zo dat als je er een hardeschijf met meerdere 4k films op zet dit helemaal niet werkt op een Philips tv? Een vriend van mij kocht ook voor 2000 euro een oled tv en we wouden film gaan kijken. Blijkt dat de tv wel de hardeschijf ziet maar dat je er niets mee kan. Ikzelf heb een Samsung en bij mij werkt dat altijd vlekkeloos. ( Ja ik download nog steeds films en series :D )
NotWise
@Zwollenaar8815 september 2023 08:51
De 2023 Philips TV's hebben Google Chromecast, dus dat zou gewoon moeten werken. Maar je kan er beter een externe media player aanhangen die alles ondersteund. Die dingen kosten bijna niets en je kan zonder problemen alles streamen wat je wilt (van je PC, NAS, externe schijf wat je maar wilt)
Zwollenaar88 @NotWise15 september 2023 10:27
Ik snap je punt maar het is eigenlijk doodzonde dat het nodig is. Mijn huidige tv een premium 4k tv ( Samsung ) is al 7 jaar oud en speelt letterlijk alles af .
NotWise
@Zwollenaar8815 september 2023 11:32
Wat ik zeg, de Philips heeft Google Chromecast, dus het meeste zou je moeten kunnen afspelen. Maar er zijn restricties zoals het afspelen van blu-rays incl. menu's e.d. Dus ik zou zeggen hang er een Dune of iets dergelijks aan en bent van alle restricties af. Je hoeft dan ook niet je ziel te verkopen aan Google (privacy, reclame's en aanbevelingen)

Ik had hiervoor een Sony TV en die ondersteunde ook bijna niets qua video formaten.
aflyingtomato @NotWise15 september 2023 13:21
Het is Google tv (vroeger Android) en dan is het Codec afhankelijk van de software. Vlc erop en gaan met die banaan
jevin20 @Zwollenaar8815 september 2023 08:44
Is al vanuit vroeger zo toen ik nog een 43" LCD van Philips had. USB HDD werkte niet.
Cid Highwind @Zwollenaar8815 september 2023 13:05
Gewoon inladen in Kodi en kijken maar. Als dat niet werkt, ligt het aan je data.
Verwijderd 15 september 2023 09:53
Draaivoet? Ik ken werkelijk niemand waar de tv niet aan de muur hangt.
Niet in de keuken,niet in de slaapkamers.
Thomas @Verwijderd15 september 2023 10:47
Mijn TV staat gewoon op een voet. Dat gezegd hebbende; ik vind deze voet zo ongelofelijk lelijk dat ik daarom de TV niet eens zou overwegen. Dat doen Samsung en LG veel beter.
loekf2 @Thomas15 september 2023 11:37
Hier ook voet. Makkelijker om bij brakke software even de spanning eraf te halen en ik ben te lui om 4 gaten met een 8-12 mm boortje in mijn betonnen muur te boren.
NotWise
@Thomas15 september 2023 11:43
Je kan er gewoon een andere voet voor kopen. Het stikt van de third party TV voeten. Gewoon even googelen.
NotWise
@Verwijderd15 september 2023 11:42
Staat bij mij op een voet, alleen niet de bijgeleverde vanwege mijn center speaker.
maxkranendijk 15 september 2023 08:39
Waarom hebben bijna alle tv's zo'n lelijke lompe grote voet? Het is veel mooier als de tv op 2 design voetjes (links en rechts aan de uiteindes) staat, zoals bv uitvoering: Philips 43PUK7100 Zwart.

Maak het in ieder geval mogelijk om 2 a 3 soorten 'voeten' te kunnen kiezen.

[Reactie gewijzigd door maxkranendijk op 22 juli 2024 14:23]

Johnny D @maxkranendijk15 september 2023 08:45
Dit is nu wel een draaivoet (dan is het meestal 1 voet)
Het was ook mijn eerste gedachte toen ik die voet zag , maar omdat hij kan draaien snap ik het
psy @maxkranendijk15 september 2023 23:32
Ik vind juist twee van die suffe voetjes links en rechts heel raar. Dat ziet er toch niet uit?
_Thanatos_ 15 september 2023 10:43
Rare afstandsbediening. 4 dedicated gesponsorde knoppen die (dus) niet erg toekomstvast zijn, en volledig nutteloos als je de TV daar niet voor gaat gebruiken. Daarnaast zitten er (nog) 4 totaal nutteloze knoppen op, ja de kleurenknoppen bedoel ik natuurlijk, die je wrs niet eens kunt programmeren naar een functie van je keuze.

En ook, waarom is dat ding zo groot?
loekf2 @_Thanatos_15 september 2023 11:35
Ik heb vooral iets tegen Rakuten. Dat is/was een sponsor van Barca, maar buiten Azie volgens mij amper bekend. Ze doen vooral aan PayTV.

Volkomen nutteloos om er een knop op je afstandsbediening aan te wijden.
laptopleon @_Thanatos_15 september 2023 13:20
Ik moet intussen wel toegeven dat de AppleTV afstandsbediening constant tussen de kussens van onze bank glijdt. Ook voor mensen die wat mindere goede motoriek hebben vanwege ouderdom oid zoals mijn vader is een kleine afstandsbediening vanwege de kleine knopjes en voor hen onleesbaar kleine tekst een afknapper.
Cid Highwind 15 september 2023 08:29
Grappig hoe de afstandsbediening wordt geroemd. Dit is namelijk precies dezelfde als die bij mijn 706 kwam en daar als de besparing / het compromis werd meegeleverd voor de lagere prijs. Het enige verschil is dat er nu dus een microfoon in is geïntegreerd.

