Update: Nvidia RTX 3080

Begin deze maand las je op Tweakers onze RTX 3080 round-up, waarvoor we de eerste vijf RTX 3080-modellen hebben getest. Inmiddels hebben twee extra kaarten ons testlab bereikt: de goedkopere ASUS TUF Gaming RTX 3080 en de Palit RTX 3080 GameRock OC. Onze bevindingen lees je in deze update.

ASUS TUF Gaming RTX 3080

De ASUS TUF Gaming lijkt als twee druppels water op de TUF Gaming OC, die we in onze eerdere round-up meenamen. In de reacties werd gesuggereerd dat juist de niet-OC-versie misschien de betere deal is, aangezien die op de klokfrequenties na identiek lijkt.

Dat laatste kunnen we in elk geval bevestigen, want zowel de printplaten als de koelers zijn volledig identiek. Voor wie onze vorige review niet meer scherp op het netvlies heeft staan: de gebruikte koeler lijkt erg op die van de ROG Strix-kaarten van de vorige generatie. Met een dikte van bijna drie slots en een lengte van 30cm is hij dan ook allesbehalve compact te noemen. De stroomvoorziening is met in totaal twintig 55A-powerstages zeer krachtig.

Wat wél verschilt, zijn de klokfrequenties. Waar ASUS voor de TUF Gaming OC nog een boostclock van 1785MHz in de standaard 'gaming mode' en 1815MHz in de 'OC mode' opgaf, is dat bij het non-OC-model respectievelijk slechts 1710 en 1740MHz. Noemenswaardig is tot slot dat óók de non-OC-versie is uitgerust met een dubbel bios: de standaard 'performance mode' en een tweede 'quiet mode'. Omwille van de korte tijd die we met deze kaart hadden, hebben we dat tweede bios alleen doorgemeten in de relevantste tests: geluid, temperatuur en één game.

Palit RTX 3080 GameRock OC

De Palit RTX 3080 GameRock OC vraagt om meer introductie. Deze Taiwanese fabrikant is groter dan je misschien denkt, met naast het eigen merk ook Gainward en Galax in zijn portfolio. We ontvingen de GameRock OC-variant, die als officiële bijnaam The Dazzling Angel heeft. We willen jullie het promotiefilmpje, gepresenteerd door een dame met vleugels, niet onthouden.

Die bijnaam verwijst natuurlijk naar de kristalachtige afwerking waarmee de hele voorzijde van de videokaart is bedekt. Zoals je anno 2020 mag verwachten, is die bovendien voorzien van overvloedige addressable rgb-verlichting, volledig aan je eigen wensen aan te passen via de vernieuwde ThunderMaster-software. In onderstaand filmpje zie je de verlichting in de standaard regenboogmodus.

Als we dan toch even een blik werpen op de hardware, zien we een vrij standaard triplefan-tripleslotkoeler, met een totale lengte van bijna 30,5cm. De printplaat is duidelijk korter dan de koeler, zodat de buitenste ventilator letterlijk lucht door de videokaart heen blaast. Dat concept komen we bij deze generatie vaker tegen. De ventilatoren zijn uitgerust met een dubbele kogellager en voorzien van een IP5X-rating tegen stof.

Het pcb is ingepakt tussen een metalen plaat aan de binnenkant en de grijze backplate aan de buitenkant, wat zowel de koeloppervlakte moet vergroten als het geheel steviger moet maken. Het koelblok zelf bestaat uiteraard uit tal van koelvinnen, waarbij opvalt dat ze veelvuldig zijn ingedeukt. Ook dit moet de koeloppervlakte helpen vergroten.

Ook de Palit-kaart is voorzien van een dubbel bios. Standaard staat de GameRock OC in 'performance mode', maar naar wens kun je hem ook in de 'silent mode' zetten. In beide modi vallen de ventilatoren stil als je de videokaart niet zwaar belast. De laatste zaken die opvallen, zijn dat Palit maar liefst drie achtpins-PEG-connectors heeft aangebracht voor de stroomtoevoer en je in de doos een grotendeels transparante steun tegen doorzakken terugvindt.

Testmethode

Voor deze twee nieuwe kaarten hebben we uiteraard gebruikgemaakt van exact dezelfde testprocedure als in onze oorspronkelijke round-up, zodat we de resultaten een-op-een kunnen vergelijken. In de tabel hieronder zie je de belangrijkste specificaties van ons testsysteem, veel meer details over de methodiek vind je terug op deze pagina.

Prestaties

Om te beginnen kijken we naar de Tweakers Videokaart Prestatiescore, een gemiddelde van de prestaties in de vier geteste games: Assassin's Creed: Odyssey, F1 2020, Shadow of the Tomb Raider en Metro Exodus. Gezien het prestatieniveau van de RTX 3080, voeren we die uit op 4k-resolutie met de hoogst mogelijke instellingen.

De niet-OC-versie van de ASUS TUF Gaming-kaart presteert nog iets minder goed dan de OC-editie. Dat viel uiteraard te verwachten, aangezien deze editie wat lagere kloksnelheden heeft. Het verschil ten opzichte van de Founders Edition blijft met 2,2fps binnen de perken. De Palit GameRock OC maakt een goede indruk wat prestaties betreft: met gemiddeld 91,3fps moet hij alleen de modellen van Gigabyte en MSI voorlaten.

Voor deze korte review zoomen we in op de klokfrequenties in een van de games, Assassin's Creed: Odyssey, waarin we ook de stille modi van beide nieuwe kaarten hebben meegenomen. Alle eerder geteste kaarten hebben we een grijs lijntje gegeven; de vier nieuwe lijnen hebben ieder een andere kleur.

