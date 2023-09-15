Van Ambilight en DTS tot fraaie hdr

Inleiding

Samengevat Een strak design, ondersteuning voor alle audio- en videoformaten die je nodig kunt hebben en een draaivoet: deze tv heeft het allemaal. Daarnaast is er ook nog eens Ambilight. Verder is de beeldweergave prima en is ook de hdr-weergave schitterend, mits je met niet al te veel omgevingslicht kunt en wilt kijken. Ook het geluid is bovengemiddeld en de gameprestaties zijn dik in orde. Minpunten zijn de aanwezigheid van slechts twee HDMI 2.1-poorten en het energiegebruik, dat naar moderne maatstaven aan de hoge kant is. Pluspunten Handige draaivoet

Handige draaivoet Ondersteunt alle hdr-formaten

Ondersteunt alle hdr-formaten Ondersteunt alle audioformaten Minpunten Slechts twee HDMI 2.1-poorten

Slechts twee HDMI 2.1-poorten Energieverbruik aan de hoge kant Getest Philips 55OLED808 Zwart Prijs bij publicatie: € 1.800,- Bekijk product Bekijk alle uitvoeringen (5) Ooit was het heel gewoon dat televisies werden geleverd met een handige draaivoet. Hiermee kon je het scherm naar je toe draaien of vervelende reflecties in beeld vermijden. Omdat de concurrentie op de televisiemarkt moordend is, hebben zo'n beetje alle fabrikanten in de loop der tijd de draaivoet wegbezuinigd en alleen het Deense Bang & Olufsen leverde nog dure televisies die (zeer luxe met de afstandsbediening!) bij te draaien waren. Bij betaalbare merken moest je zelf een voet regelen als je je tv wil kunnen bijdraaien. Gelukkig is de nieuwe oled van Philips, de 808, weer uitgerust met zo'n handige voet waarop het scherm gedraaid kan worden. Alleen de grootste maat, van 77 inch, is om begrijpelijke redenen niet uitgerust met een draaivoet, maar met losse, chromen pootjes. Naast 48, 55 en 65 inch is er nu ook een bescheiden 42"-versie te koop. Alle varianten zijn uitgerust met een oledpaneel dat is ingekocht bij LG. De maten vanaf 55 inch zijn uitgerust met een EX-variant die een hogere piekhelderheid en daarmee dus een betere hdr-weergave heeft. Uiteraard ontbreekt Ambilight niet op deze tv; de muur achter de tv kleurt aan drie zijden mee met het beeld. De 808 draait Google TV en voor de beeldverwerking wordt gebruikgemaakt van alweer de zevende generatie van de Philips P5-engine die, uiteraard, AI gebruikt om het beeld automatisch aan te passen aan wat wordt weergegeven, en het omgevingslicht. Op de achtergrond wordt daarbij gebruik gemaakt van de nieuwe MediaTek Pentonic 1000 processor. Er is een 70W-luidsprekersysteem en er is ondersteuning voor Dolby Vision-hdr met een maximale framerate van 120fps voor gaming. Ook is er ondersteuning voor FreeSync Premium en Nvidia's G-SYNC. Op het moment van schrijven stond de door ons geteste 55"-versie van de Philips 808 in de Pricewatch voor zo'n 1800 euro.

