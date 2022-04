NB: de 'prijs bij publicatie' is gebaseerd op de prijs via eu.evga.com, inclusief btw.

EVGA is in de Verenigde Staten het grootste merk Nvidia-videokaarten, maar daar merk je in de Benelux doorgaans weinig van. Ook voor ons was het in het verleden vaak lastig om aan samples van deze fabrikant te komen. Met ingang van dit jaar heeft EVGA echter een hernieuwde focus op onze regio, waardoor we aan de slag kunnen met twee RTX 3080's van het merk, dat tot nu toe ontbrak in onze round-ups van Nvidia's nieuwe generatie videokaarten. In deze review testen we de RTX 3080 XC3 Ultra en de RTX 3080 FTW3 Ultra.

Deels directe verkoop aan consumenten

Normaal gesproken had je EVGA's grotere aanwezigheid in onze regio vermoedelijk vooral gemerkt doordat de producten beter verkrijgbaar werden. In de huidige situatie is daar natuurlijk amper sprake van. In tegenstelling tot bijna alle andere fabrikanten verkoopt EVGA videokaarten ook rechtstreeks aan consumenten, naast de reguliere verkoop via hardwarewinkels. Daarvoor hanteert het een wachtrijsysteem waarbij je een e-mail krijgt zodra er voorraad is en je aan de beurt bent. Je hebt dan acht uur om een bestelling te plaatsen voordat de koopmogelijkheid doorschuift naar de volgende in de wachtrij.

De EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra

Step-Up, Advanced RMA en garantie verlengen

Voordat we ingaan op de geteste kaarten, moet we het ook nog even hebben over de extra serviceopties die EVGA biedt ten opzichte van andere fabrikanten. Zo is er Step-Up, waarmee je binnen negentig dagen na aankoop kunt upgraden naar een snellere of nieuwere videokaart tegen bijbetaling van het prijsverschil. Als je videokaart stuk is, kun je gebruikmaken van een Advanced RMA, waarbij je tegen onderpand direct een nieuwe kaart krijgt en je dertig dagen hebt om je kapotte kaart terug te sturen. Bovendien biedt EVGA de mogelijkheid om de fabrieksgarantie tegen betaling te verlengen tot vijf of zelfs tien jaar.

