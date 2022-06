Wie in de markt is voor een nieuwe high-end videokaart, heeft er sinds 18 november de Radeon RX 6800 XT als optie bijgekregen. Dit model van AMD is opgebouwd rondom de nieuwe RDNA 2-architectuur van de fabrikant en kan zich wat prestaties betreft, gemiddeld genomen goed meten met de GeForce RTX 3080 van Nvidia.

In onze review kwamen we tot de conclusie dat de RX 6800 XT op 1440p-resolutie iets sneller is dan zijn directe concurrent uit het groene kamp, terwijl deze GeForce op 4k net iets sneller is. Voor wie niet de allerbeste raytracingprestaties nodig heeft, en meer waarde hecht aan het energiegebruik en de opvallend hoge prestaties bij lagere resoluties, is de Radeon RX 6800 XT in ieder geval een interessante kandidaat.

Wie overtuigd is van de nieuwe generatie Radeons en gelijk naar de (digitale) winkel rent, komt van een koude kermis thuis. De beperkte verkrijgbaarheid van hardware eind 2020 zet zich tot op heden stevig door, waarbij de markt voor videokaarten in het bijzonder hard geraakt is. Wie uit is op een videokaart, moet zowel goed zoeken als geduld hebben. Voor de Radeon RX 6800-serie geldt dat net zo als voor het aanbod van Nvidia.

Toch is het zeker niet onmogelijk om anno 2021 een dergelijk grafisch monster in handen te krijgen. Daarmee is de vraag wélke je precies kiest, nog minstens zo relevant. In dit artikel laten we twee Radeon RX 6800 XT-videokaarten het uitvechten: de Sapphire Nitro en de Gigabyte Gaming OC.