Uiterlijk en aansluitingen

Een oledscherm is erg dun, waardoor het design van de 808 strak gemaakt kon worden. Net zoals bij veel andere oleds is de tv bovenaan superplat, ongeveer 4,5mm. Onderaan is de behuizing dikker, zodat er plaats in de kast is voor de aansluitingen en elektronica. Helemaal onderaan, waar de luidsprekers zitten, is de tv het dikst, met een diepte van bijna 7cm. Rondom het scherm zit een zeer smalle, dunne bezel die een klein beetje verder uitsteekt doordat deze rand 5mm dik is. Rechts onder het scherm zit een uitstulping waarin de infraroodontvanger en een statusled zijn ondergebracht. De voet van de 808 is een van de opvallendste uiterlijke kenmerken van deze tv. De ontwerpers zijn dusdanig trots op het ontwerp dat het een naam heeft gekregen: EVO-draaivoet. Hij is geheel van metaal vervaardigd en het stuk dat de platte grondplaat met de tv verbindt, heeft een V-vorm. Hij tilt de tv op tot iets meer dan 6cm boven het meubel, waardoor alleen de allersmalste soundbars eronder passen. Hij kan zo'n vijftien graden naar links en naar rechts draaien; perfect voor als je alleen thuis bent of als je last hebt van reflecties in beeld. Ambilight Alleen op Philips-televisies is het gepatenteerde Ambilight-systeem te verkrijgen, dat de muur achter je tv door middel van rgb-leds met het beeld kan laten meekleuren. Desgewenst kun je de leds ook op het geluid laten reageren of in een kleur naar keuze laten schijnen. De voorloper van de 808, de 807 van vorig jaar, was voorzien van de vierzijdige variant, die ook aan de onderkant op de muur scheen. Helaas is er dit jaar bezuinigd op rgb-leds en schijnt het nieuwe model alleen nog aan de bovenkant en zijkanten op de muur. update 25-9: Helaas is het niet langer mogelijk een koppeling tussen de tv en Philips Hue-lampen te maken. In de doos De Philips 808 wordt geleverd in een ongebleektkartonnen doos. De tv is verpakt in een kunststof zak met daaromheen piepschuim (polystyreen) dat niet biologisch afbreekbaar is.

De verpakking bevat naast het scherm en de voet van de tv een afstandsbediening, netsnoer en een poster met installatie-instructies. De handleiding en andere documentatie zijn online beschikbaar. Aansluitingen Het meegeleverde netsnoer is met 2,5m lekker lang en bovendien afneembaar als je een een langer snoer nodig hebt. Zeker als je de tv aan een muur wil hangen, kunnen de korte, niet afneembare, netsnoeren die sommige concurrenten meeleveren, erg onhandig zijn. Alle aansluitingen zijn onder een hoek van 90 graden aangebracht, waardoor er bij muurmontage geen aparte kabels met haakse stekkers nodig zijn. Onderaan treffen we, van links naar rechts, een f-connector voor satelliet, een antenneaansluiting voor kabel en Digitenne, en twee HDMI 2.1-poorten, waarvan de tweede is voorzien van een (enhanced) audio return channel. De volle bandbreedte van 48Gbit/s is beschikbaar, waardoor 4k-beelden, met 36bit per pixel-kleurdiepte en 120fps kunnen worden weergegeven. Daarnaast zitten een Toslink-digitale audio-uitgang, een netwerkaansluiting en een USB 2-poort. Aan de zijkant zitten een sleuf voor een CI+-module, nog een USB 2-poort en een seriële poort voor servicedoeleinden. Daaronder zit een USB 3-poort die we tegenwoordig eigenlijk USB 3.1 Gen 1x1 moeten noemen. De 3,5mm-koptelefoonaansluiting heeft een eigen volumeregeling die apart van de luidsprekers kan worden ingesteld. Dit kan erg handig zijn als iemand in je huishouden hardhorend is en graag via een koptelefoon luistert. Onderaan zitten twee HDMI 2.0-aansluitingen die een maximale framerate van 60fps ondersteunen. Ze zijn niet voorzien van arc, waardoor je er geen audioapparatuur op kunt aansluiten. Als je over twee gameconsoles en een soundbar of AV-receiver zonder HDMI 2.1 beschikt, kom je dus een poort tekort.

