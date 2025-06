Nieuwe software en meer helderheid

TP Vision, dat onder licentie televisies uitbrengt onder de Philips TV-merknaam, onthulde deze week zijn line-up voor 2023. Tweakers was er uiteraard bij en hoewel een aantal van de tv's pas in het derde kwartaal van dit jaar daadwerkelijk op de markt komt, konden we ze vrijwel allemaal alvast bekijken. Het belangrijkste nieuws voor liefhebbers van high-end televisies is dat Philips TV dit jaar gebruik zal maken van het nieuwe META-oledpaneel van LG Display in het 908 OLED+-topmodel. Deze panelen hebben door toepassing van micro lens array-technologie een veel hogere helderheid dan de helderste panelen van 2022.

Wat we ook weten, is dat een aantal modelseries voorzien zal zijn van de nieuwe MediaTek Pentonic 1000-soc. Dit geldt voor de nieuwe 708-, 808- en 908-oledtelevisies, en voor de 8508- en 8808 The One- lcd-televisies. Deze nieuwe chipset maakt het mogelijk om 120Hz- (vrr-) weergave te combineren met Dolby Vision-signaalindeling, wat met de vorige generatie chips niet mogelijk was.

Philips TV komt ook met nieuwe 'betaalbare' miniledtelevisies, die het tussen de mainstream-The One-modellen en de duurdere oleds in plaatst. Deze tv's krijgen als marketingnaam The Xtra en zullen verkrijgbaar zijn met en zonder ingebouwde soundbar met B&W-luidsprekers. De The One-serie krijgt ook een update, met onder andere 120Hz-weergave voor 60Hz-modellen, zij het met een klein addertje onder het gras.

Verder heeft TP Vision een opvallende strategie voor het gebruik van twee verschillende smart-tv-systemen en toonde het een nieuwe, kleinere afstandsbediening met onzichtbare numerieke toetsen.

MediaTek Pentonic 1000-soc

Op Samsung en LG na gebruiken (vrijwel) alle televisiefabrikanten socs van MediaTek. Daarop draait zowel het smart-tv-besturingssysteem als videodecodering en ze nemen (een groot deel van) de beeldverwerking voor hun rekening.

De nieuwe Pentonic 1000 is de opvolger van de inmiddels wat bedaagde MT5895-soc. Hoewel de nieuwe soc nog altijd over vier Arm Cortex A73-cpu-cores beschikt en wat cpu-kracht betreft niet veel vooruitgang lijkt te bieden, heeft de Pentonic-chip een snellere gpu en vooral een aantal specifieke verbeteringen voor de videopipeline. Daardoor is het nu mogelijk om tot acht videostreams te gelijk te decoderen, is diepere integratie met Calman-kalibratiesoftware mogelijk en ondersteunt de chip zonder omwegen 4k-vrr tot 120Hz én 120Hz-weergave in combinatie met Dolby Vision. Dat laatste was tot nu toe niet mogelijk bij televisies met een MediaTek-chipset.

De nieuwe Philips-televisies met de Pentonic 1000-chip krijgen allemaal verbeterde 'super resolution'-beeldverscherping en hebben als gemene deler dat ze Google TV als besturingssysteem gebruiken. Wie had gehoopt op vier fullspec-HDMI 2.1-poorten, komt echter bedrogen uit. Zoals de afgelopen weken al duidelijk was geworden, ondersteunt ook de Pentonic 1000 slechts twee HDMI-poorten met 48Gbit/s bandbreedte. Desgevraagd liet TP Vision weten dat er nooit sprake van is geweest dat de chipset over vier HDMI 2.1-full bandwidth-poorten zou beschikken, maar MediaTek suggereerde dat tot voor kort op de, inmiddels aangepaste, productpagina van de Pentonic 1000. Wil je per se meer dan twee HDMI-ingangen met ondersteuning voor 4k120, dan blijf je dus ook in 2023 aangewezen op de topmodellen van Samsung en LG.