Fijne afstandsbediening overigens, goed in balans en voelt eerder stevig dan goedkoop aan. Zo zie je maar dat een laagje leder en verlichting een slecht design niet altijd kunnen verhullen.
Morress @Cid Highwind15 september 2023 08:33
Ik zou een mic juist als min-punt zien.
Philips heeft bij mij ook geen goede naam op tv-gebied, er zijn talloze reviews waarin slechte panelen,bouwkwaliteit en belabberde software(ondersteuning) naar voren komt.
Ala ik dan zo'n review lees, denk ik 'doen' maar tóch maar niet.
Cid Highwind @Morress15 september 2023 08:38
Als je dusdanig in het verleden blijft hangen doe je jezelf mogelijk tekort. De OLED modellen komen met LG panelen en draaien een third party OS. Dat kan je niet vergelijken met die tergende meuk uit het verleden.

AndroidTV is ook niet perfect, maar biedt wel alle ondersteuning die je zoekt en werkt erg vlot. Al zou ik een roundup op het gebied van privacy erg waarderen.

Die microfoon hoeft voor mij inderdaad ook niet.
Morress @Cid Highwind15 september 2023 09:06
Eigenlijk, stiekem, als deze tv een dumb-tv was had ik het sneller overwogen.

'Gewoon' een goed paneel en brede ondersteuning, fatsoenlijke aansluitingen en goed geluid, de rest sluit ik wel aan. Heb eigenlijk geen hoge eisen maar koop een tv wel voor 10+jaar.(zit nu nog op een sony kdl-v5500 uit 2009 :+)
Cid Highwind @Morress15 september 2023 09:45
Ja helaas wordt dat altijd gepusht vanuit de fabrikanten, voor mij zou het ook van meerwaarde zijn. Gewoon een goed configureerbare TV waar de Netflixknoppen zijn vervangen voor voorkeuzeknoppen voor je gewenste TV instellingen (game 120hz, sportmodus, filmmake day, filmmaker night).

De rest kan wel via een Apple TV middels HDMI en de TV kan vervolgens los van het internet.
mjl @Cid Highwind15 september 2023 16:48
De knoppen kan je gewoon mappen naar iets anders, Netflix is bij mij Kodi, Smartlogo is screen mirror app, rakuten is F1TV.

Op Android/Google TV zijn zoveel apps om vanalles te costumizen. Wat mij betreft het meest veelzijdige TV OS (zeker voor een Tweaker).
vjweirnogeenn @mjl16 september 2023 17:53
Heb je app tips?
Dat mappen is echt een Tweakers ding en ik denk dat de meeste mensen geen benul hebben dat dat kan
mjl @vjweirnogeenn17 september 2023 20:15
Deze apps zet ik er standaard op:

Button Mapper van Aaron Segeart
(Zonder pro functies kan ik alles wat ik nodig heb)

X-plore file manager (handig om APk’s vanaf een NAS te installenln)

Kodi (vanaf de NAS via file shares media afspelen)

OpenVPN (voor diverse regio locks)
aflyingtomato @Cid Highwind15 september 2023 13:23
Jammer dat Apple tv geen atmos heeft
Cid Highwind @aflyingtomato15 september 2023 13:30
https://www.apple.com/apple-tv-4k/
https://support.apple.com/en-us/HT204069

Dat zou dan aan je instellingen moeten liggen, niet het product.
Dreamvoid @Morress15 september 2023 10:10
Het smart gedeelte is niet zo belangrijk, maar kost ook niet zoveel extra. Beetje extra RAM+flash, een iets snellere SoC, een GoogleTV licensie - op een tv van 1500 euro maakt dat voor de fabrikant maar een paar euro uit.
mjl @Dreamvoid18 september 2023 17:44
In mijn ervaring lopen tv’s zo gruwelijk achter qua Android/Google TV versie. Als de TV uitkomt lopen ze al 2 tot 3 versies achter (en een upgrade kan je niet verwachten, en moet je niet willen want de hardware is vaak al limiterend.

Geen idee welke versie bij dit model geleverd wordt… maar mijn tv liep al 2 jaar achter op de meest recente Android versie.
Klaus F. @Morress15 september 2023 14:54
De mic werkt eigenlijk best prima als je iets zoekt op YT vind ik
Manyuken 15 september 2023 14:43
Ik heb zelf de 803 Oled serie van Philips en moet zeggen bevalt mij nog steeds uitstekend.
Enige waar ik soms issues mee heb is de HDMI CEC koppeling... Als ik bijv mijn Apple TV aanzet dan wordt de tv ook aangezet, maar na een minuut ofzo wilt de tv opeens de KPN tv kast aanzetten dus springt ie over op dat kanaal... en andersom :(
Dus dat is af en toe wel eens irritant.
Matey @Manyuken15 september 2023 16:51
Dat is bij mijn 807 ook nog zo. Dan duw ik maar 10 maal op de ATV remote tot ie eindelijk stopt met switchen 😁
Manyuken @Matey15 september 2023 16:52
ja precies ik ook... blijft wel een irritante bug :(

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