Smart-tv en gamefuncties

De Philips 808 maakt gebruik van Google TV als smart-tv-platform. Dit draait onderhuids weer op Android 12 (Snow Cone). De gebruikte soc is de MediaTek MT5896. Deze is voorzien van 3GB werkgeheugen en vier Arm Cortex-A73-cores, die draaien op maximaal 2GHz. Een Mali-G57-gpu rendert de interface op een resolutie van, zoals je tegenwoordig mag verwachten, 3840x2160 pixels. Hoewel de fabrikant 16GB flashgeheugen opgeeft, is er slechts 3GB vrij voor het installeren van je eigen apps. Dat zal voor de meesten genoeg zijn, maar voor powerusers is het wellicht wat krapjes. Zeker als je bedenkt dat het appaanbod in Googles Play Store erg groot is. De interface werkt vlot en de tv reageert rap op commando's van de afstandsbediening. Google bepaalt voor het grootste deel van de interface exact hoe dat eruit moet zien, waardoor de interface als twee druppels water lijkt op die van Googles Chromecast. Zo is het homescreen hetzelfde als op alle andere televisies met Android TV en ook ziet het hoofdmenu er identiek uit. Als je dieper de menuscructuur in duikt, krijg je een Philips-ontwerp te zien en twee ontwerpen door elkaar zien er natuurlijk nooit zo strak uit als een enkel design voor de hele interface. Uniek voor Philips is een eigen snelmenu. Dit kan handig zijn, maar opnieuw komen powerusers er bekaaid vanaf doordat veel instellingen diep in de menustructuur zijn verstopt. De elektronische programmagids ziet er strak uit, maar neemt je hele scherm in beslag. Dit is vooral vervelend als je niet in je eentje televisiekijkt. Veel concurrenten tonen, tijdens het raadplegen van de gids, het huidige programma in een bovenhoek. Zo kunnen je huisgenoten gewoon doorkijken als iemand iets opzoekt. Afstandsbediening Er is dit jaar een nieuwe afstandsbediening gekomen en wat ons betreft is dat een verbetering. Hij is wat minder luxe uitgevoerd dan die van de 807 van vorig jaar. Ook zullen sommigen het wegbezuinigen van toetsverlichting jammer vinden, maar wij zijn vooral blij dat de scherpe randjes die de toetsen hadden, nu zijn aangepakt. Hierdoor ligt het nieuwe model beter in de hand. Dat het zwarte plastic er wat goedkoper uitziet, nemen we graag voor lief. Nu de toetsen niet langer tot de rand doorlopen, laten ze zich veel prettiger vinden en ook is het 'knopgevoel' nu duidelijk beter. Het apparaatje is vrij lang en smal met een lengte van 23cm