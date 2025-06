Als je je televisie ‘The One’ noemt, dan schept dat verwachtingen. Wij denken dan aan een soort messias onder de tv’s, de ‘One TV to rule them all’, de koning der beeldschermen. Dat is echter niet helemaal waar TP Vision met de Philips The One PUS 8808 op mikt. Anders dan de naam doet vermoeden, staat ‘The One’ niet bovenaan de pikorde, maar vormt hij juist het instapniveau van Philips-tv’s met Ambilight. TP Visions eigen slogan luidt dan ook 'The One To Watch', vrij vertaald 'de tv die je gewoon moet hebben'. The One is daarmee bedoeld als een tv die voor de meesten zal volstaan en vooral ook niet te veel mag kosten.

Verwarrend genoeg is er niet slechts één The One. Het afgelopen jaar alleen al bracht TP Vision in Nederland en België vier varianten uit. Die vier modellen hebben overwegend kleine verschillen, zoals een net iets andere backlight of paneel. Uitzondering vormt de PUS8508, die met zijn 60Hz-scherm op zichzelf al een instapmodel is. Wat de tv’s uit The One-serie allemaal gemeen hebben, is dat ze, in tegenstelling tot de miniled- en oled-tv’s uit de bovengelegen series, allemaal een backlight met normale leds gebruiken. Het model dat wij testten, de Philips The One 65PUS8808/12, heeft een directledbacklight zonder local dimming, maar dan wel met een 120Hz-paneel en ondersteuning voor alle gangbare hdr-varianten. De geteste 65”-versie staat op het moment van schrijven voor 999 euro in de Pricewatch. Het model is ook verkrijgbaar met schermdiagonalen van 43, 50, 55, 75 en 85 inch.

Uiterlijk

Als een van de goedkopere Ambilight-tv’s heeft The One misschien niet dezelfde luxe afwerking als een topmodel zoals de Philips OLED+908, maar hij mag er zeker zijn. De antracietgrijze lijst rond het scherm is ook bij dit toestel erg dun, zo meten de randen bovenaan en aan de zijkanten 3 à 4mm. De onderste schermrand is met zijn 2cm iets dikker en hierin is aan de linkerkant ook het Philips-logo verwerkt. TP Vision heeft de infraroodontvanger alsnog niet helemaal in de dikkere onderrand weten te verwerken: rechtsonder in het scherm steekt deze ontvanger nog eens 2cm uit en springt daarmee best in het oog. Zet je de tv aan, dan blijkt binnen de smalle schermlijst nog een rand van bijna een centimeter zwart te blijven.

The One is bij de randen 2,5cm dik, maar onderaan steekt de achterzijde tot zo’n 8cm uit. Op papier is hij dus niet de dunste, maar toch maakt de achterzijde van de tv een gestroomlijnde en opgeruimde indruk. Het apparaat staat op een brede draaivoet die het scherm 7cm optilt van de ondergrond. Aan de achterkant van die voet zit een vinvormige uitstulping die gebruikt kan worden om kabels netjes weg te werken.

Ook vind je de ledjes van het Ambilight-systeem aan de achterzijde. De PUS8808 is uitgerust met driezijdig Ambilight dat de sfeer van het scherm op de muur achter en rond de tv projecteert. Dit versterkt de kijkbeleving, zeker bij het spelen van games. Overigens gebruikt The One een oudere Ambilight-variant dan de V2-versie die je aantreft op de duurdere OLED 808 en, onlangs gereviewde, OLED+908. The One heeft daardoor één led per 'groep', terwijl de 808 en 908 in de bovenste Ambilight-strip drie leds per groep hebben. Het resultaat is dat de 'resolutie' van het lichteffect bij The One als het ware iets lager is. Een ander verschil is dat The One geen XYZ-sensor heeft, zoals de 808 en 908, om de Ambilight-kleuren aan te passen aan het omgevingslicht in de kijkruimte. Wel worden de rgb-leds per stuk aangestuurd, net als bij de duurdere oled-tv's.

Aansluitingen

De PUS8808 heeft een handige draaivoet, maar laat zich ook uitstekend vlak tegen de muur monteren. Geen van de aansluitingen aan de achterkant wijst recht naar achteren. De tv beschikt over vier HDMI-ingangen, waarvan er twee overweg kunnen met 4k-120Hz-signalen (en vrr) van spelcomputers en pc’s. Helaas is een van die twee ook aangewezen als e-arc-kanaal, dus als je een soundbar via HDMI wilt aansluiten, kost dit een 120Hz-poort. De twee andere HDMI-poorten ondersteunen maximaal 60Hz.

Verder beschikt The One over een hoofdtelefoonaansluiting, twee USB 3.0-poorten, een CI+-sleuf, aansluitingen voor satelliet- en kabel-tv, een optische audio-uitgang en een netwerkpoort. Het meegeleverde stroomsnoer zal met zijn ruime twee meter in de meeste gevallen volstaan. Dankzij de standaard ‘achtje’-connector is dit snoer overigens eenvoudig te vervangen, mocht je toch een langer exemplaar nodig hebben. Ten slotte heeft TP Vision dit model uitgerust met Wi-Fi 5 en Bluetooth 5.0.

Afstandsbediening

Ook de zwarte afstandsbediening is misschien niet zo luxe als die van de duurdere OLED+908, maar heeft zeker voordelen. Zo heeft TP Vision niet proberen te besparen op het aantal toetsen, zodat je ‘gewoon’ beschikking hebt over numerieke knoppen voor het zappen. Ook zijn de knoppen logisch ingedeeld. De bediening ligt daarnaast lekker in de hand en maakt een stevige indruk. Wel misten we knopverlichting, waardoor de bediening in een donkere ruimte te wensen overlaat. Ook werkt de afstandsbediening van The One op AAA-batterijen, dus hij heeft geen oplaadbare accu aan boord.

Zoals tegenwoordig gebruikelijk is, vind je ook op deze afstandsbediening ‘reclameknoppen’ voor een aantal streamingsdiensten. In dit geval zijn dat er vier: Netflix, Disney+, Amazon Prime en YouTube. Door hun afwijkende, witte kleur zijn deze knoppen moeilijk over het hoofd te zien. Zelf zijn we daarom geen fan van dergelijke knoppen. Daar komt nog bij dat deze streamsnelkoppelingen bovenaan op de bediening van The One zitten, in plaats van onderaan, zoals bij de meeste tv-merken. Hierdoor vallen ze nog meer op.

Smart-tv

De PUS8808 gebruikt Google TV als smart-tv-systeem en draait op Android TV-versie 12, de actueelste variant. Voor dit systeem is een groot aantal apps beschikbaar, van allerhande streamingdiensten en smarthomeapps tot mediaspelers en spelletjes. Van de standaardset met apps die we checken op smart-tv’s, waren dan ook alle vijftien te vinden. Deze apps bestaan uit bekende internationale namen als Netflix, HBO Max en Discovery Plus, maar ook uit lokale streamers als Odido TV en Ziggo Go.

Standaard heeft The One 3GB aan vrije opslagruimte voor het installeren van apps, wat voor de meeste gebruikers ruim voldoende zal zijn. Kom je toch opslagruimte tekort, dan kun je die eventueel uitbreiden via een USB-stick of externe harddisk.