De Palit voegt zich bij het exclusieve groepje RTX 3080's dat in deze test gemiddeld boven de 2000MHz boost. Hoewel hij de MSI niet weet te bedreigen als het om de koppositie gaat, zijn de onderlinge verschillen in de top erg klein. De ASUS-kaart klokt in de praktijk slechts marginaal lager dan de OC-variant die we eerder hebben getest; in de normale modus scheelt het 5MHz, in de quiet mode 6MHz. Ondanks het redelijk forse verschil in kloksnelheid op papier, zorgen de boostalgoritmes ervoor dat de reguliere editie praktisch net zo snel is als de OC-versie.

Geluidsproductie, koeling en verbruik

Nu zullen velen (terecht) niet warm worden van enkele procenten betere of slechtere prestaties; van oudsher is het primair de koeler waarmee een fabrikant het verschil kan maken.

ASUS maakte in onze eerste test al indruk met hoe koel zijn RTX 3080 bleef. Omdat de non-OC-kaart exact dezelfde koeler heeft maar minder stroom verbruikt, vallen de temperaturen van dat model nóg iets lager uit. In de normale modus noteren we 60 graden, in de stille modus een nog altijd keurige 64 graden. Onder belasting is de geluidsdruk met 37,0dB(A) praktisch gelijk aan die van het eerder geteste model, maar in de stille modus is het onderlinge verschil iets groter. Met 31,1dB(A) is de ASUS TUF Gaming in zijn quiet mode de stilste RTX 3080 die we tot nu toe hebben getest.

De videokaart van Palit laat in beide modi maximaal 67 graden noteren. Toch is het verschil in geluidsproductie groot. In de 'performance mode' maakt hij met ruim 46dB(A) behoorlijk wat rumoer; in de stille modus is dat met 40,1dB(A) een stuk minder het geval. In de prestatietest hierboven viel al op dat het verschil in klokfrequentie tussen beide bios'en bij de Palit een stuk groter was dan bij ASUS en Gigabyte. De stille modus maakt de GameRock OC dus niet per se warmer, maar wel wat langzamer.

Als je zelf het fanprofiel wil instellen of simpelweg de videokaart met de best mogelijke koeler wil kopen, is de efficiëntie van de koeler van groot belang. Je wil immers zoveel mogelijk koeling met zo min mogelijk geluidsproductie. In onze koelefficiëntietest vangen we de capaciteiten van de koeler in één getal door variabelen als de kloksnelheid en spanning, en daarmee voor een groot deel het stroomverbruik, gelijk te trekken. Het stroomverbruik is immers de 'belasting' van de koeler.

Aangezien de ASUS-kaart is voorzien van dezelfde koeler als het eerder geteste model, presteert de koeler in deze test exact even goed. De koeler op de Palit GameRock OC laat een temperatuur van 61 graden noteren, waarmee hij beter scoort dan de Nvidia Founders Edition en de Inno3D, maar de 'grote drie' voor moet laten gaan.

Tot slot het stroomverbruik. De ASUS TUF Gaming is idle lekker zuinig, net als zijn grote broer, en verbruikt onder belasting zelfs maar amper meer dan de Founders Edition. De Palit GameRock OC verbruikt vooral idle opvallend veel. Bij nadere analyse blijkt een groot deel daarvan, in elk geval zo'n 7W, veroorzaakt te worden door de uitbundige rgb-verlichting. Zonder lampjes komen we uit op 19W: nog altijd aan de hoge kant, dus een punt van aandacht voor Palit.

Conclusie

Steeds meer GeForce RTX 3000-videokaarten weten de weg naar ons testlab te vinden, al is de leverbaarheid nog altijd dramatisch. Daarover schreven we al uitgebreid in ons eerdere artikel, dus laten we dat niet nog eens overdoen, maar een belangrijk effect ervan op deze test is dat de winkelprijzen steeds vaker totaal willekeurig zijn. Dat diverse winkels geen RTX 3080-prijzen tonen in de Pricewatch om de vraag te drukken, helpt daarbij niet. Voor de beoordeling gaan we daarom, net als de vorige keer, uit van de aan ons verstrekte adviesprijzen.

Dat stelt ons direct voor een dilemma bij de Palit RTX 3080 GameRock OC, want de fabrikant wist ons nog niet te vertellen hoeveel deze kaart gaat kosten als hij eenmaal de winkels bereikt. Nu is het toch al een model voor de liefhebber; het excentrieke uiterlijk is vermoedelijk de beste reden om hem aan te schaffen, mocht dat je aanspreken. Verder maakt hij vooral in de prestatiebenchmarks indruk, dankzij de hoge klokfrequenties. Alleen de kaarten van Gigabyte en MSI zijn nog net wat sneller. De koeler is een zwakker punt van de Palit, waardoor hij luidruchtig kan zijn.

Hoewel we de ASUS TUF Gaming RTX 3080 natuurlijk al min of meer kenden, zijn we opnieuw onder de indruk van hoe goed deze fabrikant de koeling voor elkaar heeft. De lagere kloksnelheden hebben slechts een marginale impact op de prestaties. Bovendien verbiedt natuurlijk niemand je om handmatig over te klokken. Daar staat tegenover dat de ASUS-kaart op de MSI na de beste koeler heeft, die in zijn 'quiet mode' bovendien nóg stiller is. Het handmatige tweaken voor optimale prestaties wordt wat ons betreft ruimschoots gecompenseerd door de scherpe adviesprijs van 729 euro, 70 euro goedkoper dan de testwinnaar uit onze eerdere round-up. Kortom, deze editie van de ASUS TUF Gaming RTX 3080 gaat wél met een award naar huis: ons felbegeerde Great Value-embleem.