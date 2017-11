'Fintechbank' Bunq kampt sinds zondagmiddag met ddos-aanval

'Fintechank' Bunq heeft sinds zondagmiddag last van een ddos-aanval. De bank werkt eraan om de aanval af te slaan en probeert de diensten gewoon werkend te houden. Op het moment van schrijven wil de site van de bank niet altijd laden en de app weigert soms ook dienst.

Bunq houdt zijn klanten op de hoogte via een support-topic en op Twitter. De aanval zou iets voor 1 uur 's middags begonnen zijn. Het is nog onbekend hoe groot de schaal van de aanval precies is en wie erachter zit.

In september had Bunq ook al een dag of twee te kampen met een ddos-aanval. Toen was de bank ook verminderd bereikbaar. De dader van die aanval heeft zich echter in de tussentijd aangegeven en de verschillen tussen de twee partijen lijken bijgelegd, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat dezelfde persoon er ditmaal achter zit. Het bedrijf stelde destijds overigens over 'serieuze' anti-ddos-apparatuur te beschikken voor het filteren en afleiden van het verkeer.