en een breedte van 4,5cm. Ook is de remote met een dikte van 1,34cm platter dan gemiddeld. Hij is voorzien van een microfoon voor spraakzoekopdrachten en heeft vier opvallende 'sponsorknoppen', waarvan het ontwerp wat ons betreft nog steeds niet mooier wordt. Wij hadden liever een of meer knoppen gehad waaronder je zelf je favoriete app(s) kunt programmeren. Gamefuncties Als gamer zit je prima met de 808. Dankzij de de HDMI 2.1-feature allm schakelt de tv vanzelf over naar de gamemodus als je console of pc aangeeft dat er een game word gespeeld. Daarnaast is er ondersteuning voor variabele framerates dankzij compatibiliteit met Nvidia G-SYNC en AMD FreeSync Premium. Hierbij zijn framerates mogelijk tussen de 40 en 120fps, blijft het beeld vloeiend en heb je geen last van haperingen als de framerate bij veel actie in beeld terugloopt. Er kan in hdr worden gespeeld, waarbij HGIG-tonemapping kan worden gebruikt om details in highlights en schaduwen te kunnen zien. Ook is er ondersteuning voor het Dolby Vision Game-formaat waarmee er twaalf bits per kleur kunnen worden ingezet, tegenover tien bij andere hdr-formaten, zodat er meer dan 68 miljard kleurcombinaties mogelijk zijn. De gameconsole of pc moet dit dan wel ondersteunen en de ontwikkelaar van de game moet aanpassingen maken voor Dolby Vision. Zo heeft bijvoorbeeld de Sony PlayStation 5 geen ondersteuning voor Dolby Vision en de Nintendo Switch doet helemaal niet aan 4k en hdr. Inputlag Bij het spelen van actiegames die snelle reacties vereisen, is het belangrijk dat je tv een zo laag mogelijke inputlag heeft. De inputlag is de tijd die nodig is om de beelden die via HDMI binnenkomen, daadwerkelijk op het scherm te tonen. Geen enkele tv doet dit direct, zoals beeldbuistelevisies dat vroeger deden; er is altijd een bepaalde vertraging. Zolang deze niet te groot is, merk je er niet veel van, maar bij een te hoge inputlag worden actiegames steeds lastiger om te spelen en neemt het spelplezier af. De Philips 808 scoort zeer goed op dit punt, want gemeten in de gamemodus met onze Leo Bodnar-lagtester, kwamen we bij 120fps-beelden uit op een vertraging van ongeveer 5ms, waarmee deze tv tot de beste van het moment behoort. Bij invoer van 60fps-beelden komt de vertraging uit op ongeveer 13ms. Dat is dus minder dan een enkel frame vertraging en zeker niet slecht, maar sommige andere televisies doen dit beter.

