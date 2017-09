'Fintechbank' Bunq heeft al dag lang *last* van ddos-aanval

Bunq ligt sinds donderdagavond onder vuur van een grootscheepse ddos-aanval waardoor de diensten van de bank verminderd bereikbaar zijn. Pogingen de aanval af te slaan leken al een paar keer succesvol, maar de aanvallen houden aan volgens de bank.

De ddos-aanval begon donderdagavond rond 21.00, meldt Bunq. Het bedrijf erkende dat sommige diensten daardoor op momenten onbereikbaar waren, maar stelde dat alles gedaan wordt om de aanval tegen te gaan. In de nacht van donderdag op vrijdag leek de aanval afgeslagen, maar vrijdag liet het bedrijf weten dat het opnieuw meerdere ddos-aanvallen ondervond.

Volgens de bank wijzigden de aanvallen op zijn minst twaalf keer, waarbij de ddos'ers zich telkens op verschillende protocollen, poorten en ip-adressen richtten. Het bedrijf stelt over 'serieuze' anti-ddos-apparatuur te beschikken voor het filteren en afleiden van het verkeer, maar dat er sprake is van een 'kat en muis-spel'. Het bedrijf benadrukt tegen klanten dat klantgegevens en geld niet in gevaar zijn geweest. Niet bekend is waarom de ddos'ers zich op Bunq richten.