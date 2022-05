Tot nu toe bekeken we vooral RTX 3080's uit het 'mainstreamsegment', voor zover je daarvan kunt spreken bij dit type kaarten. Gigabyte en MSI leverden onlangs ook hun absolute topmodellen af in ons testlab. Deze fabrikanten laten met respectievelijk de Aorus Xtreme en de Suprim X zien waartoe ze in staat zijn bij het ontwerpen van een ultieme GeForce RTX 3080. Dan rest vanzelfsprekend de vraag wie daarin het beste is geslaagd. Verder konden we twee kaarten testen die het juist van hun scherpe prijs moeten hebben: de MSI Ventus 3X en de Zotac Trinity OC.

Trage start, hoge topsnelheid

In eerste instantie focusten de verschillende fabrikanten vooral op modellen met een relatief lage adviesprijs. Dat had twee belangrijke redenen: enerzijds wilden ze zoveel mogelijk aan het verzoek van Nvidia voldoen om dicht bij de officiële adviesprijs te blijven, anderzijds waren er nog amper binned chips beschikbaar die geschikt zouden zijn voor de hoogste klokfrequenties. Dat had op zijn beurt weer alles te maken met de late leveringsstart van de nieuwe Nvidia-gpu's, die we in onze eerste round-up al uitgebreid hebben behandeld.

De Gigabyte Aorus Xtreme en de MSI Suprim X zijn dan ook veruit de hoogst geklokte kaarten die we tot nu toe hebben getest. Op papier was de MSI Gaming X Trio de snelste kaart uit onze eerste round-up, met een boostsnelheid voor de gpu van 1815MHz. De twee kaarten die we voor deze round-up hebben getest, zijn allebei geklokt op 1905MHz, waarbij de MSI via een schuifje in de Dragon Center-software zelfs op 1920MHz in te stellen is. Nvidia's boostalgoritme gebruikt die waarde weliswaar als referentie, maar klokt in de praktijk vaak nog een stuk verder, dus dat belooft wat.

Een lege Pricewatch

Normaal gesproken zouden we nu vast de prijzen noemen. In de Pricewatch zijn echter nauwelijks prijzen te vinden doordat shops niet-leverbare producten vaak uit de aangeleverde feeds verwijderen. In de Hardware Info Prijsvergelijker zijn wel verschillende prijzen te vinden. De Gigabyte Aorus Xtreme kost bij diverse winkels rond de duizend euro. De MSI Suprim X is bij twee shop voor 949 euro te bestellen, maar staat elders eveneens voor 999 euro in de prijslijsten. De Zotac RTX 3080 Trinity OC kost nu minstens 859 euro, maar is eerder voor 818 euro te bestellen geweest. De MSI Ventus 3X ten slotte is op dit moment nog nergens te bestellen, maar op basis van de prijs van de iets snellere OC-versie moet dit model uiteindelijk rond Nvidia's adviesprijs uitkomen.

Naarmate de verkrijgbaarheid verbetert, zal daar vast nog wat van afgaan, maar in vergelijking met de adviesprijs van 719 euro voor de Founders Edition zijn de Gigabyte Aorus Xtreme en MSI Suprim X hoe dan ook kaarten voor wie een diepe portemonnee heeft. Uiteraard hebben we ook andere fabrikanten gevraagd om hun topmodel in te sturen voor deze test. ASUS had helaas geen Strix OC-uitvoering beschikbaar voor ons; EVGA reageerde niet op ons verzoek.