Energiegebruik en geluid

We meten het energiegebruik van televisies al jaren in de standaardmodus, bij weergave van een schaakbordpatroon met een helderheid van 120 en 250cd/m², om zo tv-gebruik 's avonds en overdag na te bootsen. Sinds kort voeren we deze test uit in de filmmodus, waarbij de kleurbalans nauwkeuriger is. Daarnaast hebben we een nieuwe dynamische test toegevoegd waarbij we het gemiddelde gebruik meten tijdens het afspelen van een tien minuten durende referentievideo. Van die laatste twee tests hebben we op dit moment nog beperkte data. De 55"-Philips 808 heeft het rode energielabel G meegekregen, omdat hij tot de minst zuinige televisies van het moment behoort. Oledtelevisies zijn duidelijk minder zuinig met energie dan lcd-modellen, maar het slechte energielabel is ook het gevolg van het aanscherpen van de vereisten twee jaar geleden. Hierdoor hebben televisies die twee jaar geleden nog als zuinig zouden worden aangemerkt, nu een rood label. Het is zo natuurlijk wel duidelijk dat een lcd-televisie zonder full array local dimming, die een duidelijk mindere beeldkwaliteit levert, de groenere keuze is. Geluid Het blijft een uitdaging voor fabrikanten om in de beperkte ruimte die een tv-behuizing biedt, een goed klinkend audiosysteem te bouwen. In de topmodellen van de duurdere 900-serie zit een luidsprekersysteem van audiospecialist Bowers & Wilkins, maar in de 808 die daaronder in de line-up is gepositioneerd, zit een zelfontworpen 2.1-systeem. Voor de instapmaat van 42 inch wordt een totaalvermogen opgegeven van 50W. Vanaf het 48"-model wordt er een 70W-systeem gebruikt. Dit levert in de praktijk een prima volume op. Ook als je de maximale geluidsterkte benadert, wordt het geluid niet overstuurd, doordat de lage tonen worden afgeknepen. Een digitaal scheidingsfilter stuurt de lage tonen naar de 30W-woofer aan de achterkant, en de midden- en hoge tonen worden naar twee naar beneden gerichte tweewegluidsprekers in de onderrand geleid. Voor de beste geluidskwaliteit is het beter om de luidsprekers naar voren, en dus op je oren, te richten, maar toch valt het geluid van de 808 niet tegen. De tv levert een mooi stereobeeld en hoewel de bassen niet heel diep doorlopen, worden ze overtuigend weergegeven. Zeker als je bedenkt dat de woofer aan de achterkant een diameter van slechts vijf centimeter heeft, valt het laag niet tegen. Om dit mogelijk te maken, is het woofertje opgehangen met drie concentrische, rubberen ringen, zodat de conus relatief ver naar binnen en buiten kan bewegen. Daarnaast zijn twee passieve conussen aangebracht om de laagweergave te verbeteren. Mocht je meer bas verlangen, dan is er de mogelijkheid om via DTS Play-Fi een losse subwoofer te koppelen. Op deze manier kunnen ook koptelefoons en andere luidsprekers die DTS Play-Fi ondersteunen, worden aangestuurd. De televisies van onder andere Samsung en Panasonic bieden geen ondersteuning voor het DTS-audioformaat, omdat deze fabrikanten besparen op licentiekosten. De Philips-televisies spelen alle formaten van DTS en de diverse Dolby-formaten, waaronder Atmos, zonder problemen af. Een belangrijk voordeel ten opzichte van de concurrentie dus. Net als bij het model van vorig jaar is er de mogelijkheid om het geluid automatisch aan de akoestiek van je kamer aan te laten passen. Hierbij worden testgeluiden afgespeeld die door de microfoon in de afstandsbediening worden opgevangen. Van deze manier van meten en het goedkope microfoontje in de afstandsbediening mag je natuurlijk geen wonderen verwachten. In veel gevallen klinkt het geluid vooral anders en dus niet per se beter, maar wellicht is het resultaat meer naar jouw smaak. Wij geven de voorkeur aan onaangepast geluid. Er is overigens nog een mogelijkheid om het geluid aan te passen: Mimi. Dit algoritme test hoe goed je in staat bent om harder en zachter wordende testtonen te onderscheiden van ruisgeluid. Naarmate mensen ouder worden, zijn ze steeds minder goed in staat om hoge tonen te horen en dus, als alles goed is, zal het algoritme afhankelijk van je leeftijd hoge tonen versterkt weergeven. Aangezien je niet altijd alleen televisiekijkt, is het ook mogelijk om een groepsprofiel aan te maken.