Smart TV - Next Gen Saphi en Google TV door elkaar

TP Vision maakte de afgelopen jaren gebruik van Android TV voor zijn duurdere Philips TV-modellen en van het eigen Saphi voor de goedkopere modelseries. Dit jaar komt daar op twee manieren verandering in. Ten eerste stapt TP Vision over op Google TV. Dat borduurt voort op de Android TV, maar heeft een vernieuwde interface. Het biedt ondersteuning voor integratie van live-tv, maar (nog) niet in Nederland en België.

Met Google TV lijkt Google echter ook strengere eisen te stellen aan hoe de interface wordt opgebouwd. Waar je bij Android TV als gebruiker vaak de mogelijkheid had om het homescreen naar eigen wens in te delen, is die optie er bij Google TV niet meer. Wat ook opvalt, is dat de achterliggende tv-interface bij Google TV-modellen steeds vaker in de Material Design-stijl van Google is. Of dat een harde eis vanuit Google is, krijgen we niet bevestigd, maar feit is dat ook TP Vision voor zijn nieuwe tv's met Google TV afstapt van zijn eigen menustijl en Material Design omarmt. Dat is wat mij betreft niet per definitie een negatief punt. Sterker nog, de eerste demo's die ik heb gezien, lieten een interface zien die er eenvoudiger, duidelijker en vooral een stuk moderner uitziet.

De Material Design-interface van de Philips TV-modellen met Google TV van 2023

Feit lijkt wel dat Google tv-fabrikanten minder vrijheden biedt bij het gebruik van Google TV dan voorheen met Android TV. Wellicht is het ook daarom dat TP Vision de stap zet om Saphi dit jaar verder te ontwikkelen en daarbij te voorzien van een interface die in de basis erg lijkt op de laatste versie van Android TV en Google TV, maar dan met details zoals TP Vision die zelf wil. Het nieuwe besturingssysteem zal als 'Philips Smart TV' in de markt gezet worden.

TP Vision 'verbeterde en uitgebreide smart-tv-ervaring' voor 2023, gebaseerd op Saphi

Opvallend is dat deze opvolger van Saphi niet alleen in de lagere modellen uit de 2023 line-up zal worden toegepast, maar ook in de nieuwe Xtra-miniledserie wordt gebruikt. Het verwarrende daarbij is dat de lager gepositioneerde The One wél Google TV heeft, net als de oledtelevisies in het topsegment. Een ondubbelzinnig antwoord op de vraag waarom TP Vision zijn eigen smart-tv-systeem zo door de line-up heen weeft, werd niet gegeven.

Voorheen was Saphi duidelijk gepositioneerd als minder geavanceerd dan Android TV, maar van die boodschap wil TP Vision dit jaar duidelijk af. De boodschap lijkt juist te zijn dat het verder ontwikkelde Saphi als volwaardig alternatief náást Google TV komt te staan en dus niet eronder. TP Vision lijkt daarmee voor te sorteren op een toekomst waarin het niet te afhankelijk wil zijn van Google en diens strenge(re) eisen. Het is daarom interessant om te zien hoe het vernieuwde smart-tv-systeem dit jaar ontvangen wordt. Mocht het een succes blijken, dan ligt het voor de hand dat TP Vision het in de komende jaren bij meer modelseries gaat gebruiken.

De eerste indruk van het nieuwe OS - we kregen maar een beperkte demo - is wat mij betreft positief. De look-and-feel lijkt erg op die van Google TV en de interface leek prima te draaien op de instap-tv waarop wij het gedemonstreerd kregen. Grote vraag is natuurlijk hoe het met de app-ondersteuning zit. Onder de kap is het nieuwe platform op Saphi gebaseerd en TP Vision bevestigde dat bestaande Saphi-apps gewoon op het nieuwe platform werken. Bij introductie dit voorjaar moeten direct ook apps voor alle grote internationale streamingdiensten beschikbaar zijn en 'in de loop van het jaar' moeten ook (alle) lokale diensten toegevoegd worden. Bovendien, liet TP Vision weten, is het mogelijk om content naar de tv te casten voor diensten waarvoor dan wellicht nog geen native app beschikbaar is. Of de tv's volledige Chromecast-functionaliteit ingebouwd zullen hebben, kon echter niet bevestigd worden, dus de vraag is of dit écht vanuit elke app mogelijk zal zijn.