Paneel en beeldverwerking

Ons 55"-testmodel van de Philips 808 is voorzien van een oled-EX-beeldpaneel van LG. Als subtopmodel is het niet voorzien van een micro lens array-laag, waardoor de helderheid niet zulke hoge pieken haalt als bij het 908-topmodel. Toch biedt ook dit paneel ruim voldoende helderheid om overdag televisie te kunnen kijken en ook is de hdr-weergave uitstekend. Bij het kijken naar hdr-beelden kun je voor het beste resultaat maar beter zorgen voor niet al te veel licht in de kijkruimte. Als je ogen namelijk wat gewend zijn aan het lage lichtniveau, springen helderheidspieken er meer uit en zien hdr-beelden er op deze tv zeer indrukwekkend uit. We zijn dan ook van mening dat je bij het kijken naar hdr maar beter de Ambilight-leds niet al te fel zet. Liever zet je ze zelfs helemaal uit. Het oledpaneel is ontspiegeld, maar al te felle lichtbronnen leveren toch duidelijk reflecties in beeld op. Hoe hinderlijk deze zijn, hangt sterk af van de beelden die je bekijkt. Bij het kijken naar felle sportbeelden heb je er nauwelijks tot geen last van, maar bij donkere films of series kunnen ze als storend worden ervaren. De draaivoet van de 808 kan zeker van pas komen om reflecties in beeld te beperken. Zoals bij alle oledtelevisies zijn de kijkhoeken van de 808 uitstekend en zijn zowel de kleuren als het contrast ook prima als je niet recht voor de tv zit. Ook is de uniformiteit van het beeld goed en flink beter dan bij televisies met een lcd-paneel. Beeldverwerking Televisiefabrikanten geven altijd hoog op van de beeldverwerking die voordelen moet opleveren ten opzichte van concurrerende modellen. Zo is de Philips 808 voorzien van alweer de zevende generatie van de P5-engine die, hoe kan het ook anders, gebruik zou maken van AI en Ambient Intelligence. Kloppend hart van de 808 is de nieuwe MediaTek Pentonic 1000 processor, waarmee de 808 één van de eerste tv's is die over deze nieuwe soc beschikt. Dankzij de nieuwe processor heeft de 808 onder andere een verbeterde 'super resolution' functie, met als resultaat dat beelden beter verscherpt kunnen worden, zonder dat dit zichtbare beeldfouten oplevert. Ook de 'smooth gradation' functionaliteit, waarmee lelijke banding in bijvoorbeeld een helderblauwe lucht wordt tegengegaan, is verbeterd., wat Als je de tv in de Levendig-modus zet, gaat de P5-engine op volle kracht aan het werk om het beeld op te poetsen. De hoeveelheid kleur, scherpte en contrast in beeld wordt verhoogd en eventueel aanwezige ruis wordt verminderd. Daarnaast wordt beeldinterpolatie toegepast om filmbeelden er soepeler uit te laten zien en je hebt de mogelijkheid om sdr-beelden 'op te voeren' voor een soort hdr-effect. Ik vind het beeld er in deze stand onnatuurlijk uitzien en bovendien doet het bepaald geen recht aan de creative intent van de makers, maar smaken verschillen en er zullen genoeg mensen zijn die het Philips-sausje wel kunnen waarderen. Daarnaast moet gezegd worden dat Philips zich de laatste jaren wat meer inhoudt met de Levendig-modus dan voorheen het geval was met de Dynamische-modus, de tijd van neon-groen gras licht gelukkig achter ons. De verscherping van softe beelden is bovendien erg goed en Philips weet zowel highlights als donkdere details goed te behouden. De zevende generatie van de P5 brengt ook de tweede generatie Ambient Intelligence met zich mee. Deze feature past de beeldinhoud aan aan de lichtomstandigheden in de kijkruimte. Bij veel omgevingslicht blijven details in schaduwen zichtbaar en zelfs de kleurtemperatuur wordt verhoogd om beter te matchen met het aanwezig licht. Nieuw voor de modellen van dit jaar is dat de tv de kleurtemperatuur bovendien ook aanpast aan het omgevingslicht. Hoewel we zelf, als beeldpuristen, liever het omgevingslicht aanpassen aan het beeld, vinden we dit toch een heel aardige feature voor mensen die dat niet willen of kunnen. Het spreekt voor zich dat ook hier de creative intent van de makers geweld wordt aangedaan, maar dat vindt niet iedereen even belangrijk. Hdr-formaten Net als bij het geluid van de Philips 808 ontbreekt ook bij de ondersteunde hdr-formaten geen enkel formaat. Behalve voor de standaard HDR10- en HLG-formaten is er ondersteuning voor Dolby Vision, HDR10+ en HDR10+ Adaptive, die gebruikmaken van metadata waardoor hdr-beelden van alle streamingdiensten en natuurlijk uhd-blu-rayschijfjes in de beste kwaliteit kunnen worden weergegeven. Dat is een voordeel van Philips boven marktleiders Samsung en LG, want Samsung doet geen Dolby Vision, terwijl LG geen HDR10+ (Adaptive) ondersteunt.

Metingen en hdr

We hebben de beeldkwaliteit van de tv gemeten met Portrait Displays Calman Color Calibration-software in combinatie met onze SpectraCal C6-colorimeter en Jeti-spectrofotometer en een VideoForge Pro-signaalgenerator. Voor tests met een pc als beeldbron gebruiken we een Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3-videokaart. We voeren hierbij met sdr- en hdr-signalen een serie grijs- en kleurmetingen uit om zo de kleurtemperatuur, de grijs- en kleurfouten, de helderheid en het contrast te bepalen. We testen bij elke tv welke beeldmodus de nauwkeurigste weergave oplevert en voeren de metingen in die modus uit. We testen voor zowel onze sdr- als onze hdr-metingen vooraf welke beeldpreset het nauwkeurigste grijsverloop oplevert en kiezen die preset om de rest van onze tests uit te voeren. We geven alle televisies een eerlijke kans door alle (AI-)beeldoptimalisaties uit te schakelen, omdat deze de meetresultaten alleen maar verstoren. Opties zoals Dynamic Contrast en Live Colour leiden tot een intensere kleurbeleving, maar ook tot verzadigingsfouten. We meten de kleurechtheid in ΔE2000 en ΔE ITP, waarbij ΔE2000 de norm is die al decennia wordt gebruikt om een indicatie te geven van beeldprestaties. ΔE geeft aan hoeverre de gemeten waarde afwijkt van de verwachte waarde en voor ΔE2000 geldt als vuistregel dat waarden lager dan 3 als zeer goed en lager dan 1 als perfect worden gezien. ΔE2000 heeft echter beperkingen bij hdr, waardoor vaak onrealistisch lage (dus goede) scores worden behaald, terwijl de beeldfouten wel goed zichtbaar zijn. ΔE ITP lost dit op en weegt de kleurafwijking ook anders, waardoor kleuren die we snel herkennen als goed of fout, zoals huidtinten en planten, meer invloed hebben op de score dan bijvoorbeeld neonkleuren. De resultaten van ΔE2000 en ΔE ITP zijn hierdoor niet met elkaar vergelijkbaar. Sdr-weergave De beste weergave kregen we in de Calman-modus. Deze is bedoeld om je tv mee te kalibreren, maar af fabriek is het beeld al goed afgesteld. Standaard staat de 808 bij weergave van sdr-beelden op een gamma van 2,2. Dat is wat ons betreft een prima keuze voor normaal televisiekijken overdag of 's avonds met het licht aan. Sommige televisies zijn af fabriek nog wat strakker afgesteld, maar als je de tv gebruikt om gewoon mee te kijken, en dus niet als referentiescherm, is de weergave uitstekend. Hdr-weergave Bij het weergeven van hdr-beelden verkregen we de beste weergave in de 'HDR Film maker'-modus. Zoals gezegd biedt de 808 een minder hoge piekhelderheid dan duurdere oleds die gebruikmaken van QD-oled of een MLA-film. Ook bieden somige lcd's een nog veel hogere maximale helderheid. Daarnaast zakt de helderheid bij oledmodellen in als er een volledig of bijna volledig wit scherm moet worden weergegeven. Desondanks is deze tv in staat om hdr erg mooi weer te geven, waarbij het grote, ook lokale, contrast van oled veel indruk weet te maken. Als je bij het kijken naar hdr de kamer geheel of gedeeltelijk verduistert, zullen je ogen wennen aan het lagere lichtniveau, waardoor je heldere pieken nog steeds als erg fel zult ervaren. Alleen als je niet kunt of wilt verduisteren bij het kijken naar films en series, zul je een tv met meer lichtopbrengst moeten overwegen. Ook de kleurweergave in hdr is prima voor elkaar en toont geen grote afwijkingen. Bij hdr-weergave is het de bedoeling dat helderheidspieken in het bronmateriaal, die boven het maximale van wat het beeldscherm kan weergeven liggen, zonder pardon worden afgehakt en op de piekhelderheid worden weergegeven. Veel fabrikanten passen rond dit kantelpunt een soort ronde 'knie' toe om wat extra details in de felste delen van het beeld toe te voegen. Bij de 808 is ervoor gekozen om de helderheid minder snel naar het kantelpunt te laten oplopen. Deze aanpak is dus niet geheel volgens de standaard en levert bij de metingen, waarbij de luminantie wordt meegenomen, flinke afwijkingen op. Dit maakt dat je deze tv niet als referentiemonitor moet gebruiken zonder eerst te kalibreren, maar bij normaal kijken naar film en series zal deze keuze niet snel opvallen en ziet het beeld er gewoon goed uit.

Conclusie